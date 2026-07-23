Lewis Hamilton, "orgulloso" de su recuperación en la F1 mientras bromea sobre un futuro documental

Lewis Hamilton rebosaba orgullo este jueves en el Hungaroring por su cambio de rumbo en la campaña 2026 de Formula 1, apenas un año después de llamarse a sí mismo "inútil" en el Gran Premio de Hungría.

El siete veces campeón del mundo sufrió una eliminación en la Q2 en Budapest la temporada pasada mientras su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, logró la pole, lo que dejó a Hamilton muy abatido.

Luego afirmó que Ferrari debería reemplazarlo, en medio de una decepcionante temporada de debut con la Scuderia, que culminó las dificultades de Hamilton con los coches de efecto suelo.

Pero el cambio de reglamento para 2026 ha sido mucho más favorable para el piloto de 41 años, que por fin conduce un Ferrari que contó con su aportación en el desarrollo y se está beneficiando de cambios personales.

Esto ha llevado a Hamilton a llegar al GP de Hungría de este fin de semana segundo en el campeonato, ayudado por su primera victoria en casi dos años en Barcelona en junio.

"Estoy orgulloso de todos en el equipo y también definitivamente estoy orgulloso de mí mismo por haber salido del lugar en el que estaba", dijo Hamilton, que está a 45 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli.

"Algún día, cuando haga mi documental, les contaré todo sobre aquel fin de semana [Hungría 2025] y lo que condujo a él. Pero venir desde allí, incluso al llegar a esta semana, sentí mucho de la semana pasada, y llegué a años luz de donde estaba el año pasado, por lo que estoy realmente agradecido.

"Muy agradecido por lo que hemos desarrollado como equipo, las piezas del rompecabezas que se han movido y unido, y ahora venimos aquí con un gran coche, con un gran paquete en conjunto, y con el que podemos luchar."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hamilton debería tener mucha confianza para este fin de semana, especialmente porque posee el récord de victorias en el GP de Hungría (ocho) y es el lugar de su última pole en 2023.

Su equipo Ferrari también ha sido el rival más cercano de Mercedes en 2026, siendo la única escudería que ha conseguido quitarle victorias a las Flechas Plateadas en dos (Barcelona y Silverstone) de 10 rondas.

Hay una buena oportunidad de lograr la tercera en el Hungaroring, considerando que cuenta con muchas curvas de velocidad lenta a media, que son una fortaleza del SF-26.

Pero su compañero de equipo Leclerc está deseoso de rebajar las expectativas, ya que Ferrari también era posiblemente el favorito en Mónaco, pero vivió un fin de semana complicado en comparación con el impecable Antonelli.

"Personalmente, sigo esperando que Mercedes sea la referencia", dijo Leclerc. "Van a ser muy difíciles de batir en la vuelta de clasificación.

"Pero también es cierto que es una pista que sobre el papel debería adaptarse un poco mejor a nuestro coche. Por supuesto, tienes características del coche, tienes debilidades, tienes fortalezas, y probablemente nuestra fortaleza esté en el equilibrio en curva y el agarre que tenemos.

"En una pista como esta, eso es muy importante. Así que podríamos estar un poco más cerca, pero al final del día, todo se reduce a la ejecución.

"Si estás un poco fuera de lugar, como hemos visto en Mónaco, donde no estábamos exactamente en la ventana correcta del coche, pierdes más de lo que las características del coche te hacen ganar en una pista favorable.

"Así que ahí es realmente donde intentamos centrarnos."