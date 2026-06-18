"Estilo de conducción clásico": ¿Lewis Hamilton se está beneficiando de las nuevas reglas de la F1?

Muchos expertos habían predicho que Lewis Hamilton querría abandonarlo, pero no es tan sencillo. Después de que el campeón mundial de Fórmula 1 terminara su primera temporada con Ferrari en 2025 sin un podio y solo en sexto lugar en el Campeonato Mundial, muchos dudaron de su capacidad para lograr un gran avance con la Scuderia.

Pero Hamilton demostró que sus críticos estaban equivocados, terminando segundo en las carreras de Canadá y Mónaco en 2026 y luego obteniendo el segundo lugar en Barcelona el fin de semana pasado. Actualmente ocupa el segundo lugar en el Campeonato Mundial, detrás de Kimi Antonelli.

"Lewis también merece un gran reconocimiento por cómo cambió la situación tan positivamente del año pasado a este", elogió nada menos que Carlos Sainz, a quien Hamilton reemplazó en Ferrari para la temporada 2025. Esta decisión fue vista durante mucho tiempo con críticas por muchos.

"Pero ahora los resultados de Hamilton están en línea con los de la Scuderia Ferrari, y Sainz explica: "Creo que todos poseemos un nivel muy alto de talento, pero con diferentes características de conducción. Algunos coches nos convienen, otros no".

"La verdadera fortaleza de un piloto reside en su capacidad de adaptación y en llevar al límite cada monoplaza de Fórmula 1 que tenga a su disposición", subraya, y añade: "Algo similar me ocurrió en 2022. Al principio del año, tenía un Ferrari que no me convencía en absoluto".

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Sainz: "Puede determinar toda tu carrera"

"Luego logré adaptarme, y en 2023 y 2024 creo que piloté a un nivel muy alto", dijo Sainz, quien tuvo problemas al comienzo de la era del efecto suelo en 2022 y terminó la temporada quinto en el Campeonato Mundial, mientras que su compañero Charles Leclerc luchó por el título durante mucho tiempo.

"Puede determinar toda tu carrera", enfatiza Sainz, explicando: "De repente te unes a un equipo con un coche que no te conviene, y pasas tres años sin poder adaptarte —o el coche nunca se adapta a ti— y puedes parecer completamente inútil".

"Luego te cambias a un equipo donde el coche se adapta perfectamente a tu estilo de conducción, y de repente pareces un dios. Este deporte es mucho más complicado de lo que la gente piensa", dijo Sainz, quien explicó que Lewis Hamilton experimentó algo muy similar en 2025.

Sainz sospecha que Hamilton se benefició del cambio de reglamento en 2026, entre otras cosas, porque "si hubiera tenido que conducir el coche del año anterior durante otros tres años, quizás no estaríamos viendo al Lewis que vemos esta temporada".

De hecho, Hamilton nunca ha ocultado que no era fan de los coches con efecto suelo entre 2022 y 2025. Tuvo problemas recurrentes con ellos en Mercedes, y la situación empeoró tras su paso a Ferrari.

Schumacher: Por eso los nuevos coches le sientan tan bien a Hamilton

Ralf Schumacher también opina que la nueva normativa favorece a Hamilton. "Los coches suponen un retroceso respecto a lo que Lewis Hamilton conoce de su pasado", explica en el podcast de Sky "Backstage Pit Lane".

"Él todavía corría en mi época", dice refiriéndose a Hamilton, "y por aquel entonces teníamos este tipo de aerodinámica. Eso significa que la parte inferior del coche ya no es tan importante", explica, recordando que Hamilton "frena muy tarde".

Y los nuevos coches de este año "no son tan sensibles cuando entras tarde en las curvas, frenas tarde o pasas por encima del bordillo, porque la aerodinámica de la parte inferior del coche no se ve tan afectada", explica Schumacher.

"Este estilo de conducción clásico es obviamente mucho mejor en un coche como este", subraya el seis veces ganador de Grandes Premios, quien en 2025 también se encontraba entre los expertos que prácticamente habían descartado a Hamilton y le habían sugerido que se retirara.

"Este estilo de conducción clásico funciona mucho mejor en un coche como este", subraya el seis veces ganador de Grandes Premios, quien en 2025 también figuraba entre los expertos que prácticamente descartaban a Hamilton y le sugerían su retirada.

"Desde mi punto de vista, lamentablemente Lewis ya no tiene cabida en Ferrari el año que viene", declaró Schumacher en aquel momento, pero añadió: "Por supuesto, es posible que este nuevo concepto le venga de maravilla a Lewis Hamilton por alguna razón".

Y eso es precisamente lo que parece haber ocurrido.