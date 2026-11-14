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Fórmula 1

Los 10 mejores pilotos de F1 de la década de 1960

Los vibrantes años sesenta presentan una gran cantidad de leyendas de la F1 en la lucha por un lugar en esta lista. Decidir en qué orden se ubican estas figuras es una tarea complicada…

Kevin Turner

Publicado: 14 nov 2026, 15:50

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Durante la década de 1960 aumentaron tanto la cantidad de pilotos profesionales como el número de campeonatos, a medida que el automovilismo ganaba popularidad. Eso hace que elegir a los 10 mejores pilotos de Fórmula 1 de aquella década sea todo un desafío.

Para la última entrega de la nueva serie de Top 10 de Autosport, hemos tenido en cuenta numerosos factores, entre ellos el nivel de éxito, los monoplazas de los que disponían, la longevidad de sus trayectorias y la valoración que recibían de sus contemporáneos.

No se consideran los éxitos (ni los fracasos) obtenidos fuera de la década correspondiente, y muchos pilotos pueden aparecer en más de una clasificación de los 10 mejores.

Esta es nuestra selección de los mejores pilotos que compitieron en el Campeonato Mundial entre 1960 y 1969.

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10. Jacky Ickx

Ickx comenzó a destacarse en la F1 a finales de la década de 1960, pero su verdadera vocación llegó en las carreras de autos deportivos durante la década siguiente.

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Víctorias en la década: 3

Poles en la década: 3

Títulos en la década: 0

Este puesto podría haber sido para el campeón mundial de 1961, Phil Hill, o para Chris Amon, el mejor piloto de F1 que nunca ganó un Gran Premio del Campeonato Mundial. Sin embargo, Ickx se impone por un estrecho margen gracias a su impacto inmediato y a su condición de uno de los tres mejores pilotos de F1 al final de la década.

Después de destacarse con monoplazas de F2, incluso dejando en evidencia a varios pilotos de F1 cuando ambas categorías compartieron pista en el Gran Premio de Alemania de 1967, Ickx fue contratado por Ferrari para 1968. Aunque el más experimentado Amon solía liderar los esfuerzos del equipo, Ickx demostró su potencial y ganó el Gran Premio de Francia, reafirmando su reputación como especialista en lluvia.

Ickx se incorporó a Brabham en 1969 e impresionó junto al tricampeón mundial Jack Brabham, consiguiendo victorias en Nürburgring y Mosport. Eso fue suficiente para que terminara segundo en el campeonato, aunque muy lejos del dominante campeón Jackie Stewart. También consiguió su primera victoria en las 24 Horas de Le Mans y ocupó el tercer puesto en la clasificación de pilotos de Autocourse, por detrás de Stewart y Jochen Rindt.

Aunque Ickx lucharía por el título en 1970, su protagonismo en la F1 comenzó a disminuir después de 1972. En cambio, construiría una trayectoria legendaria en las carreras de autos deportivos, hasta alcanzar un total de seis victorias en Le Mans.

9. Jochen Rindt

Rindt celebra su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos de 1969, que sentó las bases para la conquista de un título exitoso, pero trágico, un año después.

Photo by: Sutton Images

Víctorias en la década: 1

Poles en la década: 7

Títulos en la década: 0

Aunque solo consiguió una victoria en Grandes Premios del Campeonato Mundial durante la década de 1960, Rindt aparece en esta clasificación por su extraordinaria velocidad y por su evolución hasta convertirse en uno de los principales protagonistas, al punto de terminar la década considerado el rival más cercano de Stewart, la referencia de la categoría.

Rindt disputó su primera carrera del Campeonato Mundial en 1964 y consiguió sus primeros podios con Cooper en 1966. Ese año lideró de manera impresionante el Gran Premio de Bélgica bajo la lluvia y terminó tercero en la clasificación final, aunque su nuevo compañero de equipo, John Surtees, resultó difícil de superar cuando el británico llegó procedente de Ferrari.

Rindt, que era el rey de la F2 en una época en la que muchos pilotos de Grandes Premios competían en esa categoría, se incorporó a Brabham en 1968 y superó en velocidad al jefe del equipo y tricampeón mundial Jack Brabham, consiguiendo dos poles. Sin embargo, una fiabilidad desastrosa hizo que solo pudiera terminar dos carreras, ambas en tercera posición, en Sudáfrica y en el Gran Premio de Alemania disputado bajo una intensa lluvia.

El austríaco se enfrentó al vigente campeón mundial Graham Hill en Lotus en 1969 y consiguió superarlo. Logró cinco poles y fue el principal rival del dominante Matra de Stewart, destacándose en un duelo épico durante el Gran Premio de Gran Bretaña. Sin embargo, la mala fortuna llevó a algunos a preguntarse si alguna vez conseguiría su primera victoria.

Finalmente, Rindt logró estrenarse como ganador en el Gran Premio de Estados Unidos de 1969 y terminó cuarto en el campeonato.

Aunque no cuenta para esta clasificación, Rindt brilló en 1970, cuando ganó de manera brillante un dramático Gran Premio de Mónaco y luego consiguió cuatro victorias consecutivas una vez que el Lotus 72 estuvo listo. Eso fue suficiente para quedar fuera del alcance de sus rivales, y Rindt se convirtió en el primer campeón mundial póstumo de la F1 después de morir durante los entrenamientos del Gran Premio de Italia.

8. Denny Hulme

La regularidad fue la base de la conquista del título de F1 de Hulme en 1967.

Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Víctorias en la década: 5

Poles en la década: 0

Títulos en la década: 1 (1967)

Aunque posiblemente era mejor piloto en los grandes autos deportivos, Hulme fue igualmente uno de los principales protagonistas de la F1 durante la segunda mitad de la década, con su mejor momento entre 1967 y 1968.

Hulme llegó a la F1 con Brabham en 1965 y se convirtió en compañero titular del fundador del equipo, Jack Brabham, en 1966, cuando consiguió cuatro podios mientras su jefe se adjudicaba el título.

En 1967, Hulme alcanzó un nivel de regularidad y fiabilidad que ni el propio Brabham ni los veloces Lotus 49 de Jim Clark y Graham Hill pudieron igualar. Sus dos victorias, en Mónaco y Nürburgring, estuvieron acompañadas por tres segundos puestos y tres terceros lugares, lo que le permitió superar a Brabham en la lucha por el campeonato, aunque ninguno de los dos pudo igualar las cuatro victorias de Clark.

Hulme se incorporó a McLaren en 1968, donde conseguiría dos títulos de Can-Am. Sus victorias en Italia y Canadá, hacia el final de la temporada, lo metieron en la lucha por el campeonato con Hill y Stewart, pero dos abandonos en las últimas carreras lo dejaron tercero en la clasificación.

El neozelandés cerró la década de 1960 con una victoria en el Gran Premio de México, última carrera de 1969, aunque terminó en un distante sexto puesto en el campeonato.

Aunque no cuenta para esta clasificación, Hulme también merece reconocimiento por haber contribuido a levantar a McLaren después de la muerte de su fundador, Bruce McLaren, en 1970, y por haber formado parte de los primeros años del emblemático M23, con el que consiguió su única pole position en el Campeonato Mundial.

7. Stirling Moss

Después de destacarse en nuestra clasificación de los 10 mejores pilotos de F1 de la década de 1950, el formato de esta selección perjudica la posición de Moss entre los mejores de los años sesenta.

Photo by: Motorsport Images

Víctorias en la década: 4

Poles en la década: 5

Títulos en la década: 0

Moss es posiblemente uno de los pilotos más perjudicados por nuestro enfoque de analizar cada década por separado. Fue la referencia indiscutida, tanto en F1 como en las carreras de autos deportivos, desde 1958 hasta su accidente en Goodwood a principios de 1962.

Si nos centramos en sus actuaciones en la F1 durante los años sesenta, la temporada 1960 de Moss se vio perjudicada por su accidente en Spa, provocado por el desprendimiento de una rueda de su Lotus 18, que lo obligó a perderse tres carreras. Antes y después de aquel incidente, ganó los Grandes Premios de Mónaco y Estados Unidos para terminar tercero en el campeonato.

Moss reafirmó su condición de principal piloto de la F1 en 1961. Al volante de un Lotus privado gestionado por Rob Walker, que contaba con menos potencia, fue el único piloto capaz de derrotar a los dominantes Ferrari, y lo hizo en dos ocasiones: en Mónaco, en la que él mismo consideraba su mejor actuación en la F1, y en Nürburgring, donde añadió una victoria de Gran Premio en el temible Nordschleife a sus cuatro triunfos en carreras de 1.000 kilómetros para autos deportivos. Volvió a terminar tercero en el campeonato.

Moss sabía que Clark era una amenaza creciente y que un Ferrari gestionado por Walker podría no haber sido suficiente para superar los desafíos de Lotus y BRM en 1962. Pero ¿qué podría haber sucedido después? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la F1 perdió a su piloto de referencia cuando Moss chocó contra un terraplén en Goodwood el lunes de Pascua de 1962.

6. Dan Gurney

Tres de las cuatro victorias de Gurney en la F1 durante la década de 1960 fueron los primeros triunfos de esos equipos.

Photo by: Motorsport Images

Víctorias en la década: 4

Poles en la década: 3

Títulos en la década: 0

Una combinación de mala suerte y una decisión crucial en su carrera hizo que Gurney solo ganara cuatro Grandes Premios del Campeonato Mundial, pero fue uno de los verdaderos grandes pilotos de la década de 1960. Esas cuatro victorias incluyeron los primeros triunfos de tres equipos, entre ellos el suyo.

Gurney ya había conseguido podios cuando comenzó la década, gracias a algunas grandes actuaciones en su temporada de debut con Ferrari en 1959. Después de un año poco satisfactorio en BRM, el estadounidense se incorporó a Porsche, y tres segundos puestos, incluida una ajustada derrota en el Gran Premio de Francia, lo ayudaron a terminar cuarto en el campeonato.

Consiguió su primera victoria en una carrera del Campeonato Mundial en el Gran Premio de Francia de 1962 y protagonizó una de las épicas carreras de Nürburgring de aquel año, donde terminó tercero, muy cerca del BRM de Hill y del Lola de Surtees.

Gurney se incorporó entonces al incipiente equipo Brabham y rápidamente superó en velocidad al jefe de la escudería, Jack Brabham. La falta de fiabilidad y la mala fortuna, especialmente cuando se quedó con poco combustible después de dominar en Spa, lo dejaron fuera de la lucha por el título de 1964, aunque consiguió dos victorias.

Una mayor fiabilidad en 1965 ayudó a Gurney a terminar cuarto en el campeonato, y habría estado en una posición ideal para conquistar el título de 1966 con el Brabham equipado con motor Repco si hubiera permanecido en el equipo. Sin embargo, Gurney decidió emprender su propio camino con All American Racers.

La fiabilidad volvió a ser un problema, pero el emblemático Eagle consiguió su única victoria en una carrera del Campeonato Mundial en el Gran Premio de Bélgica de 1967, con Gurney al volante. A partir de entonces, el equipo perdió competitividad y las últimas participaciones de Gurney en la F1 llegaron con McLaren en 1970. Sin embargo, su influencia en el automovilismo continuaría durante muchos años más como jefe de equipo y figura importante en Estados Unidos.

5. John Surtees

Surtees supera a Brabham por 0,2 segundos para conseguir una emocionante victoria en el Gran Premio de Italia de 1967.

Photo by: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Víctorias en la década: 6

Poles en la década: 8

Títulos en la década: 1 (1964)

Surtees probablemente debería haber sido, o podría haber sido, bicampeón mundial si no se hubiera enfrentado con el director deportivo de Ferrari, Eugenio Dragoni, en 1966, lo que provocó su salida a mitad de temporada. Finalmente, se incorporó a Cooper, superó a su muy valorado compañero de equipo Rindt y terminó segundo en el campeonato, por detrás de Jack Brabham.

Antes de eso, Surtees había realizado una brillante transición de campeón mundial de motociclismo a piloto de F1. Consiguió una pole ya en su tercer Gran Premio del Campeonato Mundial, en Portugal en 1960 con Lotus, otra prometedora etapa que terminó frustrada por cuestiones políticas ajenas a la conducción, y se destacó con Lola en 1962 antes de incorporarse a una Ferrari que atravesaba dificultades.

Su experiencia previa con el fabricante italiano de motocicletas MV Agusta lo ayudó a impulsar a Ferrari. Con el 158 diseñado por Mauro Forghieri, Surtees superó un mal comienzo de la temporada 1964 para ganar en Alemania e Italia y meterse en la lucha por el título. Cuando sus rivales por el campeonato, Clark y Hill, sufrieron problemas en la última carrera, en Ciudad de México, su compañero de equipo Lorenzo Bandini le cedió la posición para permitir que Surtees terminara segundo y conquistara el título por un punto.

No consiguió victorias en 1965, pero Ferrari estaba mejor preparada que la mayoría de sus rivales al comienzo de la era de los motores de tres litros, al año siguiente. Una gran victoria en Spa lo dejó a un punto del liderazgo del campeonato antes de su enfrentamiento con Ferrari.

Además de crear su propio equipo, inicialmente para competir en carreras de autos deportivos, Surtees se incorporó a Honda y consiguió la victoria en un dramático Gran Premio de Italia de 1967, superando a Brabham por 0,2 segundos. El proyecto de Honda nunca volvió a alcanzar ese nivel y, después de una mala temporada con BRM, Surtees llevó su propio equipo a la F1.

Surtees consiguió dos victorias en la Gold Cup de Oulton Park, una prueba no puntuable para el campeonato, en 1970 y 1971 con sus propios monoplazas, pero no volvió a subir al podio en un Gran Premio antes de retirarse en 1972.

4. Jack Brabham

Los dos títulos de Brabham y la creación de su propio equipo durante la década de 1960 lo sitúan en una posición destacada de esta clasificación.

Photo by: David Phipps

Víctorias en la década: 11

Poles en la década: 11

Títulos en la década: 2 (1960, 1966)

Durante la década, Brabham fue superado en velocidad por sus compañeros de equipo Gurney y Rindt, pero su influencia y sus éxitos en la F1 fueron superiores a los de ambos. Después de comenzar la década conquistando de manera convincente su segundo título de pilotos con Cooper, Brabham emprendió su propio camino y volvió a ganar el campeonato, de manera histórica, en 1966.

Brabham era el hombre a vencer en 1960, especialmente con Moss fuera de competición después de su accidente en Spa, y cinco victorias consecutivas con el T53 le permitieron liderar un doblete de Cooper en el campeonato, por delante de su compañero Bruce McLaren.

La falta de fiabilidad y el dominio de Ferrari hicieron que 1961 fuera mucho más difícil. Brabham no consiguió victorias y solo logró una pole, mientras contribuía al desarrollo del motor V8 de Climax, y terminó 11º en el campeonato. Estaba claro que Cooper había perdido su ventaja competitiva, por lo que Brabham fundó su propia escudería, utilizando inicialmente un Lotus hasta que estuvo listo el BT3 de Ron Tauranac.

Gurney demostró ser más rápido cuando se incorporó al equipo y, con las crecientes responsabilidades que implicaba dirigir la escudería, Brabham estaba conforme con dejar que el estadounidense tomara la iniciativa. Sin embargo, Gurney se marchó para crear su propia estructura justo cuando Brabham había conseguido desarrollar un conjunto competitivo con motor Repco para el nuevo reglamento de tres litros de 1966.

Un revitalizado Jack consiguió cuatro victorias consecutivas con el BT19 para conquistar su tercer título y, al año siguiente, perdió el campeonato por un margen muy estrecho frente a su compañero Hulme. Brabham sigue siendo el único piloto que ha ganado el título de F1 con un monoplaza que llevaba su propio nombre.

Posteriormente, Rindt (1968) e Ickx (1969) marcaron el ritmo del equipo en la pista, mientras Jack atravesaba dos temporadas sin victorias. Sin embargo, Brabham disfrutó de una magnífica última temporada en 1970, cuando ganó en Kyalami y tuvo la mala fortuna de no conseguir victorias en Mónaco y Brands Hatch, antes de terminar sexto en el campeonato.

3. Jackie Stewart

Después de irrumpir en la F1 a mediados de la década, Stewart conquistó su primer título en 1969.

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Víctorias en la década: 11

Poles en la década: 2

Títulos en la década: 1 (1969)

Stewart irrumpió en la F1 en 1965 como vigente campeón británico de F3, ganó el Gran Premio de Italia y terminó tercero en el campeonato, superado únicamente por el dominante piloto de Lotus, Clark, y por su compañero de equipo en BRM, Hill. Fue una de las grandes temporadas de debut en la historia de la F1.

El escocés ganó el Gran Premio de Mónaco a principios de 1966 con la versión de dos litros del P261, pero el P83 de BRM, con su motor completo de tres litros, fue un desastre. La temporada siguiente no fue mucho mejor, aunque Stewart consiguió un excelente segundo puesto en Spa con el difícil monoplaza equipado con el motor H16.

Aunque Ferrari intentó contratarlo, Stewart decidió incorporarse a la estructura Matra International de Ken Tyrrell para 1968. A pesar de perderse dos carreras por una lesión sufrida en un accidente de F2, Stewart luchó por el título contra Hill, de Lotus, después de la muerte de Clark en abril. Stewart consiguió tres victorias, incluidas dos auténticas exhibiciones bajo la lluvia en Zandvoort y Nürburgring, pero un problema de alimentación de combustible en la carrera decisiva de Ciudad de México lo dejó a 12 puntos del título.

Nada pudo detener a Stewart y Matra en 1969. JYS consiguió seis victorias en 11 carreras y sumó tantos puntos como sus perseguidores más cercanos, Ickx y Bruce McLaren, juntos.

Stewart terminó la década habiéndose consolidado como el piloto de referencia de la era posterior a Clark, una condición que mantendría hasta su retiro a finales de 1973.

2. Graham Hill

Hill en el podio después de ganar el Gran Premio de Mónaco de 1965, una de sus mejores actuaciones.

Photo by: Sutton Images

Víctorias en la década: 14

Poles en la década: 13

Títulos en la década: 2 (1962, 1968)

Hill fue una presencia prácticamente constante durante toda la década, desde su primera victoria en un Gran Premio del Campeonato Mundial, en Países Bajos en 1962, hasta su 14º y último triunfo, en Mónaco en 1969. Conocido por su enorme capacidad de trabajo, algo que a veces hace que se subestimen sus habilidades, Hill también ayudó a levantar al equipo Lotus después de que su rival y compañero Clark muriera en 1968.

Después de sufrir frustraciones por problemas de fiabilidad con Lotus en 1958 y 1959, Hill se incorporó a BRM para 1960. Le llevó algún tiempo conseguir sus primeros grandes resultados, aunque se destacó con una remontada que finalmente no dio frutos en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1960.

Hill y el P57 lucharon contra Clark y el Lotus 25 durante toda la temporada 1962, en la que Hill consiguió una brillante victoria en el temible Nürburgring, durante un Gran Premio de Alemania afectado por la lluvia. Cuando el Lotus de Clark sufrió una avería mientras lideraba la última carrera en Sudáfrica, Hill lo superó para conseguir su cuarta victoria del campeonato y el título de pilotos.

Clark y Lotus fueron prácticamente imbatibles en 1963, pero Hill y BRM siguieron siendo sus principales rivales. Dos victorias, incluida la primera de sus cinco conquistas del Gran Premio de Mónaco, le permitieron terminar segundo en el campeonato. Hill repitió esa posición en 1964 y 1965.

Hill estuvo cerca de ganar el campeonato de 1964 en una lucha con Clark y Surtees. Sin embargo, un polémico incidente con Lorenzo Bandini, compañero de Surtees en Ferrari, durante la carrera decisiva de México hizo que Hill perdiera el título por un punto, después de aplicar el sistema de descarte de resultados.

Stewart demostró ser un compañero de equipo difícil de superar durante 1965 y 1966, aunque Hill terminó por delante de él en ambas temporadas y consiguió posiblemente su mejor victoria en el Gran Premio de Mónaco de 1965. Graham aprovechó entonces la oportunidad de incorporarse a Lotus junto a Clark en 1967. Clark demostró tener ventaja, pero Hill consiguió tres poles y solo una fiabilidad desastrosa le impidió alcanzar lo más alto del podio.

Después de terminar segundo detrás de Clark en la primera carrera de 1968, en Kyalami, Hill asumió el liderazgo tras la muerte del escocés. Ganó las dos carreras siguientes, en España y Mónaco, y consiguió resistir el desafío cada vez más fuerte del Matra de Stewart para conquistar su segundo título.

La temporada 1969 de Hill comenzó bastante bien, con un segundo puesto en Sudáfrica y su quinta victoria en Mónaco, que estableció un récord. Sin embargo, a partir de entonces los puntos fueron cada vez más difíciles de conseguir y Hill quedó eclipsado por su compañero Rindt.

Un terrible accidente en Watkins Glen le provocó fracturas en ambas piernas y lo obligó a perderse el último Gran Premio de la década. Regresó de manera heroica en 1970 y posteriormente ganaría Le Mans, pero no volvería a conseguir victorias en carreras del Campeonato Mundial de F1.

1. Jim Clark

La condición de Clark como uno de los mejores pilotos de F1 de todos los tiempos hacía inevitable que encabezara la clasificación de la década de 1960.

Photo by: Autocar / LAT Images via Getty Images

Víctorias en la década: 25

Poles en la década: 33

Títulos en la década: 2 (1963, 1965)

El automovilismo se vio privado de dos grandes rivalidades durante la década de 1960: la de Moss y Clark, debido al accidente del primero en Goodwood, y la que podrían haber protagonizado los amigos Clark y Stewart, debido a los acontecimientos del 7 de abril de 1968. Sin embargo, hay pocas dudas de que Clark era considerado el mejor piloto del mundo entre 1962 y su muerte en Hockenheim en 1968.

Toda la carrera de Clark en la F1 —72 participaciones, 25 victorias, 33 poles y dos títulos mundiales— transcurrió durante la década de 1960 y con Lotus. Ese historial y su condición de uno de los grandes pilotos de todos los tiempos hacían inevitable que encabezara esta clasificación.

Su primer podio llegó ya en su quinta participación, en el Gran Premio de Portugal de 1960, pero Clark dio realmente el salto con el Lotus 25. Después del accidente de Moss en Goodwood, quedó un vacío en la cima del automovilismo y Clark luchó con Hill para ocupar ese lugar.

El campeonato de 1962 podría haber terminado en manos de cualquiera de los dos, pero la fiabilidad de BRM terminó marcando la diferencia y Clark tuvo que conformarse con el segundo puesto después de sufrir una fuga de aceite mientras lideraba la última carrera en Sudáfrica. Con el monocasco del Lotus 25 perfeccionado en 1963, Clark se tomó revancha y consiguió siete victorias y otros dos podios en las 10 carreras para proclamarse campeón con comodidad.

La falta de fiabilidad volvió a privar a Clark del título en 1964, limitándolo al tercer puesto a pesar de sus tres victorias. Sin embargo, su categoría quedó reafirmada con una brillante temporada 1965, en la que consiguió seis triunfos en nueve participaciones. ¡Se perdió el Gran Premio de Mónaco para ganar las 500 Millas de Indianápolis!

Clark solía contar con el mejor material, aunque su increíble suavidad al volante y su sensibilidad para conducir a menudo ayudaban a que monoplazas frágiles llegaran a la meta. Sin embargo, en 1966 tuvo que luchar contra las adversidades. Lotus disponía de la versión de dos litros y poca potencia del Type 33 o del poco fiable Type 43 equipado con el motor H16 de BRM, y ninguno de los dos era suficientemente competitivo, aunque Clark consiguió una afortunada victoria con este último en Watkins Glen.

El Lotus 49, equipado con el motor Cosworth DFV, cambió las reglas del juego en 1967. Clark generalmente tenía ventaja sobre su compañero Hill y disfrutaba de una mayor fiabilidad, pero sus cuatro victorias no fueron suficientes para compensar todos los abandonos, y terminó por detrás de Hulme y Brabham, que habían conseguido dos triunfos cada uno.

Clark dominó el Gran Premio de Sudáfrica que abrió la temporada 1968. Todo apuntaba a otro título, pero aquella sería su última carrera de Gran Premio.

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Photo by: Motorsport Images

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