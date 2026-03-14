El sábado de Kimi Antonelli en Shanghái fue, por decirlo suavemente, una mezcla de todo. Un terrible comienzo en la carrera sprint dejó al piloto de 19 años tan atrás como en el octavo lugar, una situación que se agravó con un choque con Isack Hadjar y una posterior penalización de 10 segundos. La acumulación de errores en la primera vuelta terminó siendo perjudicial para el día de Antonelli y oculta un punto particularmente importante: su ritmo de carrera fue tan bueno como el de George Russell en la parte delantera.

Aunque cuenta con el coche más fuerte de esta temporada, los fines de semana iniciales de Antonelli no han sido precisamente ejemplos de serenidad. Hubo el accidente en la FP3 el fin de semana pasado en Melbourne, el difícil inicio del Gran Premio de Australia y luego el catálogo de errores en la primera vuelta que limitó lo que pudo lograr en el sprint. El intervalo entre el sprint y la clasificación sirvió como un periodo de recuperación para la mente de Antonelli, y luego salió con todo para lograr su primera pole en un gran premio, arrebatándole en el proceso a Sebastian Vettel el récord de poleman más joven.

Por supuesto, la pole de Antonelli fue facilitada por el extraño problema en el cambio de marchas de Russell que lo llevó a detenerse brevemente en la pista. Resultó algo divertido ver un comentario en los rincones de las redes sociales sugiriendo que la suerte derivada de la falta de fiabilidad de otros devaluaba la pole de Antonelli; si eso es lo que realmente piensan quienes merodean en las respuestas de Twitter, me encantaría estar presente cuando descubran cómo solía ser la F1.

Entonces, ¿puede Antonelli lograr su primera victoria en F1 el domingo? Sin duda es posible, pero necesita dos ingredientes: primero, entender completamente la compleja rutina de salida de carrera y arrancar bien sin quedarse clavado. Segundo, simplemente necesita repetir el ritmo que mostró en la carrera sprint (más allá de la primera vuelta, claro), porque fue realmente muy bueno.

Hay algo de contexto en las primeras vueltas, ya que ambos estaban lidiando con cierto tráfico o con batallas por posición; Russell estaba involucrado en una batalla de gato y ratón por el liderazgo con Lewis Hamilton, mientras que Antonelli simplemente intentaba recuperar terreno perdido. Curiosamente, en las vueltas en las que Russell y Antonelli tuvieron algo de aire limpio para trabajar, el italiano fue ligeramente más rápido que su compañero.

Si todo sale bien en la primera curva, entonces podríamos tener una gran batalla entre manos. Russell y Antonelli tienen sobre el papel oportunidades iguales de lograr la victoria, pero esas oportunidades deben aprovecharse; Antonelli no puede permitirse otra mala salida.

Ritmo del primer stint del sprint, comparando las vueltas de Russell, Antonelli y Leclerc. Photo by: Jake Boxall-Legge

Pero no hay que descartar a Ferrari. Nos estamos acostumbrando a sus salidas fulminantes desde la parrilla, y Hamilton demostró nuevamente el valor de la decisión de la Scuderia de utilizar un turbocompresor más pequeño al avanzar hasta el segundo lugar en las primeras curvas de la carrera sprint de China. Tampoco se ven muchos adelantamientos en la curva 9, pero Hamilton logró que funcionara para tomar el liderazgo cuando lanzó su primer ataque sobre Russell en esa curva a la izquierda.

Los esfuerzos de Ferrari comenzaron a desvanecerse un poco cuando el graining en el neumático delantero izquierdo empezó a hacerse notar. El trazado de Shanghái, que castiga el tren delantero, somete a ese neumático a la mayor carga, ya que soporta gran parte del esfuerzo en las curvas 1, 8 y 13. Y como es muy fácil que el eje delantero deslice si la parte delantera no es lo suficientemente fuerte, los pequeños trozos de goma empiezan a acumularse en el hombro interior del neumático. Después de la clasificación sprint, parecía que Ferrari no había ajustado lo suficiente la parte delantera; Charles Leclerc parecía tener dificultades para hacer que el coche respondiera en esa zona durante la clasificación del viernes, y cabe preguntarse si el equipo no había equilibrado lo suficiente las partes delantera y trasera del monoplaza tras cambiar el alerón trasero después de las prácticas.

Con la reapertura del parque cerrado, Ferrari esperará haber solucionado esa sensación y posiblemente activar un poco más la parte delantera con algunos ajustes. Tendremos una idea de ello en las primeras 10 vueltas; si los neumáticos vuelven a sufrir graining será problemático, pero si Ferrari logra mantenerlos en buen estado podrá ofrecerle a Mercedes una pelea más prolongada en la parte delantera. Leclerc y Hamilton parten desde la segunda fila, con su presencia ocupando los espejos de los Silver Arrows.

Mientras que podría decirse que Ferrari y Mercedes aún tenían algo más guardado, McLaren pareció alcanzar el máximo de lo que su MCL40 puede lograr actualmente. Lando Norris sacó el máximo del coche en las sesiones sprint, superando en clasificación a los Ferrari y beneficiándose de los problemas de Antonelli en la carrera sprint para quedarse con el cuarto lugar. Fue un esfuerzo impresionante, subrayado por el ritmo promedio de Norris durante el sprint: que haya sido el quinto más rápido en promedio no sorprende, pero el déficit medio de 0.079s por vuelta respecto a Hamilton es digno de mención.

En comparación, Oscar Piastri tardó un poco más en encontrar el ritmo durante el fin de semana y terminó superando en clasificación para el gran premio a su compañero de equipo campeón del mundo por 0.05s. Cabe esperar que el quinto y el sexto lugar sean el máximo al que McLaren pueda aspirar aquí; los coches naranjas probablemente vigilen a distancia a los que tienen delante e intenten aprovechar cualquier contratiempo.

Red Bull, mientras tanto, parece completamente perdido. El semblante de Max Verstappen es el de un hombre que intenta contener su descontento con el RB22 en su forma actual; ese tipo de furia que puede contenerse públicamente pero que probablemente se libere en privado con un grito catártico contra la almohada más cercana. Australia fue un caso más extremo en términos de gestión y despliegue de energía, y parecía adaptarse un poco mejor a las características del motor Red Bull-Ford; en un circuito más equilibrado como China, la mayor fortaleza de esa unidad de potencia queda mucho más atenuada.

Max Verstappen, Red Bull Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Del lado del chasis también hay problemas; la conservación de los neumáticos no es particularmente buena y una tendencia al subviraje queda expuesta por la naturaleza del circuito de Shanghái, que exige mucho del tren delantero. Verstappen lo calificó de "inmanejable", y su ritmo en el sprint parece confirmarlo: su vuelta media de 1m39.225s entre las vueltas dos y 12 fue 1.2s por vuelta más lenta que la lograda por Piastri y 1.4s por vuelta más lenta que la de Norris.

Lo más doloroso para Red Bull fue que ambos autos fueron superados por Liam Lawson y Ollie Bearman en el sprint (aunque Hadjar estaba lidiando con daños en el piso tras el contacto con Antonelli) y luego también quedaron por detrás de Pierre Gasly en la clasificación, quien conduce para el equipo que fue el más lento de 2025. Alpine demostró lo que se esperaba de él tras las pruebas de pretemporada, lo que sugiere claramente que simplemente tuvo un mal fin de semana en Australia en lugar de haber mostrado un rendimiento artificialmente alto en Bahréin.

Las actuaciones de Gasly, Lawson y Bearman este fin de semana demuestran que podríamos tener una emocionante lucha en el pelotón medio durante el año entre Alpine, Racing Bulls y Haas. Audi también forma parte de ese grupo, y Nico Hülkenberg estuvo a solo 0.002s de igualar a Hadjar en la clasificación, pero China ha sido hasta ahora menos favorable para la estructura suizo-alemana en comparación con su impresionante actuación en Australia.

Lawson también mostró los beneficios del neumático duro en la carrera sprint; su avance hasta el séptimo lugar tras elegir no detenerse evidenció que el C2 era ligeramente más resistente a los efectos del graining en comparación con los compuestos más blandos. Será un neumático clave con el que trabajar durante la carrera, y lograr llevarlo profundamente dentro de las 56 vueltas del Gran Premio estará en la mente de los estrategas.

Gasly impresionó con el séptimo lugar en la parrilla, pero ¿puede subir aún más? Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images