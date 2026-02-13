Helmut Marko detalla lo que Red Bull debe hacer para retener a Max Verstappen

El exasesor de automovilismo de Red Bull, Dr. Helmut Marko, afirma que el equipo de Milton Keynes debe seguir proporcionando al cuatro veces campeón Max Verstappen una unidad de potencia competitiva si quiere mantenerlo contento.

Red Bull se separó de Honda al final de 2025 y lanzó Red Bull Powertrains en colaboración con Ford, coincidiendo con la introducción de las nuevas regulaciones en el campeonato, que presentan una división casi 50:50 entre potencia de combustión interna y eléctrica.

Tras las pruebas privadas en Barcelona del 26 al 30 de enero y después de los primeros días de test de pretemporada en Bahréin, Red Bull parece haber hecho un trabajo decente con su unidad de potencia.

Marko, que dejó su cargo en Red Bull a finales de 2025, declaró a Blick que su antiguo equipo tendría que seguir rindiendo bien en ese apartado para mantener a su piloto estrella.

"Mercedes parece tener una ligera ventaja", explicó el austriaco. "¿Pero pueden traducirlo todo en éxito? Porque el combustible también juega un papel crucial esta vez. Red Bull lo ha hecho bien con su propio motor hasta ahora – y necesitan hacerlo si quieren mantener contento a Verstappen."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Verstappen ha sido abierto al afirmar que considerará retirarse si los cambios reglamentarios de 2026 no son de su agrado. "Mi contrato se extiende hasta 2028, pero dependerá de las nuevas reglas de 2026 y de si son buenas y divertidas", dijo el año pasado a PA sobre su futuro en la Fórmula 1. "Si no son divertidas, entonces realmente no me veo quedándome.

"Ganar siete títulos no está en mi mente. Sé que hay tres años más después de este, así que podría ser posible, pero no es algo que necesite hacer antes de dejar el deporte. Puedo dejar el deporte fácilmente mañana."

Compartiendo sus primeras impresiones sobre los autos del nuevo reglamento durante los test de pretemporada en Bahréin, Verstappen admitió que "no es muy divertido".