Leclerc habría hecho "lo mismo" que Verstappen en la salida de Austin

Verstappen y Leclerc salieron desde la primera fila para la competencia sprint del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana en el Circuito de las Américas, con el monegasco ganando lo suficiente en los metros iniciales para poner sus ruedas delanteras junto a la trasera izquierda de Verstappen.

Mientras subían la empinada cuesta hacia la horquilla de izquierdas de la curva 1 de Austin, Verstappen giró a la izquierda y empujó a Leclerc completamente a través de la salida del pitlane, con las ruedas izquierdas del Ferrari acercándose a tener que ir por fuera del circuito antes de que se movieran ligeramente hacia a la derecha para el vértice de la primera curva.

Eso dejó a Leclerc atrapado en la curva 1 y permitió a Lewis Hamilton atacarlo mientras bajaban la colina hacia la curva 2, con el Mercedes quedando por delante en el camino hacia el inicio del complejo de las Eses del circuito.

Cuando Motorsport.com le preguntó si pensaba que la defensa de Verstappen en la salida era aceptable, Leclerc respondió: "Para ser honesto, yo habría hecho exactamente lo mismo si estuviera en su posición".

"Está al límite, pero como siempre he dicho en el pasado, así es como me gusta luchar. Así que hoy no ha salido a mi manera, pero está bien. Es parte de las carreras y estoy contento con ello".

Verstappen, por su parte, consideró que "Charles tuvo una salida un poco mejor", por lo que "trató de dificultarle al máximo la entrada en la curva 1 y, por suerte, funcionó".

Verstappen pasó a dominar la carrera por delante de Hamilton y reflexionó que "la salida fue importante".

Y añadió: "No ha estado tan mal salir desde la pole. Nos hemos acercado bastante en la curva 1, pero por suerte la curva 1 aquí es bastante ancha, así que puedes entrar con unos cuantos coches si es necesario".

"Y a partir de ahí, en las primeras vueltas, el ritmo de Lewis empujaba para mantenerse en el DRS e intentar un adelantamiento, y una vez que básicamente me libré del DRS, me centré en mi propio ritmo e intenté cuidar los neumáticos y pude mantener, básicamente, ese ritmo".

"Y eso fue bastante importante hoy".

