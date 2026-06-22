El piloto de Formula 1 de Ferrari Lewis Hamilton pidió a la FIA y a la F1 que implementen más cambios para hacer el automovilismo más accesible, citando los costes "ridículos" del karting.

Hamilton considera que el automovilismo va en la "dirección equivocada" con su coste de entrada, lo que está haciendo mucho más difícil que participen niños de hogares con ingresos bajos y medios.

"Realmente no he dedicado tiempo a analizarlo, porque es algo que constantemente va en la dirección equivocada", dijo Hamilton. "No hay responsabilidad por parte de la gente que dirige estas organizaciones o estos deportes. No sé cómo, pero tiene que haber alguna forma de hacerlo accesible, y es ridículo.

"Conozco a alguien que tiene un hijo de ocho años que está gastando más de un millón de dólares al año. Por supuesto, hoy es más caro, pero cuando empecé, recuerdo que mi padre gastó £20,000 en el primer año, y eso fue como volver a hipotecar la casa, agotando las tarjetas de crédito. Simplemente creo que hoy es muy poco probable, por no decir imposible, que alguien de un entorno normal pueda llegar a un lugar para competir con quienes gastan un millón. No debería permitirse."

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Añadió: "Cuando avanzas por las otras categorías, es cada vez más caro. En lugar de que salgan adelante quienes tienen más talento, son las familias con más dinero las que crean las opciones para los niños privilegiados. Y desafortunadamente, a corto plazo, eso es lo que van a ver durante las próximas décadas, hasta que eso cambie. Y eso depende de la FIA y de Formula 1. Realmente necesitan hacer esos cambios."

Lewis Hamilton manejando un kart a los 8 años. Photo by: Getty Images

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, que dirige su propio equipo híbrido de esports y carreras reales con el objetivo de fomentar el talento joven, dijo que esperaba que el creciente realismo de los simuladores ayude a los niños a encontrar formas más rentables de subir la escalera del automovilismo.

"Todos aprendimos mucho del karting", dijo Verstappen. "El problema es que los precios se están disparando. La gente está pagando de 10 a 12,000 por una ronda en minis. Eso es una locura, este tipo de precios. Eso a veces limita a algunos verdaderos talentos que no tienen el respaldo financiero ni siquiera para llegar a competir en monoplazas en este momento.

"Por eso creo que también es importante explorar fuera del karting. O al menos ya puedo ver a muchos niños que todavía hacen karting, que también corren en el simulador, están aprendiendo a conducir coches de F4 o coches GT. Con lo precisos que son los simuladores, ya puedes estar 10 pasos por delante en términos de preparación antes de subirte a un monoplaza."

El piloto de Haas Esteban Ocon, cuyos padres de clase trabajadora vendieron la casa familiar para ayudar a financiar la carrera del francés en el automovilismo, añadió: "Si tuviera que reiniciar mi carrera en el karting, no estaría aquí con el precio que cuesta ahora una carrera en mini. Es una locura lo caro que es y, sí, es una pena que sea así. Desafortunadamente, así es el mundo en el automovilismo.

"Quizá 70% de simulador y 30% de conducción real de kart sea probablemente el camino a seguir. Pero hace falta que los jóvenes pilotos tengan acceso a conducir de verdad a un precio asequible, y eso es extremadamente difícil hoy en día."

La FIA ha dado un primer paso para abordar el problema de los costes descontrolados con su Global Karting Plan de tres años, que busca ofrecer vías alternativas al talento joven y reducir el coste de entrada.

En ese contexto, organizó una Arrive and Drive World Cup en Malasia con karts estandarizados para talentos de toda Asia, al tiempo que creó un Karting Excellence Centre para proporcionar educación y apoyo a talentos destacados en la escalera del karting.