Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Lewis Hamilton visto en un raro Ferrari en Fiorano

Lewis Hamilton ha despertado la envidia de los aficionados tras ser visto conduciendo el raro coche de Fórmula 1 de tres plazas de Ferrari en Fiorano

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Se ha visto a Lewis Hamilton conduciendo una pieza de maquinaria bastante inusual en el circuito privado de pruebas de Fiorano de Ferrari. El siete veces campeón del mundo estuvo al volante de lo que parece ser el legendario Fórmula 1 de tres plazas de la escudería de Maranello con dos pasajeros.

El coche de F1 de tres plazas fue diseñado por Rory Byrne en 2003 y se basó en el victorioso F2002, y más tarde fue revisado y modernizado en 2013. Está impulsado por un motor de 3,0 litros y 10 cilindros que entrega más de 800 caballos de fuerza, y fue creado para dar a unos poquísimos afortunados la oportunidad de experimentar lo más cerca posible lo que se siente al estar en un coche de F1.

No sorprende que las imágenes que circulan por las redes sociales hayan dejado a muchos aficionados bastante envidiosos de los pasajeros misteriosos.

"Esto es absolutamente increíble y solo puedo imaginar lo jodidamente genial que sería estar en ese coche con Lewis conduciendo", comentó un aficionado en Reddit, mientras otro añadió: "Nunca había visto esto antes, ni sabía qué esperar. Esto es hilarante."

Más de la F1 :
 

"Dios mío... qué experiencia debió de ser...", publicó otra persona, y otro comentario decía: "¿Es este el mismo 3 plazas que se construyó en 2003 y se basó en el F2002? La nariz y algunos otros detalles son más nuevos, pero ¿el chasis y ese hermoso motor V10 que suena tan bien siguen siendo los mismos? ¡Sinceramente no pensé que todavía siguiera circulando!"

Otros comentarios incluyeron: "Hamilton probablemente está dando una vuelta a algunos VIP", "Sería divertido durante 2 vueltas rápidas y luego tu cuello quedaría destrozado," y "¡Solo está dando unas vueltas de victoria!"

Más de la F1 :

Esto llega días después de que el piloto británico lograra su primera victoria en un gran premio como piloto de Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Hamilton ahora ocupa el segundo lugar en el campeonato de pilotos, a 41 puntos del líder Kimi Antonelli.

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Russell se sincera sobre su estrecho vínculo con Toto Wolff en medio de la lucha por el título

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

Claire Williams: Russell merece el título de F1, pero la mala suerte puede persistir

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Claire Williams: Russell merece el título de F1, pero la mala suerte puede persistir

Russell se sincera sobre su estrecho vínculo con Toto Wolff en medio de la lucha por el título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Russell se sincera sobre su estrecho vínculo con Toto Wolff en medio de la lucha por el título

La victoria de Hamilton con Ferrari genera comparaciones con Michael Schumacher

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
La victoria de Hamilton con Ferrari genera comparaciones con Michael Schumacher
Más de
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton sorprende en la Semana de la Moda de Milán tras ganar con Ferrari en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Lewis Hamilton sorprende en la Semana de la Moda de Milán tras ganar con Ferrari en F1

Leclerc será capaz de resistir la presión de Hamilton en Ferrari, dice Coulthard

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Leclerc será capaz de resistir la presión de Hamilton en Ferrari, dice Coulthard

Villeneuve avisa que Ferrari debe priorizar a Hamilton en el campeonato y lanza un dardo a Leclerc

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Villeneuve avisa que Ferrari debe priorizar a Hamilton en el campeonato y lanza un dardo a Leclerc
Más de
Ferrari

La revancha se viste de rojo en el deporte motor

General
General
La revancha se viste de rojo en el deporte motor

La victoria de Hamilton da a Leclerc una "oportunidad increíble", dice Montoya

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
La victoria de Hamilton da a Leclerc una "oportunidad increíble", dice Montoya

Mientras Lewis Hamilton finalmente consigue su primera victoria con Ferrari en la F1, ¿quién tardó aún más?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Mientras Lewis Hamilton finalmente consigue su primera victoria con Ferrari en la F1, ¿quién tardó aún más?

Últimas noticias

Claire Williams: Russell merece el título de F1, pero la mala suerte puede persistir

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Claire Williams: Russell merece el título de F1, pero la mala suerte puede persistir

Lewis Hamilton visto en un raro Ferrari en Fiorano

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Lewis Hamilton visto en un raro Ferrari en Fiorano

¿Cómo está el mercado de MotoGP a horas de que se den los primeros anuncios del 2027?

MotoGP
MGP MotoGP
GP de República Checa
¿Cómo está el mercado de MotoGP a horas de que se den los primeros anuncios del 2027?

Russell se sincera sobre su estrecho vínculo con Toto Wolff en medio de la lucha por el título

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Russell se sincera sobre su estrecho vínculo con Toto Wolff en medio de la lucha por el título