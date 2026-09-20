Lindblad a punto de volcar el Fiat Panda más corto del mundo en un extraño reto de YouTube

Arvid Lindblad, piloto novato de RB en Fórmula 1, aprovechó parte de su tiempo libre para probar el Fiat Panda más corto del mundo en un vídeo reciente de YouTube.

El piloto de 19 años apareció en un vídeo del canal italiano de modificaciones automovilísticas Carmagheddon, poniéndose al volante de un Fiat Panda profundamente modificado.

Durante el vídeo, Lindblad estuvo a punto de volcar el vehículo —poseedor del récord mundial Guinness—, pero logró evitar el accidente. El segmento también mostró al británico probando un sofá motorizado en un circuito improvisado, que incluía un trazado en forma de ocho y una curva cerrada.

"Debo ser sincero: cuando me subí por primera vez, estaba bastante asustado", comentó Lindblad sobre el sofá. "Estaba más nervioso antes de conducir eso que antes de una carrera de F1. En los entrenamientos e incluso en la clasificación estoy más tranquilo que cuando conducía esto.

"Una vez que me acostumbré, fue mejor. No es fácil. Es bastante difícil de conducir, y nunca pensé que conduciría un sofá en mi vida".

Luego llegó el momento de ponerse al volante del diminuto Fiat Panda. El desafío consistía en ver quién lograba hacer que el Panda realizara el levantamiento de la parte trasera más pronunciado.

"Me habían dicho que era imposible volcar, así que estaba muy confiado", dijo Lindblad. "Hice la primera pasada y luego pensé: 'voy muy despacio, tengo que empezar a apretar'.

"En la última subí un poco más de lo previsto. Miraba hacia el suelo; estaba casi en vertical, fue una locura. Creo que voy a parar ya; si no, acabaré volcando, pero lo he disfrutado mucho".

Esta diversión fuera de la pista se produce en el marco de una sólida temporada de debut para Lindblad. Actualmente ocupa la undécima posición en la clasificación de pilotos con 31 puntos. En comparación, su compañero de equipo Liam Lawson —quien recientemente ha estado sustituyendo al lesionado Isack Hadjar en Red Bull— marcha noveno con 59 puntos.