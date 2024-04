Leclerc rescata que mejoró en pista seca en China

Históricamente fue su punto fuerte, o al menos uno de sus puntos fuertes, pero en lo que va de temporada 2024 la clasificación viene siendo casi el talón de Aquiles de Charles Leclerc.

En China, la lluvia complicó los planes del piloto de Ferrari, que en las cuatro primeras rondas del año tuvo grandes dificultades para colocar los neumáticos en la ventana adecuada de rendimiento durante la vuelta de salida de pits.

Un aspecto en el que había trabajado provechosamente en la única sesión de entrenamientos libres celebrada en Shanghái. Sin embargo, su trabajo se vio algo frustrado cuando la pista se empapó por la lluvia antes del inicio de la SQ3 de la clasificación sprint: el piloto de Ferrari cometió un error en la vuelta de salida, haciendo un trompo y "besando" las barreras.

En el impacto, el alerón delantero de su SF-24 quedó dañado y esto lo obligó a volver a boxes, dando efectivamente una vuelta menos que todos sus rivales. Toda una desventaja con unas condiciones de pista que cambiaban de vuelta en vuelta y que se complicaban mucho por los recientes tratamientos del asfalto, que hicieron que la superficie resbalase en mojado. Así pues, Leclerc tendrá que salir desde la séptima posición en la primera carrera sprint de 2024.

"Sinceramente, ha sido extremadamente complicado desde la vuelta de salida, porque era muy difícil poner los neumáticos en temperatura. Intenté ser más agresivo y perdí el coche en la curva 8. Eso nos arruinó un poco la clasificación, porque no pude hacer milagros, aunque en mi opinión no podríamos haber hecho mucho más", dijo Leclerc al final del día.

66

"Una vez más no pude darlo todo en la clasificación y no puedo estar contento por ello. El aspecto positivo, sin embargo, es que en seco he hecho buenos progresos y estoy contento, porque he trabajado mucho en la preparación de los neumáticos y parece que está dando sus frutos, al menos de cara a mañana", añadió.

Según el programa del fin de semana, después de la carrera sprint se disputará la clasificación para la carrera larga del domingo, por lo que el monegasco tendrá la oportunidad de intentar redimirse y valorar los progresos que cree haber hecho en la preparación del neumático en seco.

"Eso es lo que espero poder hacer. Hoy ya quería demostrar algo, pero luego con la lluvia en la Q3 no he podido hacerlo. Mañana intentaremos hacerlo lo mejor posible en el sprint y luego veremos qué pasa en la clasificación", concluyó.