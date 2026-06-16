Lewis Hamilton comparte un mensaje desafiante tras su histórica victoria con Ferrari

El siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton ha compartido un mensaje muy emotivo y desafiante tras su esperada victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026.

La séptima ronda de la temporada 2026 fue testigo de un momento histórico, ya que Hamilton consiguió su tan esperada primera victoria en un gran premio con Ferrari.

Tras una difícil primera temporada con la escudería de Maranello, el piloto británico se ha recuperado esta temporada, logrando un tercer puesto en el Gran Premio de China, segundos puestos en Canadá y Mónaco, y ahora la victoria en Barcelona.

Reflexionando sobre este momento histórico que algunos de sus críticos habían empezado a dudar que siguiera siendo posible, Hamilton recurrió a las redes sociales para compartir un mensaje contundente.

"SUEÑA LO IMPOSIBLE", escribió. "No puedo empezar a describir lo increíble que se siente finalmente ganar de rojo. Grazie mille, Scuderia Ferrari. Por el duro trabajo de todos aquí hoy en Barcelona y de vuelta en Maranello. La pasión y la dedicación por progresar están dando sus frutos y esto es solo el comienzo.

"Para todos los aficionados, esta victoria es para ustedes. No podría haber llegado a este momento sin el apoyo de todos ustedes. Han estado a mi lado. Ha habido tiempos oscuros, momentos en los que la negatividad se impuso y me sentí inútil y la esperanza parecía imposible. Todos me dijeron que recordara. Que recordara luchar, que recordara seguir adelante. Que recordara quién soy. Esta victoria es tan de ustedes como mía. Gracias, Team LH, gracias, Tifosi. Sigamos así."

La victoria de Hamilton en Barcelona ha reducido la diferencia con el líder del campeonato, Kimi Antonelli, a 41 puntos. El piloto italiano lidera con 156 puntos, Hamilton le sigue con 115 puntos y George Russell ocupa la tercera posición con 106 puntos.

La próxima carrera es el Gran Premio de Austria del 26 al 28 de junio.

Fotos del GP de Barcelona-Catalunya - Domingo