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LN4 Fusion, de Lando Norris, firma a un expiloto de Red Bull para la Fórmula 2

Goethe llegará desde MP Motorsport para su tercera temporada en F2 después de dos podios hasta ahora en 2026.

Lydia Mee

Publicado: 16 nov 2026, 21:00

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Oliver Goethe, MP Motorsport

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El nuevo equipo junior de Lando Norris, LN4 Fusion, firmó al exjunior de Red Bull Oliver Goethe como su primer piloto para la temporada 2027 de Fórmula 2.

El piloto de 22 años dará el salto desde MP Motorsport para su tercera temporada en F2, después de celebrar dos podios en lo que va de este año.

LN4 Fusion, de Lando Norris, fue anunciado que estará en la parrilla de F2 para 2027 el mes pasado, como el único equipo nuevo para el próximo ciclo de tres años del campeonato. El piloto de Fórmula 1 de McLaren lanzó el equipo en septiembre, y también pondrá coches en pista en Fórmula 3, la Fórmula 4 Italiana y la F4 Británica.

Goethe formó parte del programa junior de Red Bull durante dos años antes de marcharse a finales de 2025. Antes de subir a la F2, ganó el título de la Euroformula Open en 2022 con 11 victorias, y consiguió dos triunfos en la FIA Fórmula 3.

Al anunciar el acuerdo, el director ejecutivo de LN4 Fusion, Dan Richards, dijo que la experiencia del alemán lo convertía en la elección adecuada para la primera temporada del equipo.

"Oliver es una gran elección para nuestro equipo. Conoce bien el coche, las pistas y el campeonato, y sus podios de este año muestran que dio los pasos necesarios para pelear adelante", dijo Richards.

"Queremos darle el entorno y el apoyo que necesita para seguir progresando hacia su objetivo final, y estamos seguros de que juntos podemos tener una temporada sólida".

Goethe dijo que cree que 2027 podría ser hasta ahora su mejor oportunidad para luchar por el título.

"Estoy absolutamente encantado de unirme a LN4 Fusion para la temporada 2027! Es un proyecto realmente emocionante, y no veo la hora de formar parte de él. Sinceramente siento que el año que viene podría ser mi año, y estoy decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad", dijo.

"Como parte de la cooperación entre Motorsport Team Germany y Audi, ya completé varias sesiones en el simulador de F1 de Audi, adquiriendo experiencia útil y conocimiento de las pistas de cara a la próxima temporada".

La operación europea de LN4 Fusion estará liderada por exintegrantes del equipo Prema, con el exjefe de Prema Rene Rosin incorporado como consultor y director de equipo, y el antiguo responsable técnico de Prema Guillaume Capietto como director de carreras.

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