Hamilton: el problema de Mercedes es el coche y lanza indirecta a Aston

Mercedes se dio cuenta de que tenía otro mal coche ya en los test de la semana pasada y el resultado del Gran Premio de Bahréin no es más que el espejo de una situación a años luz de la que había llevado al equipo dirigido por Toto Wolff a dominar la era híbrida de la F1 durante ocho años.

El quinto puesto de Lewis Hamilton y el séptimo de George Russell no son el verdadero espejo de rendimiento de lo que se ha visto hoy en pista. Más allá de la diferencia de 51 segundos del ganador Max Verstappen, el abandono de Charles Leclerc mitigó una pésima situación, que hubiera provocado que los pilotos de la escudería alemana terminaran una posición más atrás.

Haciéndolo todo más complicado fue el tercer puesto logrado por un gran Fernando Alonso en el Aston Martin. Otro motivo de recriminación: los AMR23 del asturiano y de Lance Stroll están compuestos a medias por piezas de Mercedes, empezando por el motor y terminando por toda la parte trasera.

Al final de la carrera, Lewis Hamilton enumeró la serie de problemas que actualmente lastran a su equipo. El W14 -un proyecto que nació mal- carece de carga aerodinámica. Le falta ritmo de carrera y también una gestión aceptable de los neumáticos.

'Las cosas no fueron mucho mejor que ayer', admitió rápidamente Hamilton. "Ha ido como esperaba. Supongo que hoy no fuimos muy rápidos. Estoy contento de haber estado cerca de los Aston Martin aunque no tuviéramos el mismo ritmo. Tenemos que tomarlo como algo positivo, pero nos queda mucho trabajo por hacer. No tenemos un ritmo competitivo para estar con los que hoy estaban por delante de nosotros. Por ejemplo, los Aston parecían mucho más rápidos que nosotros. Tenemos mucho trabajo por hacer".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"El problema no son los neumáticos, sino el coche. En general, el ritmo de carrera me ha parecido el mismo que el año pasado. Esta mañana, cuando hicimos la estrategia, les dije a los chicos que no iría tan bien como pensaban, y efectivamente no fue así. Aún nos queda mucho trabajo por hacer".

"Necesitamos añadir carga al coche, realmente necesitamos mucha. En cuanto pongamos más carga en la parte trasera y delantera, seguro que nuestro ritmo será mejor".

Hamilton desvió entonces por un momento el foco de atención hacia la gran carrera realizada por Fernando Alonso. El asturiano merecía estar en el podio tras luchar con los dos pilotos de Mercedes y Carlos Sainz sacando lo mejor de cada uno.

"Quiero aplaudir a Fernando, que ha hecho un gran trabajo hoy y ha sido increíble de ver. Pero también a todo el equipo Aston Martin, que ha hecho un gran trabajo. Tenemos mucho trabajo por hacer, porque la mitad de su coche es nuestro y construyeron su coche en nuestro túnel de viento, haciendo su aerodinámica en nuestro túnel."

"La palabra 'preocupado' no es la adecuada. No puedo decir nada y no quiero decir demasiado. Sabemos que no estamos donde queremos estar y que éste no es el coche adecuado. Es un coche difícil. Pero sólo tengo que ser positivo, mantener la cabeza alta y seguir empujando a los chicos".

"Estábamos muy lejos del podio. Había un Ferrari que habría quedado por delante de Alonso, así que habríamos sido realmente sextos. El podio no estaba ni cerca", concluyó el siete veces campeón del mundo.