Liberty recauda 500 millones para otras compras

Para ello se ha creado una empresa dedicada, Liberty Media Acquisition Corporation (LMAC), que cotiza en la bolsa de valores NASDAQ desde este viernes.

Esa nueva entidad es un "SPAC", una adquisición de propósito especial o empresa fantasma, formada para generar fondos a través de una oferta pública con la que comprar otra empresa.

Obtendrán los 500 millones de dólares vendiendo 50 millones de acciones a un precio inicial de 10 dólares cada una.

LMAC estará dirigida por el CEO de Liberty Media, Greg Maffei, y destaca que la participación de Liberty en ella "se atribuirá a las acciones de seguimiento de Formula One Group", creando un vínculo formal entre los dos.

Liberty declaró que "LMAC tiene la intención de buscar un objetivo entre las industrias de medios de información, medios digitales, música, entretenimiento, comunicaciones, telecomunicaciones y tecnología".

Es una jugada llamativa porque Liberty planea gastar mucho a pesar de que la mayoría de sus empresas sufrieron un gran impacto durante la pandemia de COVID-19.

Precisamente ingresos de la Fórmula 1, que tiene importantes gastos en sueldos, en 2020 se vieron afectados por la ausencia de carreras y de público en los grandes premios, Por su parte Live Nation, la gran empresa de venta de entradas para conciertos, se ha paralizado por completo.

Sin embargo, Liberty parece haber adoptado un enfoque optimista y cree que ahora es un buen momento para comprar empresas cuyos propietarios actuales podrían estar pasando apuros.

Cuando la pandemia de coronavirus comenzó a mostrar sus efectos económicos el pasado abril, Maffei indicó que Liberty estaba buscando nuevas adquisiciones, e incluso insinuó que podría comprar otras categorías o carreras.

"No voy a discutir adquisiciones que sean un objetivo en particular", dijo entonces. "Pero hay eventos en directo, en particular los relacionados con el automovilismo, que podrían resultar atractivos".

"Hay categorías de otros tipos de deportes que podrían ser atractivas".

"Creo que muchas otras empresas no van a tener flexibilidad ni en la solidez en su negocio, ni la la solidez de cuentas que ahora tiene FWON.

"Seremos reflexivos y lo analizaremos bien. Creemos que tenemos una gran ventaja en la F1, y no queremos perderlo, pero seremos reflexionaremos sobre lo que pueda ser atractivo para sumar a nuestra cartera, aprovechando nuestra fuerza".

Maffei señaló en ese momento que algunas empresas podrían tener problemas.

"Pasó mucho tiempo antes de que pudieran recuperar la normalidad tras la gran recesión, y cuando las empresas se estresan respecto al futuro, se encuentran interesantes oportunidades".

"Creo que es probable que eso pase también ahora".

"No es que me alegre, pero es probable que haya ocasiones en el futuro en las que las empresas necesiten ayuda, y es posible que nosotros podamos brindar esa ayuda de una manera sinérgica y de una manera financiera atractiva. Así que mantendremos los ojos bien abiertos para eso".