Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes en el GP de Brasil 2026

Mientras el triplete americano de la F1 llega a su fin, un nuevo campeón y un nuevo héroe local salen a la pista en Sao Paulo. Esto es todo lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes, con la salvedad de que todo esto podría cambiar si aparece la habitual lluvia de Brasil

Jake Boxall-Legge

Publicado: 6 nov 2026, 22:07

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La tensión pasada quedó en el pasado. El campeón más reciente de la Fórmula 1 se sintió liberado en su regreso a las pistas para el Gran Premio de São Paulo, una semana después de alcanzar la gloria máxima.

Kimi Antonelli admitió haberse sentido agarrotado al volante bajo el estrés de cerrar el título en México, lo que inhibió su estilo natural de manejo y le hizo dejar un par de décimas en el camino. Ahora que el trabajo está hecho, no hubo tal bloqueo mental: el italiano le sacó un cuarto de segundo de ventaja a Lando Norris al cierre de la segunda sesión de prácticas en Brasil.

El propio Norris superó a Max Verstappen por apenas 0.006 segundos al término de la tanda. McLaren experimentó con nuevos alerones delantero y trasero para esta ronda en sus esfuerzos por arrebatarle el tercer lugar del campeonato de constructores a Red Bull. La rápida aceleración en el desarrollo del equipo de Milton Keynes a lo largo de la temporada ha demostrado que puede igualar las alturas alcanzadas por McLaren entre 2023 y 2024 con su propio paquete de mejoras, por lo que la escuadra de Woking está aprovechando una última oportunidad para marcar su propio rumbo.

Mientras los dos Mercedes, ambos McLaren y Verstappen se ubicaron apretados en el top 5 dentro de un margen de 0.321 segundos, la dupla de Ferrari se quedó corta, lo que resulta sorprendente dada su eficacia habitual en las prácticas y su reciente racha de buen ritmo los viernes.

Resulta lógico que su rendimiento no alcanzara ese nivel considerando que las temperaturas del circuito no fueron particularmente cálidas (alrededor de los 36 °C). Sabida es la tendencia de Ferrari a perder ritmo cuando la pista se enfría, al sufrir para introducir temperatura en los neumáticos, en especial en el eje delantero. De ahí que escucháramos a Lewis Hamilton comentar más de una vez que el tren delantero sufría para traccionar, mientras que Charles Leclerc se mostró descolocado por una migración del balance de frenado hacia el eje trasero a principios de la sesión.

Rafael Camara debuta en la F1 este fin de semana, bajo la presión de su público local.

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Más de la F1 :

El joven prodigio Nikola Tsolov compite por convertirse en el primer piloto búlgaro en la F1, y el escenario más probable es que Lawson sea quien deba ceder su asiento. Resulta una auténtica lástima dada la destacada forma del neozelandés en 2026, pero la razón de ser de Racing Bulls es nutrir a Red Bull con futuros prospectos al título, y se percibe que Lawson no entra en ese radar.

En el terreno de los movimientos sorpresa en el mercado de pilotos —el cual ha estallado repentinamente tras meses de inactividad—, Colton Herta ha asegurado el último punto de superlicencia necesario para competir en la F1 en 2027. Cadillac evalúa si mantener a Valtteri Bottas para el próximo año o cumplir su sueño de alinear a un piloto estadounidense. Herta, a pesar de sus apuros en la F2, sigue estando muy bien considerado por el equipo. En cualquier caso, la F2 siempre es difícil de descifrar: basta ver a Bearman, quien sufrió un segundo año miserable en la categoría antes de impresionar tras su salto a la F1. De los otros novatos de la FP1, Gabriele Minì causó grata impresión para Alpine al finalizar la sesión con el séptimo tiempo más rápido.

Por primera vez desde 2019, São Paulo no alberga un fin de semana con formato sprint. Así pues, por primera vez en seis años, tenemos la oportunidad de evaluar el ritmo de carrera del viernes de los equipos a lo largo de dos sesiones de prácticas libres completas.

Promedio de tandas largas de la FP2

Pos. equipo (piloto) Promedio n vueltas 1 Mercedes (ANT) 1m15.421s S 20 2 McLaren (NOR) 1m15.497s H 9 3 Red Bull (VER) 1m15.501s M 11 4 Ferrari (LEC) 1m15.897s S 11 5 Alpine (GAS) 1m16.014s S 11 6 Audi (BOR) 1m16.015s S 12 7 Haas (BEA) 1m16.257s S 11 8 Racing Bulls (LIN) 1m16.279s S 15 9 Williams (SAI) 1m16.656s S 10 10 Cadillac (PER) 1m17.110s S 15 11 Aston Martin (ALO) 1m17.254s S 12

Aunque no resulta del todo sorprendente que Antonelli liderara las posiciones tras la FP2 tanto en las tandas cortas como en las largas, la extensión de su stint con el neumático blando durante la segunda práctica fue descomunal: completó una racha de 20 vueltas con las gomas rojas mientras registraba el promedio más rápido entre todos los pilotos. Hubo una diferencia de unos 0.7 segundos entre la primera y la última vuelta de esa tanda, aunque con dos o tres vueltas más lentas que le ayudaron a enfriar la goma. De cualquier modo, su gestión de la degradación lució bastante solvente, enviando un serio aviso a sus rivales directos por la victoria.

Dicho esto, Antonelli considera que todavía hay "un poco de trabajo por hacer", lo que sugiere que aún hay margen de mejora (el subviraje pareció ser un factor persistente a lo largo de la sesión en ambos autos) o que espera un salto de rendimiento por parte de sus perseguidores. Un indicio de ello fue el ritmo equivalente de Norris con el neumático duro; si bien el de McLaren completó menos giros con el compuesto C3 en comparación con las vueltas de Antonelli en el C5, el ritmo del británico fue sólido y, en el balance general, más rápido que la tanda de Piastri con blandos.

"Sin duda, la FP1 fue una grata sorpresa; en la FP2 creo que sufrimos un poco más en comparación con Mercedes, básicamente a dos décimas por vuelta", reflexionó Norris. "Pero respecto a los demás, creo que estamos bastante bien. Las actualizaciones, aunque usé la mitad en una sesión y la otra mitad después para juntar todo mañana, parecen haber dado lo que esperábamos. Ha sido un buen día en cuanto a completar el programa de trabajo y también en términos de rendimiento relativo".

Más de la F1 :

Si McLaren logra entrar en la pelea, será una mala noticia para Red Bull, que lidió con diversos inconvenientes a lo largo de la jornada. Max Verstappen, por ejemplo, encontró complicaciones para gestionar la dirección de su monoplaza. El volante se volvió progresivamente más pesado durante la FP1, y Laurent Mekies sugirió que un problema "similar" continuó causando contratiempos en la FP2. Queda claro que hay más potencial por extraer del RB22, aun cuando Verstappen logró marcar un tiempo sólido al inicio de la tanda... aunque, al mismo tiempo, todos sabemos que el neerlandés sería competitivo hasta al volante de una camioneta pickup.

Por su parte, Ferrari tiene por delante la cartera de tareas nocturnas más abultada. Carecieron de ritmo a una sola vuelta y ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc lograron rescatar gran cosa en las simulaciones de carrera: el promedio de Leclerc con el neumático blando estuvo a unas 0.4s de sus rivales inmediatos, mientras que Hamilton usó el medio antes de montar el blando. El británico realizó un stint corto con los C5 y promedió un tiempo de 1m15.245s; hay ciertos motivos para el optimismo ahí, aunque sería irresponsable sacar conclusiones definitivas de un tramo de apenas cinco vueltas.

Hamilton y Ferrari tienen margen de mejora tras un inicio de fin de semana discreto.

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Alpine y Audi lucieron parejos en las tandas largas, a pesar de que Audi solo tuvo en pista el auto de Bortoleto debido a que Nico Hülkenberg se perdió la FP2 por una falla eléctrica, problema que se manifestó desde la sesión de Freddie Slater en la FP1.

Aun así, Bortoleto estuvo increíblemente cerca del promedio de Gasly, manteniéndose ambas escuderías unas dos décimas por vuelta por delante de las tandas de Racing Bulls y Haas. Como era de esperarse, la simulación de Câmara con los blandos fue menos constante en comparación con la de Bearman; además, el piloto pernambucano se ganó su primera visita a los comisarios de la F1 tras estorbar involuntariamente a Leclerc en la última curva.

Más de la F1 :

Williams lució menos distante este fin de semana, aunque Carlos Sainz se vio obligado a gestionar el kilometraje de su motor, lo que redujo la participación del piloto de reserva Luke Browning a un puñado de vueltas en la FP1. En la parte baja de la tabla, Cadillac y Aston Martin quedaron separados por apenas una décima.

Sin embargo, como de costumbre, todo esto podría quedar en nada si la lluvia hace acto de presencia el resto del fin de semana. Hay pronóstico de precipitaciones para los próximos dos días, aunque todo dependerá de la hora en que caigan las gotas. Como le dijo un periodista local a este redactor hace algunos años, el pronóstico del tiempo en São Paulo siempre debe mirarse con cierto grado de escepticismo...

Herta consiguió su último punto para la superlicencia en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1); ¿competirá a tiempo completo en la F1 en 2027?

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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