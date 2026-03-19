Lewis Hamilton afirma que ha "vuelto a su mejor nivel", aunque insiste en que todavía hay "margen de mejora", tras conseguir su primer podio con Ferrari en el Gran Premio de China de Fórmula 1.

En un Circuito Internacional de Shanghái donde su victoria en la sprint fue uno de los pocos momentos destacados del año pasado, Hamilton superó a su compañero de equipo Charles Leclerc en ambas sesiones de clasificación y se impuso en su largo duelo del domingo.

Esto le permitió al británico subir al tercer escalón del podio, junto a los pilotos de Mercedes, que finalmente resultaron inalcanzables.

Esto supuso un alivio para Hamilton, que había tenido que esperar más que nadie en la historia para lograr su primer podio con Ferrari, ya que esta fue su 26ª participación en un gran premio con la Scuderia.

"Empecé este viaje y este sueño de ir a Ferrari y estar en lo más alto con ellos, y este podio ha tardado más de lo que esperaba", admitió el siete veces campeón del mundo. "Después de un año difícil el año pasado, poder formar parte del desarrollo con ellos, trabajar con ellos durante el último año, me da un enorme orgullo y es un privilegio ser parte de esta marca. Nos dieron un auto realmente sólido".

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Consultado sobre si sentía que había vuelto a su mejor nivel tras un complicado primer año en el equipo con base en Maranello, el piloto de 41 años respondió: "Definitivamente siento que he vuelto a mi mejor nivel, tanto mental como físicamente, sí".

Pero Hamilton también señaló que aún hay "margen de mejora", en parte por su edad y en parte porque todavía se está adaptando al equipo italiano. El inglés ha pasado a trabajar con un nuevo ingeniero de carrera, Carlo Santi, que anteriormente trabajó con Kimi Raikkonen; este acuerdo es provisional por el momento, con una decisión que se tomará más adelante sobre si Santi completará la temporada en ese rol.

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"Los entrenamientos de este invierno han sido los más duros e intensos que he tenido, y probablemente eso vaya de la mano con ser mayor", dijo el inglés. "Cuesta más recuperarse. Pero he conseguido reunir nuevas herramientas. Tengo un gran entrenador con el que ya había trabajado antes, pero empezamos a trabajar juntos desde el día de Navidad. Luego el tiempo en la fábrica, obviamente con un nuevo ingeniero, y eso también ha sido un impulso muy positivo. Hay una gran moral dentro del equipo.

"Creo que hay más por venir. Creo que todavía puedo sacar más rendimiento de este auto. Sigo aprendiéndolo a medida que avanzo, especialmente con el uso de la energía y todo eso. Y por otro lado, a mitad y final del año pasado, profundicé mucho con los ingenieros, hablando con ellos sobre las cosas que quería de un auto, en cuyo desarrollo no tuve ninguna participación el año pasado.

"Ahora poder desarrollar el auto con ellos este año y ver que escucharon y que han incorporado algunas de las cosas que pedí, estoy increíblemente agradecido de que hayan tenido en cuenta eso. Te hace sentir más unido a todos, porque estás avanzando en la misma dirección".

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Yong Teck Lim / LAT Images via Getty Images

No se debe subestimar el hecho de que Hamilton no pudo influir en el desarrollo del SF-25, ya que se unió a la Scuderia bastante tarde de cara a la temporada 2025: su primer día en Maranello fue el 20 de enero. El jefe del equipo, Fred Vasseur, es plenamente consciente de esto, y por eso —además de una mejor integración dentro del equipo— no le sorprende que el rendimiento de Hamilton haya mejorado.

"Honestamente, creo que siempre es mucho más fácil el segundo año, porque sos parte del proyecto desde el inicio; él estuvo en el simulador a mitad de 2025, cuando empezamos el proyecto", señaló Vasseur tras el Gran Premio de China. "Y creo que también se siente un poco más involucrado en el proyecto que hace un año; cuando se unió al equipo en enero, el auto ya estaba hecho.

"También conoce un poco más a todos, la relación mejora cada vez más, le resulta más fácil tratar con la gente y trabajar con todos. Paso a paso tenemos que lograr pequeñas mejoras, porque así es como vamos a cerrar la brecha."

Información adicional por Oleg Karpov