El cuarto puesto de Charles Leclerc en Bakú deja la clara impresión de una carrera marcada por la necesidad de minimizar daños. Sin duda, el circuito de Azerbaiyán —al igual que Monza— no se adaptaba bien al SF-26, poniendo de relieve sus debilidades más que sus fortalezas, especialmente en las rectas, donde se hicieron patentes la falta de potencia y la escasa flexibilidad en la gestión de la energía.

No obstante, al analizar la clasificación y escuchar las declaraciones de Leclerc, quedó claro que el problema no residía únicamente en la velocidad pura; parte de la desventaja se originaba en la sección lenta del segundo sector. Si bien es cierto que Mercedes podía permitirse desplegar más energía en las rectas, la imprevisibilidad a la que aludía Leclerc —sumada a la extrema rigidez del monoplaza— sugiere que hay otros factores en juego.

El W17 siempre ha destacado por su tracción y entrega de potencia, mientras que el Ferrari mostró dificultades en estos aspectos a lo largo del fin de semana. Aunque la brecha tiende a reducirse ligeramente durante la carrera, sigue siendo considerable en un trazado de estas características; por ello, el piloto monegasco está convencido de que el cuarto puesto era el mejor resultado posible.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Su carrera no tuvo precisamente el mejor comienzo —perdió inmediatamente una posición frente a Oscar Piastri tras arrancar desde la parte más sucia de la parrilla—, pero ya desde las primeras vueltas quedó claro que el McLaren tenía el ritmo necesario para escaparse y defender su posición en las rectas. Vuelta a vuelta, la diferencia de ritmo respecto al resto de la parrilla se hizo cada vez más evidente, mientras Leclerc era superado también por ambos Red Bull.

"Fue una carrera un tanto aburrida para nosotros. Por desgracia, tuvimos una mala salida; eso es lo único que podríamos haber hecho mucho mejor. Hoy perdimos una posición frente a Oscar. Pero, a partir de ese momento, simplemente no tuvimos ritmo", comentó Leclerc tras la carrera.

"Defenderse de los Red Bull resultó muy difícil porque somos demasiado lentos en las rectas. Y sí, ahora mismo estamos sufriendo por falta de ritmo puro", añadió el piloto monegasco. Este es un punto especialmente interesante, no solo porque el Red Bull no suele destacar por una velocidad punta explosiva en recta, sino porque pone de relieve otro aspecto: el rendimiento en el segundo sector.

El RB22 siempre ha sido competitivo en este tipo de circuitos —caracterizados por curvas lentas y salidas a baja velocidad— y aquí en Bakú eso quedó patente en el segundo sector, donde fue el único coche capaz de plantar cara a Mercedes. Aquí es donde cobra importancia un análisis más profundo: tal como señaló Leclerc, los rivales están recortando distancias (o incluso superándolos) en cuanto a rendimiento en curva, lo que supone una señal de alerta.

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Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Al no poder contar con una unidad de potencia a la altura de la de sus rivales, la principal arma defensiva del SF-26 siempre ha sido su rendimiento en curva; sin embargo, los recientes paquetes de mejoras han permitido a sus competidores recortar distancias. Esto quedó patente en Hungría, Zandvoort y Madrid, donde McLaren superó al Ferrari en curvas de velocidad media y alta, zonas en las que Ferrari gozaba anteriormente de una ventaja que ahora se está erosionando gradualmente. Al igual que otros equipos, la escudería roja tuvo dificultades para calentar los neumáticos en este circuito, pero para el equipo del Cavallino Rampante el problema fue especialmente acusado dada la sensibilidad del coche en la gestión de los neumáticos.

"No creo que este circuito se adapte especialmente bien a nuestro coche. Pero también es cierto que McLaren y Red Bull han dado un paso adelante con las mejoras que están introduciendo y han progresado recientemente. Ellos han avanzado en aspectos en los que nosotros no lo hemos hecho", añadió Leclerc, subrayando la necesidad de reaccionar también en este ámbito.

"Tenemos que reaccionar, porque perder ritmo ahora hace que sea obviamente muy difícil recuperarlo más adelante. Así que sí, esperamos poder responder muy pronto". En declaraciones a Sky, Leclerc insistió en este punto, señalando que los rivales se están acercando precisamente en las curvas y que el equipo debe ponerse manos a la obra en lugar de esperar, ya que recortar la diferencia más adelante supondrá un gran desafío.

Hay nuevas actualizaciones previstas para después de esta triple cita, de cara a la recta final de la temporada, y existe la esperanza real de que aporten el impulso necesario para frenar el resurgir de McLaren: "Tenemos algunas cosas en preparación. Si serán suficientes para cerrar la brecha —sin saber qué tienen reservado los demás— es otra cuestión. Pero sin duda contamos con novedades que deberían ayudarnos a dar un paso adelante".