Fórmula 1 GP de México

Lewis Hamilton "reza" por la unidad de potencia de Ferrari tras el fallo en la FP2 de México

El piloto de Ferrari disputó solo 28 minutos en la segunda práctica del GP de México debido a una falla del motor

Ed Hardy Ronald Vording

Publicado: 31 oct 2026, 16:05

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Lewis Hamilton se ha quedado “rezando” por su unidad de potencia de Ferrari después de que provocara un abandono temprano en la segunda práctica del Gran Premio de México de Fórmula 1.

El siete veces campeón del mundo perdió potencia de repente en la recta de meta tras 28 minutos, lo que le llevó a detenerse en la salida de la curva 3 en el Autodromo Hermanos Rodriguez.

Hamilton estaba disfrutando de unos FP2 competitivos hasta entonces, ya que era el más rápido con el neumático duro y se situaba entre los cinco primeros, antes de acabar cayendo al 11.º puesto en la clasificación final.

Pero aun así fue un día positivo para la Scuderia, ya que el compañero de equipo de Hamilton, Charles Leclerc, lideró ambas sesiones de práctica del viernes de cara a los FP3 y la clasificación del sábado.

“Me sentía muy bien en el coche”, dijo Hamilton. “Es simplemente mi suerte. Hicimos un muy buen trabajo para poner la puesta a punto en un lugar mejor y sí, es simplemente muy desafortunado.

“Creo que somos realmente competitivos este fin de semana como equipo y luego no pude hacer la tanda larga. Así que no tengo ni idea de cómo, pero sé que es realmente difícil adelantar aquí. Como vieron con algunas personas ahí fuera.

“Así que todavía están investigando para averiguar qué estaba mal y solo rezando para que todo esté bien”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

El piloto de 41 años considera que el fallo del motor le ha dejado “a contrapié” porque pasó la primera mitad de los FP1 con una parrilla aerodinámica en su SF-26, completando solo 25 vueltas.

Pero muchos otros también tuvieron un comienzo lento el viernes, ya que 10 ‘rookies’ disputaron la práctica inicial, con Ferrari siendo el único equipo que no alineó a un piloto joven.

“Perdí un poco de tiempo en los FP1 porque hicimos las tandas con la parrilla”, añadió Hamilton.

“Normalmente haría que uno de los pilotos jóvenes hiciera los FP1 en esta pista, como hizo la mayoría. Pero opté por hacerlo en otro lugar.

“Así que básicamente solo he tenido realmente una sesión, porque me perdí prácticamente al menos la mitad de esa sesión. Así que, quiero decir, no sé realmente dónde estaríamos.

“No creo que necesite hacer muchos cambios en la puesta a punto. Probablemente quiera lo mismo porque fuimos muy rápidos.

“Creo que ya tuve una pérdida de potencia antes en la vuelta y aun así fuimos rápidos. Así que, sí, lo daré todo mañana y simplemente intentaré hacerlo lo mejor posible con lo que tenga.

"Pero obviamente se siente como si pudiéramos estar cerca de luchar por la primera fila”.

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