Lewis Hamilton asume la culpa por la mala estrategia en el GP de Singapur

Lewis Hamilton asumió la responsabilidad por su estrategia en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, después de que su decisión de no entrar en boxes durante el período de coche de seguridad virtual le costara muy caro.

La dirección de carrera activó el coche de seguridad virtual (VSC) en la vuelta 39, cuando Lance Stroll se detuvo a un costado de la pista debido a un supuesto problema con el embrague.

En ese momento de la carrera, Hamilton ya había completado 21 vueltas con neumáticos blandos, mientras que Leclerc llevaba 15 giros con los medios. Sin embargo, solo el monegasco aprovechó el VSC para realizar una segunda parada en boxes con una menor pérdida de tiempo.

Los Ferrari, que marchaban segundo y tercero, podrían haber realizado fácilmente una doble parada en boxes, ya que estaban separados por 4,4 segundos y transitaban las curvas 10 y 11 cuando se activó el régimen de VSC.

Sin embargo, fue el propio Hamilton quien decidió permanecer en pista para completar una larguísima tanda de 44 vueltas con neumáticos blandos. La decisión resultó un fracaso, ya que cayó hasta la sexta posición, incluso por detrás de Oscar Piastri, quien tuvo que detenerse después del VSC debido a un pinchazo lento.

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Joe Portlock / Getty Images

El siete veces campeón del mundo terminó a casi 46 segundos de su compañero de equipo Leclerc al recibir la bandera a cuadros, por lo que su decisión estratégica le costó aproximadamente 41,5 segundos.

"Perdón, chicos", dijo Hamilton por radio después de la carrera. "Hoy les fallé con esa estrategia. Fue mi decisión y nos hice perder puntos valiosos. Intentaré compensarlo en la próxima. De todos modos, hicieron un gran trabajo con la parada en boxes".

Su ingeniero de carrera, Carlo Santi, respondió: "Entendido, gracias, Lewis".

El jefe del equipo, Fred Vasseur, explicó a F1 TV que Ferrari había optado por estrategias diferentes para sus dos coches en la salida, con Leclerc, que partía desde la primera fila, utilizando neumáticos blandos en lugar de medios, con el objetivo de intentar arrebatarle el liderato al autor de la pole position, Max Verstappen, algo que el monegasco estuvo muy cerca de conseguir.

Al responder sobre la decisión tomada durante el VSC, Vasseur añadió: "La indicación era que los dos entraran en boxes y Lewis decidió quedarse en pista".

"Creo que, en general, fue un error. Hoy podríamos haber terminado segundo y tercero, pero él se disculpó en la vuelta de regreso a boxes por la decisión estratégica que le pedimos que tomara y que no tomó".

El mal resultado de Hamilton significa que su ventaja sobre Max Verstappen, cuarto en el campeonato de pilotos, se redujo a ocho puntos después de que el neerlandés consiguiera su primera victoria en el Gran Premio de Singapur.

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