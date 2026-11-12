Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Liam Lawson seguirá en Racing Bulls para la F1 2027 junto a Arvid Lindblad

Había habido especulaciones en torno al futuro de Lawson con el equipo, con la estrella de F2 Nikola Tsolov señalado como posible reemplazo.

Filip Cleeren

Publicado: 12 nov 2026, 11:05

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Racing Bulls confirmó que Liam Lawson seguirá con el equipo para la temporada 2027 de Fórmula 1, formando dupla con Arvid Lindblad por segundo año.

Lawson y Lindblad formaron una dupla formidable este año al impulsar a Racing Bulls al quinto puesto en el campeonato de constructores, que apunta a ser el mejor resultado histórico del equipo anglo-italiano.

Pero, pese a haber sumado 89 puntos, el doble de los que consiguió el novato Lindblad, el futuro de Lawson había quedado en duda mientras Racing Bulls evaluaba su necesidad de rendimiento a corto plazo frente a su objetivo explícito de formar jóvenes pilotos para su equipo matriz, Red Bull Racing.

Red Bull tiene esperando su oportunidad al prometedor joven búlgaro Nikola Tsolov, protagonista en la F2, después de haberle dado opciones de pruebas privadas y una sesión de FP1 para novatos en México.

Pero con Lawson respondiendo en las últimas semanas, entregando algunas de sus carreras más sólidas bajo presión constante, el neozelandés de 24 años fue demasiado bueno como para que el equipo lo ignorara. Fuentes indicaron a Motorsport.com durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil que, en medio de una fuerte presión para que la alta dirección de la compañía respaldara a Tsolov, la balanza volvió a inclinarse a favor de Lawson por sus actuaciones en el triplete de las Américas.

Lawson firmó ahora un nuevo acuerdo que lo mantendrá en el equipo para 2027, mientras que Lindblad tendrá una segunda temporada después de una prometedora campaña como novato.

El jefe del equipo, Alan Permane, dijo que no tenía "ninguna duda" de que la escudería tendrá la alineación más fuerte posible la próxima temporada.

Alan Permane, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Estamos encantados de continuar con Liam y Arvid en 2027", anunció Permane el jueves por la mañana. "Ambos han demostrado su capacidad y su potencial a lo largo de la temporada, y hemos visto el progreso que hicieron, tanto individualmente como como pareja. No tengo ninguna duda de que esta es la mejor alineación de pilotos para nosotros, con una sólida combinación de experiencia y ambición. Juntos, tenemos una base firme sobre la que construir a partir del progreso logrado este año, seguir empujando hacia adelante y dar el siguiente paso hacia el cumplimiento de nuestras ambiciones en 2027".

Lawson agregó: "Estoy muy contento de continuar con Visa Cash App Racing Bulls el próximo año. Hemos tenido una temporada brillante juntos y el equipo trabajó muy duro para producir un coche rápido, que disfruté mucho manejar. Se siente muy bien formar parte de una temporada histórica para el equipo mientras continuamos nuestra lucha por el P5 en el Campeonato de Constructores. Es un testimonio del trabajo duro de todos, tanto en la pista como en la fábrica.

"Tengo ganas de llevar este impulso hacia adelante con Arvid hasta 2027; estamos construyendo algo súper positivo y me entusiasma lo que podemos lograr juntos".

Lindblad dijo que su primera campaña en la F1 se sintió "realmente especial" mientras apunta a construir sobre una base sólida en 2027.

"Al mirar hacia atrás a mi primera temporada en Fórmula 1, ha sido un año realmente especial, lleno de nuevas experiencias y aprendizajes desde el primer test de pretemporada", dijo el británico. "No puedo esperar para empezar el próximo año, construyendo sobre todo lo que aprendí durante mi temporada de novato. Se perfila como un año emocionante, y tengo ganas de seguir conduciendo junto a Liam".

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