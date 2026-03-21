David Coulthard ha afirmado que el podio de Lewis Hamilton en el Gran Premio de China demuestra que "no está acabado en la Fórmula 1.

El siete veces campeón consiguió su primer podio con Ferrari desde su llegada al equipo de Maranello en 2025.

Tras un comienzo difícil en Ferrari mientras se adaptaba a su nuevo equipo, comenzaron a circular rumores de que el piloto de 41 años podría retirarse al final de la temporada 2026. Coulthard cree que su resultado en el Gran Premio de China debería acabar con esas especulaciones, ya que ha demostrado que "no está acabado".

"No lo creo. Creo que la mentalidad de un deportista, y más específicamente de un piloto de carreras, gira en torno al aquí y ahora", explicó Coulthard en el podcast Up To Speed, al ser consultado sobre si pensaba que Hamilton podría haberse arrepentido de su decisión de pasar de Mercedes a Ferrari.

"Se trata de la oportunidad. Puede que reflexione cuando su carrera finalmente termine sobre las decisiones que ha tomado. Pero ahora mismo está en la rueda del hámster. Está dentro de esto. Fue una gran noticia cuando firmó para ir a Ferrari.

"Fue un año enormemente decepcionante desde el punto de vista emocional el año pasado. Y todos estábamos un poco pensando: ¿está acabado? Y en su mérito, ha venido y nos ha demostrado que no lo está. Pero ese es siempre el juego, ¿no?

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Creo que le facilitó las cosas a Mercedes al irse a Ferrari. Habría sido difícil para Toto decir en algún momento: 'Lewis, necesitamos seguir adelante. Necesitamos a la próxima generación'. Así que ese es un casillero marcado en términos de que Mercedes queda liberado. Y si continúa así este año, con podios, quizá una victoria, ¿eso hará que quiera seguir pensando que puede luchar por un campeonato el año que viene?"

Hamilton se ha mostrado firme en sus propios mensajes de cara a la nueva temporada, insistiendo en que se siente renovado tras un reinicio personal. Después del Gran Premio de China, afirmó que había sido una de las carreras más disfrutables que había tenido en años.

"¡P3 EN SHANGHÁI! Fue una pelea de principio a fin, pero una de las carreras que más disfruté en años. Me encantó cada batalla con Charles: nos empujamos mutuamente para ser mejores y hacer todo lo posible por sumar puntos para el equipo. Los aficionados aquí fueron increíbles, no podríamos haberlo hecho sin su energía. Gran reconocimiento al equipo, y enormes felicitaciones a Mercedes y a Kimi. ¡Sigamos así!", escribió en su cuenta de Instagram.

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