Liam Lawson revela cómo Max Verstappen le apoyó tras su descenso en Red Bull

El piloto de Racing Bulls Formula 1, Liam Lawson, ha contado que Max Verstappen se portó "muy bien" con él después de que fuera degradado de Red Bull en 2025.

De cara a la temporada 2025, el neozelandés firmó con Red Bull para ocupar el asiento junto al cuatro veces campeón, sustituyendo a Sergio Pérez. Pero tras solo dos fines de semana de carrera, Lawson fue sustituido por el piloto japonés Yuki Tsunoda. Aunque Tsunoda permaneció en el asiento hasta finales de 2025, ahora ha pasado a ser piloto reserva, y Isack Hadjar asumirá el puesto en 2026.

"Además, es una persona muy, muy agradable. Es un tipo estupendo. A pesar de todo lo que pasó el año pasado con Red Bull, se portó muy bien conmigo", explicó Lawson durante su aparición en Gypsy Tales Podcast.

"Antes de entrar en el equipo, cuando llegué por primera vez, fue súper amable y, ante cualquier pregunta, se mostraba servicial, realmente servicial, estaba encantado de ayudar. Y después también se portó muy, muy bien conmigo".

Añadió: "Sinceramente, fue muy, muy bueno. Y luego, como él vuela a casa bastante a menudo, y yo me mudé a Mónaco el año pasado, me dijo: "Si alguna vez necesitas que te lleven, ven conmigo". Así que es un tipo realmente muy, muy agradable".

Tras su paso de Red Bull a Racing Bulls, Lawson conservó su asiento para 2026 y comenzará la nueva temporada junto al piloto novato Arvid Lindblad.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Las pruebas de pretemporada terminaron el viernes 20 de febrero y ya ha comenzado la cuenta atrás para el Gran Premio de Australia, que dará inicio a la temporada del 6 al 8 de marzo. Lawson se mostró optimista sobre las pruebas de pretemporada del equipo y explicó que no hubo ningún problema destacable.

"Probablemente lo único es que es un poco inconsistente. Pero, sinceramente, creo que ayer, en lo que respecta específicamente a las frenadas y las entradas, no nos fue nada mal. Pero sí, obviamente, estamos probando muchas cosas diferentes en este momento y algunas no han funcionado", declaró a los medios de comunicación en Baréin.



"Y luego hay otras cosas que hemos descubierto que son bastante positivas. Así que sí, no creo que haya ningún problema o limitación destacable en este momento. Se trata simplemente de poner todo en su sitio y, obviamente, prepararnos lo mejor posible, porque Melbourne, como hemos dicho, va a ser muy, muy diferente en comparación con aquí".