Lewis Hamilton revela el apoyo de Kim Kardashian tras el GP de Mónaco de F1
Lewis Hamilton habló sobre el apoyo de Kim Kardashian en el Gran Premio de Mónaco después de asegurar el segundo puesto para Ferrari
Lewis Hamilton ha levantado brevemente el velo sobre su relación con Kim Kardashian, tras la aparición de alto perfil de la estrella de la telerrealidad en el garaje de Ferrari durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco 2026.
Aunque el glamour de Monte Carlo suele atraer apariciones de celebridades de primer nivel, la presencia de Kardashian, concretamente como invitada de Hamilton, ha intensificado las especulaciones de larga data sobre su presunta relación romántica.
Cuando los medios le preguntaron, tras su segundo puesto en el principado, por el apoyo que había recibido durante todo el fin de semana, el piloto británico explicó: "Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con el apoyo, pero con mis amigos, una presencia increíble en general de la gente.
"Realmente no sé qué más decir. Es increíble tener buenas personas a tu alrededor y buenas personas apoyándote, y ella hace eso por mí todos los días."
Hamilton y Kardashian se conocen desde hace años, pero después de ser vistos juntos en una fiesta de Nochevieja a finales de 2025, empezaron a circular rumores de que estaban saliendo.
Kim Kardashian at the podium ceremony.
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
El piloto de Ferrari consiguió su tercer podio de la temporada con el segundo puesto en el Gran Premio de Mónaco. Los 18 puntos obtenidos lo impulsaron al segundo lugar del campeonato de pilotos, superando a George Russell de Mercedes.
"P2, ¡OTRA VEZ!! Siempre es una carrera dura, y las condiciones de hoy lo hicieron aún más complicado. Un enorme agradecimiento al equipo por el duro trabajo, tanto aquí en el circuito como de vuelta en Maranello", publicó en Instagram después de la carrera.
"El resultado de hoy realmente muestra el progreso que seguimos logrando. Aún queda más por hacer antes de luchar consistentemente por victorias, pero sé que seguiremos empujando para llegar allí. Gracias Mónaco y gracias a todos los aficionados por el apoyo. No puedo esperar a la próxima."
La séptima ronda de la temporada 2026 de F1 en Barcelona tendrá lugar del 12 al 14 de junio.
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