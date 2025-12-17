La loca apuesta de Zak Brown con Norris si ganaba el campeonato, ¿lo cumplirá?

Tras ganar el Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de 2025, un vídeo antiguo de Lando Norris ha vuelto a salir a la luz. En él, el ya coronado campeón habla de un acuerdo especial con el CEO de McLaren, Zak Brown. Un acuerdo que ahora podría hacerse realidad.

Norris consiguió su primer título mundial en el final de temporada de este año en Abu Dhabi. Un tercer puesto por detrás de sus rivales por el título Max Verstappen y Oscar Piastri fue suficiente para que el británico se hiciera con la corona en el campeonato de pilotos.

En el transcurso de las celebraciones, resurgieron imágenes que sugieren que Brown ahora tiene que cumplir una promesa muy especial a su piloto.

Acuerdo con Zak Brown a partir de 2024

Si el CEO de McLaren cumple su palabra, Norris podría ser pronto el orgulloso propietario de un Pagani Zonda. Se trata de un superdeportivo italiano extremadamente exclusivo. El vídeo en cuestión consta de varios clips que se remontan a una entrevista concedida a The Telegraph en 2024.

En ella, Norris decía textualmente: "Tengo un trato con Zak: si gano el campeonato, tiene que conseguirme un coche. He especificado exactamente qué coche. Hemos llegado a un acuerdo, pero eso es todo lo que voy a decir. Todavía queda mucho camino por recorrer, todavía hay muchos puntos en juego. Pero, ¿quién sabe?".

En otro extracto, esta vez de una entrevista con Heart Radio, Norris confirmó que el coche acordado es su coche de ensueño absoluto, pero no de sus propias filas: "¡No puedo decirlo! Ha sido el coche de mis sueños desde que era un niño, pero no es un McLaren".

Norris ya tiene una impresionante flota de coches

Más tarde, durante una entrevista en el escenario, el ahora piloto de 26 años por fin no ocultó nada y reveló que el coche de sus sueños es el Pagani Zonda.

Dependiendo del modelo y de la edición especial, el coche vale entre varios cientos de miles y millones de libras. Si Norris recibiera el Zonda, se sumaría a una colección ya de por sí impresionante.

Su flota ya incluye un Ferrari F40, un Porsche Carrera GT, un Land Rover Defender hecho a medida, un Liberty Walk R32 Nissan Skyline GT-R, un McLaren 765LT Spider, un McLaren Senna y un Lamborghini Miura.