Lewis Hamilton revela su faceta musical junto a Christina Aguilera

Que Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo de Fórmula 1, no es un personaje al uso, es algo que ha quedado claro desde hace años. A su brillantez en los circuitos, se le unen sus diferentes hobbies fuera de ellos (algunos más extravagantes que otros) y ha sido fotografiado en diferentes fiestas con otros nombres famosos, como la cantante Rihanna.

El británico, muy reivindicativo en los últimos meses en contra del racismo tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos, siempre que ha podido ha demostrado su pasión por la música, llegando a subir diferentes vídeos a sus redes sociales colaborando con varios artistas o tocando el piano él solo. Además, mantuvo una relación de 2007 hasta 2015 con Nicole Scherzinger, integrante de The Pussycat Dolls.

Pero este miércoles, pasado el mediodía, el piloto de Mercedes ha sorprendido a todos al desvelar que puso voz a los coros y acompañamientos de la canción Pipe de la diva estadounidense de la música Christina Aguilera.

"Chicos, he pasado los últimos 10 años o más escribiendo y grabando, trabajando con gente de la más talentosa, por lo cual estoy muy agradecido. Encontrar algo que te apasiona tanto y poder hacerlo por ti, por tu espíritu, es un proceso muy importante", empezó Hamilton en sus historias de Instagram.

"He venido al lugar donde me gustaría compartirlo con vosotros. No tengo un proyecto o un album, solo una serie de diferentes canciones con las que quizás alguno de vosotros conectará. Me han ayudado a pasar algunos de los momentos más complicados. En algún momento encontraré ocasión para compartirlas, pero sed pacientes".

Para unas horas después añadir: "Esta increíble y maravillosa persona contactó conmigo hace tiempo para que estuviera en su disco, me quedé pasmado y acepté la oportunidad. Tuve dos horas para escribir los versos y grabarlos. El objetivo era que la música se estrenara bajo un nombre diferente y que después supierais que era yo, pero no fue como esperaba".

"Me asustaba reconocer que era yo. No se por qué, quizás inseguridades, miedo, ralladas... Pero quiero decir que XNDA soy yo y estoy muy agradecido y honrado de que Christina Aguilera me diese la oportunidad de usar mi voz. Tengo muchísimo respeto y agradecimiento por ella y por lo que ha hecho en este negocio #Pipe".

La canción se estrenó a finales de junio de 2018 y hasta ahora nada se sabía de ese apodo (XNDA) que acompañaba a Aguilera como protagonista en los cuatro minutos de duración de la misma.