El detalle que más impresiona a Red Bull del "sobresaliente" regreso de Hadjar a la F1

Tras su lesión de muñeca, Isack Hadjar ciertamente no volvió al volante del RB22 de Red Bull Racing en el circuito más fácil del calendario de Fórmula 1. El Baku City Circuit no solo conlleva un riesgo considerable de accidentes, sino que también cuenta con varias secciones muy técnicas alrededor del casco antiguo de la ciudad.

Requiere confianza, pero a Hadjar le sobraba pese a haberse perdido tres fines de semana de carrera, ya habiendo dejado claro después de los entrenamientos que su muñeca no sería un factor limitante.

Hadjar clasificó cuarto a orillas del mar Caspio y luego completó una carrera impecable para lograr su segundo podio de la temporada y su tercer podio en F1 en total. Su fin de semana de carrera en Bakú impresionó a Red Bull, reconoció Mekies al dirigirse a los medios escritos después de la carrera.

"Creo que fue sobresaliente lo que Isack ha hecho este fin de semana, realmente sobresaliente", dijo el jefe de equipo de Red Bull. "Para empezar, lo más importante es que de inmediato se sintió bien en el coche, sin dolor. Significa que cada vez que nos reunimos en las últimas semanas y dijimos que esperaríamos a que Isack volviera al 100% porque esa es la prioridad, bueno, eso fue lo que ocurrió.

"Estaba en el coche, no tenía ningún dolor. No obstante, incluso sin dolor, este no es un circuito fácil al que volver porque no hay margen de error."

El propio Hadjar era muy consciente de esto último y por tanto fue construyendo su fin de semana de forma constante en uno de los circuitos urbanos más traicioneros.

"Ha ido construyendo su ritmo, sesión tras sesión, con mucha calma y con mucha energía positiva", añadió Mekies. "Ya ayer, colocar el coche en P4 fue un resultado muy, muy fuerte. Creo que hoy, el tipo de ritmo de carrera que ha mostrado con el medio y con el blando es algo que no habíamos visto antes.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Así que en el fin de semana de su regreso, ha vuelto a elevar el listón. Nos decimos muy a menudo que lo hemos visto aportar algo al negocio cada vez que salía a pista en la primera parte de la temporada, y sigue haciéndolo."

Red Bull, impresionado por la comunicación por radio madura de Hadjar

Más allá de su ritmo puro, hay otro aspecto que impresionó a Mekies: la manera en que Hadjar se comportó durante el primer stint. Red Bull pidió al joven francés que cediera su posición a Verstappen, pero incluso cuando el cuatro veces campeón del mundo tuvo dificultades con el neumático medio de Pirelli, Hadjar mantuvo la calma.

"Y además de eso, permíteme decir que también corrió de forma extremadamente inteligente con Max, muy disciplinado con sus neumáticos", dijo Mekies. "Nos permitió tener un trabajo en equipo muy, muy fuerte entre ellos dos y con el muro de boxes. Eso finalmente produjo el mejor resultado posible."

Eso subraya que Hadjar también está progresando en ese aspecto. En las categorías inferiores y durante el primer año de su carrera en F1, Hadjar a menudo podía dar la impresión de ser impulsivo por la radio del equipo, pero el sábado en Bakú fue exactamente lo contrario.

Por supuesto, después de varias vueltas Hadjar preguntó si era libre para atacar, a lo que el equipo respondió que tenía que mantenerlo limpio, pero la comunicación por radio que lo precedió fue reveladora. Cuando le preguntaron cuánto más rápido podía ir Hadjar en aire limpio, el hombre al volante respondió: "Dos o tres décimas, pero sinceramente estoy contento de estar aquí."

En otras palabras, Hadjar no necesitaba recuperar la posición, maximizando así el tiempo de carrera de ambos pilotos y, con ello, las opciones de Red Bull. Cuando Motorsport.com preguntó a Mekies sobre este momento concreto, quedó claro que eso fue lo que más impresionó al jefe de equipo.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Creo que estás señalando exactamente los detalles correctos que te hacen entender mucho más sobre las imágenes adecuadas", dijo Mekies.

"Te muestra lo inteligentemente que está compitiendo el chico, y cuánta capacidad cerebral está desarrollando mientras está en el coche, y también cuánto control emocional está consiguiendo tener.

"Esos son otros tantos indicadores de los pasos que ha dado en todas estas áreas, además de generar más velocidad. Así que es exactamente esa trayectoria la que nos ha estado impresionando cada día desde que se unió al equipo, y probablemente también el año pasado.

"Y también por eso, queremos darle el mejor entorno posible para que siga desarrollándose, porque ese paso fue verdaderamente impresionante."

Proporcionar ese mejor entorno posible incluye la extensión de contrato para 2027 y el momento en que se produjo. Mekies reconoce que Red Bull lo hizo deliberadamente para quitar toda la presión de los hombros de Hadjar, y mientras se marcha al final de la sesión con los medios, Mekies se ríe: "¡Creo que Isack ha correspondido hoy a nuestra confianza!"