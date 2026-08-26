Lawson se sintió más cómodo en Red Bull en Zandvoort que durante su etapa de 2025
El neozelandés explica que se adaptó al RB22 mucho más rápido de lo que logró hacerlo con el anterior coche de F1 de Red Bull, que condujo en los dos primeros grandes premios de 2025
Aunque Liam Lawson dice que es imposible comparar el actual RB22 con el anterior coche de Fórmula 1 que condujo con la escudería austriaca, el neozelandés admite que se sintió mucho "más cómodo" en el coche en Zandvoort que durante su primera etapa en Red Bull Racing.
El piloto de RB fue llamado para correr con el equipo principal en el Gran Premio de Países Bajos del pasado fin de semana en lugar del lesionado Isack Hadjar. Marcó un regreso a Red Bull Racing para Lawson después de que condujera para el equipo al inicio de la temporada 2025, pero fuera apartado tras solo dos carreras.
Tras lograr su mejor resultado con Red Bull con un séptimo puesto en Zandvoort, Lawson ha arrojado ahora más luz sobre sus dos experiencias en el equipo con sede en Milton Keynes.
"Sinceramente, con cómo fue el año pasado, con esos dos fines de semana, la forma en que se desarrollaron esos fines de semana, siendo dos circuitos en los que nunca había corrido, sinceramente sigo sin pensar que siquiera tenga una opinión sobre cómo era conducir ese coche", dijo Lawson cuando Motorsport.com le preguntó por sus experiencias en el RB21 del año pasado.
"Siento que me sentí más cómodo en este [el RB22] en un fin de semana, así que sí, es muy difícil de comparar".
Liam Lawson disputó dos grandes premios para Red Bull en 2025.
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Cuando se le preguntó por los tipos de diferencias entre el RB22 y el VCARB 03 de Racing Bulls, Lawson señaló las distintas filosofías aerodinámicas empleadas por los dos equipos.
"El coche es completamente diferente, obviamente, aerodinámicamente", dijo a Motorsport.com. "Y, además, siempre hay cosas que, ya sabes, personalmente, como pilotos, intentamos hacer que nuestros coches sean cómodos para nosotros.
"Y hay algunas cosas que, cuando cambias de coche durante un fin de semana, no puedes cambiar automáticamente. Así que hay cosas en este coche que no son iguales que en el mío, en términos simplemente de comodidad del piloto, a las que he tenido que acostumbrarme. Sin ser demasiado específico, pero eso es lo que probablemente ha sido lo más desafiante".
Lawson fue llamado después de que Hadjar se lesionara la muñeca mientras entrenaba durante el parón veraniego de la F1.
El equipo aún no ha confirmado cuándo se considerará que el francés está lo suficientemente recuperado para regresar a la F1, pero Hadjar reveló que el campeón de MotoGP Marc Márquez le advirtió que no apresurara su regreso a la competición.
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