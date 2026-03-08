Lindblad disfrutó de unos duelos "bastante extraños" con Verstappen en su debut

Desde la novena posición de salida, Arvid Lindblad tuvo un comienzo fulgurante. El novato ganó nada menos que seis posiciones en la primera vuelta e incluso llegó a situarse en tercera posición, pero luego volvió a caer. Al final, logró mantenerse entre los diez primeros y terminó en octava posición, lo que le valió cuatro puntos en su debut, mejor que su experimentado compañero de equipo Liam Lawson.

"Es una sensación muy especial", dice Lindblad sobre su puntuación en Australia. "Quiero decir, no esperaba este resultado. Sumara puntos en tu debut es realmente muy bueno, sobre todo si tenemos en cuenta dónde estábamos en Baréin. Así que muchas gracias al equipo, a Red Bull Powertrains y a Ford por el trabajo que han realizado. También estoy muy orgulloso de mí mismo. No creo que haya cometido ningún error este fin de semana. Creo que he sacado el máximo partido al coche en casi todas las sesiones".

Arvid Lindblad estaba contento con sus primeros puntos en la F1, pero también disfrutó de los duelos en cabeza. Foto: Lars Baron / Getty Images

Gracias a esa buena salida, Lindblad se vio envuelto en una intensa lucha con algunos nombres consolidados de la Fórmula 1, como Lewis Hamilton y Max Verstappen. "Sí, fue increíble", afirma Lindblad. "Decir que sumé puntos en mi debut no resume bien la carrera. Creo que en un momento dado incluso estaba en tercera posición en la primera vuelta, lo cual es bastante increíble si lo piensas. Compartir la pista y competir con Lewis, Max, Lando [Norris] y todos esos chicos... es algo muy especial. Me lo pasé muy bien".

El octavo puesto fue una sorpresa para Lindblad. Por eso no se atreve a decir si este tipo de resultados serán posibles durante todo el año para Racing Bulls. "No lo sé", admite. "Creo que este circuito es muy singular por la demanda de energía. Probablemente eso tendrá un papel mucho más importante este año que en el pasado".

"Con el nuevo motor, cada circuito tiene características diferentes, lo que pondrá de manifiesto los puntos débiles y fuertes de la fuente de potencia", afirma. "Para responder a tu pregunta: creo que cada fin de semana habrá muchas más fluctuaciones entre los equipos. Así que no tiene sentido especular. Ahora voy a intentar disfrutar del momento, analizar con el equipo qué podría haber hecho mejor y luego centrarme en China".