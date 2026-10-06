Lewis Hamilton amplía su imperio de la moda con el lanzamiento de Plus44 en Singapur
La marca de estilo de vida Plus44, de Lewis Hamilton, ha inaugurado su primera tienda temporal en el sudeste asiático, en Marina Bay Sands.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Lewis Hamilton lleva casi dos décadas labrándose una reputación como uno de los mejores pilotos que ha visto jamás la Fórmula 1. Pero, más allá del mundo del motor, su objetivo es construir un imperio bajo su nombre en el cine, la beneficencia y la moda, y ahora que el circo de la F1 se dirige a Singapur, una tienda temporal de Plus44 pretende hacer precisamente eso.
Plus44 es la marca de estilo de vida de Hamilton, que ofrece sudaderas con capucha, camisetas, pantalones cortos, chándales y otras prendas de ropa. Y para celebrar su presencia en Singapur y la escena artística del país, la tienda contará con el personaje de astronauta del artista singapurense Jahan Loh, que aparecerá en los productos de la semana de la carrera. De hecho, la marca ha lanzado una colección cápsula específica para la región en torno a esta colaboración, a la que ha bautizado como Plus44 Marina Spaceport.
Esta es la primera vez que la marca hace su aparición en el sudeste asiático y estará presente junto a las luces del Gran Premio de Singapur.
¿Qué incluye la colección Marina Spaceport?
La tienda pop-up se encuentra en The Shoppes at Marina Bay Sands, frente al Yardbird Southern Table & Bar. Abrió sus puertas el 5 de octubre y permanecerá abierta hasta el 11 de octubre. En su interior, los clientes encontrarán la ropa habitual que se puede ver en la página web de la marca, incluido el chándal con estampado de camuflaje celestial que llevará el diseño característico de Loh.
Si te pierdes este breve periodo en el que la tienda pop-up está abierta, aún podrás comprar los artículos en exclusiva a través de plus44.world. Pero si por casualidad estás en Singapur, te recomendamos que al menos le eches un vistazo.
Almave, la marca de bebidas sin alcohol de Hamilton, también estará presente gracias a esta misma colaboración con Marina Bay Sands. La campaña de venta al por menor, de doce meses de duración, se extenderá desde octubre de este año hasta septiembre del próximo. Durante la semana de la carrera, del 8 al 15 de octubre se servirá un cóctel sin alcohol llamado "The Lewis" en Bread Street Kitchen y Yardbird Southern Table, en el bar d &, como parte de lo que se ha denominado "The Almave Circuit".
"Estoy encantado de unir fuerzas con Marina Bay Sands para presentar Plus44 y Almave al equipo LH y al público de todo el sudeste asiático", afirmó Hamilton. "Singapur es una ciudad a la que siempre me encanta volver, y agradezco el apoyo de Marina Bay Sands por ofrecer una plataforma increíble para dar vida a estas marcas a través de experiencias memorables".
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