Lewis Hamilton, siete veces campeón de Fórmula 1, ha compartido un emotivo homenaje a su difunto perro Roscoe en el primer aniversario del fallecimiento de este bulldog inglés.

Hamilton ha recurrido a las redes sociales para honrar la memoria de su famoso bulldog, Roscoe, exactamente un año después de su fallecimiento. El querido bulldog murió el 28 de septiembre de 2025, tras haber sido puesto en coma después de recibir tratamiento por una neumonía.

"Ha pasado un año desde que Roscoe nos dejó", publicó el piloto de Ferrari, junto con una serie de fotos y vídeos de Roscoe. "Ha sido duro estar sin mi mejor amigo, y no hay un solo día en el que no desee que estuviera conmigo.

Pienso en él y en Coco todos los días, y por muy triste que me ponga no tenerlos conmigo, estoy muy agradecido por el tiempo que compartí con ellos y por haberlos tenido en mi vida.

Han estado a mi lado en algunos de los momentos más felices de mi vida. Hoy estoy revisando estas fotos y vídeos, riéndome y sonriendo a lo grande, recordando esos momentos.

"Muchos de ustedes han pasado por esto y me han mostrado su cariño y apoyo. Significa mucho para mí saber lo mucho que se quería a Roscoe. Descansa en paz, amigos; los querré siempre".

A menudo se veía a Roscoe junto a Hamilton en el paddock de la F1 antes de que los viajes le resultaran demasiado pesados. En 2013, el exdirector ejecutivo de la F1, Bernie Ecclestone, le concedió al bulldog su propio pase oficial para el paddock. Se le veía con frecuencia en las autocaravanas de los equipos y en las plataformas de comunicación de la F1, y se convirtió en una presencia popular en el paddock y en uno de los favoritos de los aficionados.

Hamilton se sinceró sobre el apoyo "abrumador" que recibió de los aficionados tras el fallecimiento de Roscoe. "Ha sido increíble ver el apoyo de tanta gente de todo el mundo, y abrumador comprobar lo mucho que Roscoe conmovía a la gente y lo mucho que significaba para ellos", declaró Hamilton antes del Gran Premio de Singapur.

"Los mensajes de cariño que he recibido me han animado mucho, así que estoy muy agradecido por ello. Cualquiera que sepa lo que es perder a una mascota sabe lo doloroso que es. Leí en alguna parte que el duelo es el último acto de amor, y sin duda eso es lo que estoy sintiendo".