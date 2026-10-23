Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Lo que McLaren intenta resolver con sus últimas mejoras de 2026 en Austin

El rendimiento en curvas lentas sigue siendo un problema para el MCL40 "al filo de la navaja", por lo que McLaren ha estado trabajando en una geometría de suspensión revisada, así como en una filosofía aerodinámica diferente

Stuart Codling

Publicado: 23 oct 2026, 23:54

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"Para conseguir que el coche sea rápido, simplemente tenemos que esforzarnos muchísimo para ser perfectos, y no se puede ser perfecto", dijo Lando Norris después de la práctica para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin.

"Estamos simplemente un paso por detrás".

Las dos victorias de Norris a mitad de temporada ahora parecen ser más una 'buena racha' que presagios de un renacimiento competitivo para McLaren después de un inicio complicado de la temporada 2026. En el GP de Estados Unidos introdujo los primeros elementos del que será el último paquete de mejoras del año, previsto para ser incorporado por etapas entre este evento y el GP de Las Vegas.

Aunque a mitad de temporada McLaren había desarrollado el MCL40 hasta el punto de estar entre los coches más rápidos en curvas rápidas, la velocidad en recta y el rendimiento en curvas lentas han seguido siendo problemáticos, al igual que su comportamiento nervioso. El desarrollo tuvo que equilibrar el proceso no solo de crear rendimiento teórico, sino también de hacer que el coche fuera lo suficientemente benigno para que los pilotos pudieran aprovechar ese potencial.

"Está simplemente al filo de la navaja en cada curva", dijo el campeón reinante en Singapur. "Tienes que conducirlo dentro de un porcentaje exacto, y tienes que forzar el coche de todas las maneras posibles. No puedes dejar que el coche haga ningún trabajo. No puedes simplemente dejar que el tren delantero haga el trabajo, o que el trasero haga el trabajo. Tienes que forzar el delantero; tienes que forzar el trasero.

"Tienes que conducirlo de una manera que exige muchísima concentración y muchísima habilidad. Es a fondo y mentalmente agotador por lo mucho que tienes que trabajar al volante.

"Es simplemente demasiado difícil y hace imposible encadenar vueltas en clasificación, lo que solo demuestra el gran trabajo que pudimos hacer cuando logramos la pole [en Hungría, Países Bajos y España], y lo gratificante que se sintió".

Lando Norris, McLaren

Photo by: Angela Weiss / AFP via Getty Images

El rendimiento en curvas lentas no es solo una función de la aerodinámica. Aunque Norris tiene un estilo más adaptable que muchos otros pilotos, incluso eso requiere que el coche tenga un determinado conjunto de virtudes. Toma una aproximación más plana al vértice que otros, superponiendo acelerador y freno en mayor medida. Su fortaleza es una sensibilidad tremenda para detectar dónde los neumáticos delanteros encuentran agarre lateral a mitad de curva, algo que explota para ayudar a rotar el coche.

Lo que juega en su contra es la tendencia a utilizar un alto grado de geometría anti-squat y anti-dive en la suspensión. Aunque esto estabiliza la plataforma aerodinámica del coche, amortigua la transmisión de 'sensaciones' sobre el cambio del estado de agarre en cada eje. Privado de eso, Norris no puede confiar en ninguno de los extremos del coche, y por eso, el año pasado, sus actuaciones mejoraron de forma drástica tras un inicio lento cuando McLaren desarrolló para él una geometría alternativa de suspensión delantera.

En ese contexto no sorprende que McLaren haya liderado con una geometría revisada del tren delantero para esta última actualización en Austin, junto con elementos del difusor reperfilados. Se entiende que la siguiente fase de la mejora se aplicará en Brasil, con más novedades para Las Vegas dependiendo de los plazos de fabricación.

Los nuevos componentes que McLaren llevará al coche en las próximas carreras fueron aprobados entre el GP de Países Bajos de finales de agosto y el GP de Italia de la primera semana de septiembre, y han ido avanzando por el proceso de producción. Los recursos de diseño de McLaren están totalmente centrados en el coche de 2027 desde entonces.

Fuentes internas dicen que el equipo identificó una nueva dirección aerodinámica durante el interregno de abril provocado por la cancelación de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita. La creencia era que, en última instancia, llevaría a un techo de rendimiento más alto que el concepto con el que el equipo comenzó la temporada.

Esto es algo relativamente típico en la F1, especialmente durante un ciclo de nuevas reglas. Pero es muy fácil llegar a la conclusión de que un paquete de mejoras ha sido de algún modo un fracaso si no ofrece de inmediato una ganancia significativa en el tiempo por vuelta. Desde el punto de vista de la ingeniería, simplemente establece una nueva base.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

McLaren introdujo la primera iteración de su nuevo concepto aerodinámico en el fin de semana del GP de Azerbaiyán, centrado en un perfil de pontones dramáticamente diferente, junto con geometrías muy revisadas para los acondicionadores de flujo dentro y alrededor del difusor, el borde de ataque del suelo y los carenados de la suspensión trasera. El equipo fue cuidadoso al gestionar las expectativas, subrayando que no esperaba una gran mejora en el tiempo por vuelta de inmediato.

Luego las circunstancias se combinaron para hacer que la nueva configuración pareciera, superficialmente, ineficaz: Norris quedó condicionado por un problema de inyección de combustible mientras Oscar Piastri trabajaba para mantener detrás a los Red Bull de Max Verstappen y Isack Hadjar en la fase inicial de la carrera, y después cayó fuera de los puntos tras bloquear en el segundo reinicio con coche de seguridad. Más tarde, el equipo admitió que al menos parte del déficit de velocidad en recta era consecuencia de no haber sacado el máximo de su unidad de potencia Mercedes.

"Tendremos algunas mejoras más para la parte final de la temporada, que son el tipo de mejoras que siguen la base establecida con las actualizaciones que llevamos en Bakú", dijo el jefe del equipo, Andrea Stella, después de la ronda de Singapur.

"No se esperaba que el paso de Bakú fuera grande, pero fue fundacional para algunas cosas que empezaremos a llevar a la pista a partir de Austin y en las próximas carreras. Así que lo más importante para mí es que espero ver nuestra competitividad desde la próxima carrera. Y ojalá volvamos a estar en condiciones de sumar podios y, con suerte, una vez que se entregue el paquete completo, de competir por la victoria".

McLaren no es el único equipo que se encuentra combatiendo la inestabilidad mientras intenta añadir rendimiento a su coche. Mercedes llegó al punto de utilizar dos especificaciones diferentes de coche en Singapur para intentar entender el comportamiento de su última actualización, pero, de forma notable, ha optado por la especificación más reciente en Austin. Como explicó Norris antes del fin de semana del GP de Estados Unidos, actualizar un coche de F1 no es un proceso predecible y lineal.

"Las mejoras no son siempre simplemente ponerlas y que las cosas funcionen", dijo. "No siempre es fácil sacarles todo el potencial. Creo que hemos tenido un coche que todavía ha sido muy, muy difícil de conducir. Sí, ganamos dos carreras y tuve un par de posiciones de podio, pero fue por márgenes mínimos. Con un coche así, no podrás hacer eso de manera constante.

"También necesitamos mejorar el coche en términos de facilidad de conducción y de facilidad para extraer rendimiento".

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