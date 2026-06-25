Lewis Hamilton ha revelado que arrastraba una lesión en el cuello al inicio de la campaña 2025 de Formula 1 tras sufrir un accidente de pretemporada.

Para prepararse para su temporada de debut con Ferrari el año pasado, el siete veces campeón del mundo llevó a cabo en Barcelona en enero un programa privado de tres días de pruebas con coches anteriores del equipo italiano.

Pero el segundo día se estrelló a bordo del SF-23, lo que supuso un comienzo menos que ideal de su etapa como piloto de Ferrari, y 2025 acabó siendo finalmente la peor de sus 19 temporadas en F1.

El británico terminó sexto en el campeonato, 86 puntos por detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc, y sufrió la primera campaña de su carrera sin podios.

"Golpeé el muro muy fuerte el año pasado en los test", dijo Hamilton el jueves en la previa del Gran Premio de Austria. "Me dañé uno de los discos del cuello, que afectó al nervio.

"Así que no pude hacer mucho durante como nueve semanas. Tenía quiroprácticos todos los días, físicamente todos los días no podía dormir.

"Tenía analgésicos, tuve que ponerme una inyección, hice todo lo que pude para intentar solucionarlo. Así que eso era básicamente con lo que intentaba vivir, básicamente. No es fácil en la posición en la que estás sentado."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

El piloto de 41 años hizo esos comentarios después de lograr por fin su primera victoria con Ferrari, a la 31ª oportunidad, en la cita anterior en Barcelona.

Llegó en medio de una temporada revitalizada para Hamilton, que se ha beneficiado de conducir por fin un Ferrari en cuyo desarrollo había aportado su opinión, mientras hacía ajustes en el personal de su entorno.

El siete veces campeón del mundo está ahora a 41 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli, y nueve por delante del tercer clasificado George Russell, que lo calificó como una "gran amenaza" en la lucha por el título.

Pero hablando antes del Gran Premio de Austria de este fin de semana, Hamilton confirmó: "realmente no estoy pensando que esté compitiendo por un campeonato", pese a estar en buena forma.

"Estoy pensando en llegar y quiero ganar este fin de semana; ese es mi objetivo", añadió.

"Eso es por lo que he estado trabajando toda la semana, la semana pasada y esta semana. No he estado yendo a cenas.

"Es volver a agachar la cabeza con los sacrificios que necesitas hacer para asegurarte de que llegas al 100% y así puedas rendir para esta gente.

"Especialmente sabiendo también hasta dónde llega, el impacto y las decisiones que tomo en el coche y lo que hacemos aquí. Así que esas son las cosas en las que pienso."

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