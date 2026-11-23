Fórmula 1 Las Vegas GP

Lewis Hamilton: el déficit de velocidad punta de Ferrari fue “brutal” en Las Vegas

Hamilton se quedó sorprendido por la falta de velocidad del SF-26 en las rectas del circuito urbano de Nevada

Benjamin Vinel

Publicado: 23 nov 2026, 15:45

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El piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, afirmó que el déficit de velocidad punta del SF-26 quedó expuesto de una manera aún más "brutal" de lo que esperaba en las largas rectas de Las Vegas.

Hamilton y Charles Leclerc quedaron eliminados en la Q2 y terminaron la carrera relegados al séptimo y décimo puesto, desperdiciando su potencial debido a una penalización de 10 segundos para cada uno —incluida la que recibió Leclerc por chocar con su compañero de equipo, lo que tampoco ayudó en nada—.

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El ritmo real de Ferrari fue mejor que en la clasificación —se mantuvieron a menos de cinco segundos del líder durante la mayor parte de la carrera—, pero Hamilton sintió que la falta de velocidad en recta les salió cara en una competencia donde regresaron las carreras con efecto "yo-yo" a la F1.

“Sabíamos que tenemos un déficit de ritmo en las rectas, pero no esperábamos que fuera tan brutal aquí con estas rectas tan largas”, comentó el británico.

“Siempre era importante asegurarse de estar detrás de otro auto, e intentando avanzar siempre tienes que asegurarte de estar en un rebufo. De lo contrario, eres simplemente un blanco fácil para los que te rodean.

“Los Mercedes y los Red Bull, su potencia en línea recta es impresionante. Realmente impresionante.

“Mi motor estaba al límite, no salía nada más de él. Estaba presionando el botón con toda la fuerza que podía para intentar hacer adelantamientos”.

La velocidad máxima de Hamilton en la carrera fue de 316.7 km/h, curiosamente 13.4 km/h por debajo de los 330.1 km/h de Leclerc, quien marcó la referencia, mientras que el mejor Mercedes y el mejor Red Bull registraron 320.6 km/h y 314.3 km/h respectivamente.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

“Luché tan duro como pude y di todo lo que tenía para conseguir esos puntos hoy. Simplemente nos golpearon los problemas constantemente. Solo mantuve la cabeza agachada”, añadió el piloto de Ferrari, antes de reaccionar a su penalización por salirse de la pista y ganar ventaja.

“Diez segundos fue una locura y muy, muy severo”, consideró. “Estaba evitando chocar con el McLaren. Simplemente pudieron haberme dicho que devolviera la posición. Diez segundos de detención es una locura.

“Pero remonté, volví a meterme en la pelea y podía ver a Max adelante”. Así de decente era el ritmo de Ferrari, pero al director del equipo, Fred Vasseur, le costaba ver algún aspecto positivo después de que sus pilotos volvieran a chocar una vez más.

“No quiero decir que el ritmo fuera bueno o lo que sea, porque para mí hoy es anecdótico”, comentó con severidad el francés. “Sin duda, cuando remontamos y adelantamos a McLaren y demás, tuve una sensación positiva. Pero, honestamente, ese no es el tema que está sobre mi escritorio”.

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