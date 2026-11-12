Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Lewis Hamilton recorre la operación de ayuda a Gaza en la frontera egipcia de Rafah

El piloto de Ferrari viajó a Egipto dos días después del Gran Premio de Sao Paulo, casi un año después de visitar a los equipos de la Cruz Roja en Jordania

Alex Harrington

Publicado: 12 nov 2026, 12:25

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton fue a ver la operación de ayuda en la frontera de Egipto con Gaza, dos días después de competir en el Gran Premio de Sao Paulo.

El siete veces campeón del mundo llegó el martes a El Arish, en la región egipcia del Norte del Sinaí, y fue recibido en el aeropuerto por el gobernador de la región, Khaled Megawer.

La gobernación local dijo que le mostraron el cruce de Rafah y las instalaciones de almacenamiento de la Media Luna Roja Egipcia en El Arish, según Reuters, y que recibió una explicación sobre cómo se organizan los suministros antes de ingresar al territorio.

El cruce es una de las pocas vías de entrada para la ayuda. Según The National, Hamilton vio camiones cargados de suministros esperando allí, mientras que el ejército de Israel, que controla el lado de Gaza, ha limitado las entregas y en ocasiones las ha detenido por completo.

Luego de la visita, Hamilton realizó el siguiente post en su cuenta de Instagram y escribió: "Los últimos tres años de genocidio de Israel en Gaza son atroces. Es una injusticia que se les niegue a las personas su libertad, su seguridad y su dignidad. Ningún ser humano debería ser tratado como si su vida valiera menos que la de los demás.

Vi muros que se extendían a lo largo de kilómetros, construidos para mantenerlos encerrados. Estando allí, frente a lo que parecía una prisión al aire libre, lo único en lo que podía pensar era en entrar para ayudar.

En el paso fronterizo de Rafah, vi camiones cargados de alimentos haciendo fila, listos para ingresar, pero habitualmente no se les permite el paso o sufren grandes demoras. El primer conductor de la fila con el que hablé ya llevaba más de 12 horas esperando. En el centro logístico cercano, vi el arduo trabajo de los trabajadores humanitarios, pero también vi los artículos que son rechazados por motivos absurdos. Bolsas de dormir, botiquines de primeros auxilios, equipamiento médico, sillas de ruedas e incluso pelotas de fútbol para los niños.

Israel debe cumplir con sus obligaciones en virtud del alto el fuego y permitir el ingreso de los camiones con ayuda humanitaria. Sin excusas.

Sé que muchísimas personas sienten esa misma impotencia. Esa misma necesidad de hacer algo en lugar de limitarse a observar. No quiero que nos acostumbremos a su sufrimiento. No quiero que miremos hacia otro lado".

En diciembre pasado, viajó a Jordania con la Cruz Roja Británica, donde se reunió con equipos de la Media Luna Roja que preparaban suministros para Gaza y visitó un hospital que atendía a niños evacuados de la Franja. También hizo una donación a la campaña de la organización para Gaza.

"He visto cómo cada caja y cada paquete se prepara con cuidado, con equipos trabajando las 24 horas para entregar ayuda a quienes más la necesitan", dijo en ese momento. "Pero es dolorosamente claro que este goteo de ayuda no es ni de cerca suficiente. La gente de Gaza necesita desesperadamente un flujo sostenido y sin obstáculos de apoyo vital, así como atención médica crítica".

Ha seguido pronunciándose esta temporada. Consultado en Austin el mes pasado sobre los planes de la F1 de correr en Ruanda, Hamilton fue claro sobre sus sentimientos respecto de la paz.

"Creo que tenemos que asegurarnos de presionar para liberar al Congo, liberar a Sudán, liberar a Siria, liberar a Palestina", dijo. "Creo que hay mucha paz que espero que en algún momento podamos alcanzar".

La visita llegó después de lo que fue un fin de semana difícil para el piloto en la pista. Hamilton hizo su 400.ª largada en un gran premio en Interlagos, pero Hamilton envía un mensaje a los aficionados de Ferrari tras el "devastador" GP de Brasil después de hacer un trompo cuando la lluvia volvió al final de la carrera, y es cuarto en el campeonato, a un punto de su excompañero de equipo George Russell.

Hamilton volverá a su Ferrari en Las Vegas antes de que el circo se traslade a Medio Oriente para dos carreras. Con los planes de la F1 para Imola ya disueltos, está previsto que las dos últimas carreras sigan adelante.

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