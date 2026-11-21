Fórmula 1 Las Vegas GP

Lewis Hamilton revela daños en su Ferrari tras la eliminación en la Q2 de Las Vegas

Ninguno de los dos Ferrari lograron pasar a la Q3 tras sufrir en la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas

Jake Boxall-Legge Filip Cleeren

Publicado: 21 nov 2026, 11:21

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Lewis Hamilton atribuyó la eliminación de Ferrari en la Q2 de la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas al despliegue de energía y a daños en el piso, ya que el siete veces campeón sintió que se había recuperado de las dificultades con el agarre general de los neumáticos.

El británico sufrió durante toda la FP3 en las frenadas, ya que los neumáticos delanteros se mostraron especialmente propensos a bloquearse y provocaron que Hamilton tuviera múltiples salidas hacia las escapatorias.

Hamilton llegó a la Q2 pese a sufrir daños en el piso en la primera fase de la clasificación, pero ni él ni Charles Leclerc pudieron meterse en la lucha de los diez primeros por la pole.

Hamilton pareció en general conforme con sus tandas en la Q2, que mostraron pocos de los bloqueos característicos de su preparación para la clasificación, pero el despliegue de energía de la unidad de potencia de Ferrari pareció alcanzar su máximo antes que los coches con motor Mercedes y Red Bull, lo que limitó el rendimiento en recta.

Ferrari ha estado por debajo en potencia frente a esos dos fabricantes, y la larga zona de aceleración a lo largo del Strip expuso ese déficit durante toda la sesión.

"Perdimos una pieza del piso en la primera o segunda vuelta de la Q1 y el balance del coche cambió, y perdimos creo que fueron como tres o cuatro décimas de carga aerodinámica", afirmó Hamilton.

"Y después de eso sufríamos más con el deslizamiento, pero básicamente fue desde el comienzo.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Y luego mi última vuelta fue realmente buena al final, pero hice lo mejor que pude con lo que tenía. Pero después perdimos algo así como seis décimas solo en el despliegue. Así que creo que con eso habríamos estado en Q3, pero por lo demás quedé satisfecho con mi vuelta.

"Sabíamos que las rectas largas y ese tipo de cosas iban a ser un desafío. La diferencia parece ser un poco mayor de lo que esperaba en línea recta. No es insignificante. Es una porción importante en las rectas.

Había una sensación generalizada de que Ferrari tendría dificultades en las condiciones de baja temperatura de Las Vegas, ya que el equipo ha sufrido durante todo 2026 para mantener la temperatura de los neumáticos a lo largo de una vuelta de clasificación.

Hamilton coincidió en que el coche era difícil de manejar entre los frecuentes deslizamientos en las curvas de baja velocidad, especialmente después de perder una parte del piso, y solo espera que Ferrari pueda avanzar en la carrera del sábado por la noche, mientras busca asegurarse el segundo puesto en el campeonato de constructores.

"Solo en cuanto al agarre, no sentía que tuviéramos mucho agarre. Nos costaba hacer funcionar los neumáticos y simplemente estábamos un poco en ninguna parte", agregó.

"Estos neumáticos han sido muy, muy difíciles este año de hacer funcionar, incluso en superficies calientes. Así que definitivamente ha sido difícil. No tengo ninguna expectativa [para la carrera]. Solo intento ver si puedo avanzar."

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