Lewis Hamilton encontró a su "Bono italiano" en Ferrari en la F1 2026

Lewis Hamilton estaba radiante de elogios hacia el nuevo ingeniero de carrera Carlo Santi, a quien describió como su "Bono italiano" tras un inicio muy mejorado de la temporada 2026 de Formula 1.

Hamilton forjó una asociación ganadora de títulos con Peter Bonnington -apodado 'Bono'- durante sus 12 temporadas en Mercedes, pero esa relación terminó cuando el siete veces campeón del mundo se unió a Ferrari en 2025.

El británico unió fuerzas con el veterano de Ferrari Riccardo Adami, que trabajó con el predecesor de Hamilton, Carlos Sainz, pero a ambos les costó formar una asociación realmente efectiva.

Así que Hamilton fue en busca de alguien nuevo en 2026 y las primeras rondas lo han visto trabajar con Santi, que fue el ingeniero de Kimi Raikkonen a finales de la década de 2010.

Aunque los compromisos fuera de la pista significan que Santi no estará en todas las rondas, y Ferrari también ha firmado a Cedric Michel-Grosjean, este fin de semana está trabajando con Hamilton en Mónaco.

"Que piloto e ingeniero trabajen juntos es muy, muy importante", dijo Hamilton. "Adami y yo teníamos una muy buena relación, era un tipo encantador, trabajamos relativamente bien juntos.

Carlo Santi en el GP de Estados Unidos de 2018. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Creo que adaptarse a las necesidades de un piloto lleva tiempo de aprender. Cuando le das feedback a un ingeniero, ellos entienden el equilibrio en curva, entienden todos los elementos que contribuyen a las dificultades de conducción.

"Intentas describir qué es, el problema que tienes, curva por curva, entrada, mitad, salida, o lo desglosas en cinco secciones si quieres. Tener esa colaboración piloto-ingeniero, a veces acierta y a veces falla.

"Conmigo y Bono, aparte del principio, él tenía una buena relación de trabajo con Michael [Schumacher, el predecesor de Hamilton en Mercedes]. Siento que Carlo es como mi Bono italiano.

También lee: Fórmula 1 Hamilton sorprende a los fans de F1 al llegar a Mónaco con una Ducati de edición limitada

"Se lo dije a Bono el otro día. En cuanto a eso, es un poco de la vieja escuela. Es un hombre que ha visto de todo. Es muy calmado, se puede oír por la radio. Ese es el nivel de detalle en el que podemos profundizar juntos. Nuestra comprensión del lado de la ingeniería, creo que es algo que vale la pena observar."

Esto llega en medio de un comienzo de año positivo para Hamilton, que ha logrado sus dos primeros podios de gran premio con Ferrari para situarse cuarto en el campeonato y a tres puntos de su compañero de equipo Charles Leclerc.

Es una gran mejora respecto al año pasado, cuando el campeón del mundo tuvo dificultades durante toda la temporada. Pero a menudo afirmó que la adaptación lleva tiempo, siendo el cambio reglamentario de 2026 su rayo de esperanza.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es del trabajo que se hace y que tienes que hacer en segundo plano", añadió Hamilton. "Por supuesto, ves a pilotos en el pasado como Kimi, por ejemplo, que simplemente se unen a un equipo y conducen el coche, y a veces funciona, a veces no.

"Para mí, he llegado a un equipo que, como mencioné el año pasado, tiene todo lo que necesita para triunfar, pero solo necesita que las piezas del rompecabezas se coloquen en el lugar correcto para poder lograrlo.

"Y he estado 100% comprometido con llegar a ese punto, sabiendo que era difícil, particularmente durante la primera parte del año pasado, fue muy, muy duro.

"Pero como dije en la última carrera, Fred [Vasseur] ha sido genial trabajando conmigo y ayudándome. Por ejemplo, la configuración de ingeniería es un millón de veces mejor de lo que era el año pasado y estoy empezando a ver los frutos de eso a través de cómo conduzco el coche.

"Así que es genial poder ser parte de trabajar con todos para mover el barco en la dirección correcta. Todavía nos queda un largo camino por recorrer y todavía necesitamos mejorar en algunas áreas, pero creo que estamos en el camino correcto."