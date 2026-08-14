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Fórmula 1

Arvid Lindblad admite que su temporada de novato en F1 superó las expectativas

Arvid Lindblad reflexiona sobre el inicio de su carrera en la Fórmula 1 tras una impresionante primera mitad de la temporada 2026

Lydia Mee
Publicado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad dice que su primera campaña en Formula 1 está resultando ser un "sueño" mientras evalúa una impresionante primera mitad de la temporada 2026 con Racing Bulls.

El joven de 19 años empezó el año con fuerza al llegar a la Q3 en el Gran Premio de Australia que abrió la temporada y finalmente consiguió un octavo puesto. Desde entonces ha sumado otras siete apariciones en Q3 y una racha de seis carreras consecutivas acabando en los puntos entre Mónaco y Hungría.

Al evaluar su temporada de debutante en el parón de verano, Lindblad afirmó que la experiencia hasta ahora ha ofrecido más de lo que esperaba.

"Definitivamente y más", dijo Lindblad a F1.com cuando le preguntaron si su temporada hasta ahora había sido todo lo que había imaginado que sería. "Siento que he tenido muchos momentos bonitos, incluso en un periodo de tiempo tan corto. El equipo ha sido increíble, me han recibido muy bien y realmente me han ayudado a ponerme al día.

"He hablado bastante de ello, pero este año estoy viviendo mi sueño. Es algo con lo que siempre soñé que se haría realidad, así que ha sido muy divertido y muy especial".

El británico eligió su debut en Albert Park como uno de los momentos destacados de su año.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Sin duda, Melbourne ha sido el momento más especial, simplemente porque fue el primer [Gran Premio], y por cómo fue el fin de semana. Fue uno en el que me emocioné un poco antes de la carrera", continuó.

"Luego hubo momentos en algunos de los circuitos nuevos [para mí], Shanghái y Suzuka… simplemente al dar vueltas pensaba: 'Esto es genial. Lo he jugado muchísimas veces en los juegos de F1, y ahora estoy haciendo lo real'. ¡Es mucho más estrecho en la vida real que en el juego de F1!

"Diría que el siguiente momento realmente sentimental fue en Silverstone. He visto esa carrera muchísimas veces en la tele en casa. Solo recuerdo estar en la parrilla, estar allí dentro, y fue como: 'Guau, esto está pasando de verdad'"

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