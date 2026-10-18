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Fórmula 1

Los 10 pilotos en la pole position más inesperados de la F1

Los ganadores inesperados de una pole position en la Fórmula 1 son una rareza en cualquier época, dado que es la medida más purista del rendimiento y lleva a la cima a los pilotos y coches más rápidos. Pero, cuando se producen, la sorpresa puede ser sísmica

Kevin Turner

Publicado: 18 oct 2026, 19:05

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La gran mayoría de las poles de Fórmula 1 quedan en manos de los equipos y pilotos que todos esperan ver adelante. Es lógico, ya que suele ser la medida más pura del rendimiento y los mejores responden con regularidad. Pero, en ocasiones, las condiciones meteorológicas, las características del auto y del circuito o circunstancias imprevistas producen algo fuera de lo habitual.

Para esta lista, elegimos a los autores de las poles más sorprendentes de la F1, basándonos en el nivel que se les atribuía al auto o al piloto antes de llegar a la prueba, además de sus actuaciones en otras citas relevantes. Por supuesto, es imposible medir exactamente lo inesperada que puede ser una actuación y algunos observadores se sorprenderán más que otros, así que esta está lejos de ser una lista definitiva, pero esperamos que sea entretenida.

Y una advertencia: la pole de Pastor Maldonado en el GP de España de 2012 no figura en la lista, en parte porque en realidad no fue el más rápido de la sesión —ese fue Lewis Hamilton— y en parte porque creemos que aquel fin de semana merece un lugar en otra parte…

10. Vittorio Brambilla, GP de Suecia de 1975

Las peculiares características del circuito de Anderstorp propiciaron resultados inusuales.

Photo by: David Phipps / Sutton Images via Getty Images

Coche: March 751

El peculiar circuito de Anderstorp podía ofrecer resultados extraños. Los Tyrrell 007 habían copado la primera fila y terminado primero y segundo en 1974, y nadie tenía del todo claro por qué. Un año después le tocó al March 751, en manos de Brambilla, marcar el ritmo de manera inesperada.

En un fin de semana en el que muchos equipos tuvieron dificultades para encontrar el equilibrio, el 751 fue rápido de manera constante y el mejor registro de Brambilla, de 1m24.630s, fue 0,38 segundos más veloz que el de Patrick Depailler, segundo, quien no logró igualar el tiempo de su pole de 1974. Brambilla había clasificado tercero en la carrera anterior, en Bélgica, pero la forma en que dominó en Suecia generó desconcierto.

"El motivo por el que todos eran tan inferiores a Brambilla fue objeto de muchas especulaciones por todo el paddock durante el fin de semana", informó Pete Lyons en Autosport.

"Brambilla era capaz de mantener el 751 con un comportamiento más o menos neutro en todas las curvas largas. Los demás, con sus respectivos autos, no podían. El March era ostensiblemente más rápido en esas curvas. Parecía bastante sencillo".

¡El italiano apenas se molestó en salir durante la última hora de entrenamientos y ni siquiera participó en el calentamiento matinal!

Brambilla lideró las primeras etapas de la carrera desde la que sería su única pole en F1, pero no consiguió escaparse del pelotón. Aquel esquivo equilibrio desapareció del March y el subviraje terminó por sobrecalentar el neumático delantero izquierdo. Brambilla perdió posiciones y luego entró en boxes para cambiar los neumáticos antes de abandonar por una falla en la transmisión, mientras que el Ferrari de Niki Lauda —que había largado quinto— se llevó la victoria.

9. Keke Rosberg, GP de Brasil de 1983

La pole de Rosberg en Río fue la última de un auto de F1 con motor atmosférico antes de la prohibición de los turbos.

Photo by: LAT Images via Getty Images

Coche: Williams FW08C

Que el campeón mundial vigente aparezca como un autor sorprendente de una pole en la primera carrera de la temporada siguiente puede parecer un poco extraño. Pero, como señaló Autosport, "lo último que cualquiera esperaba era que un auto con motor Cosworth encabezara la primera fila de la parrilla".

Rosberg había conquistado en 1982 el que terminaría siendo el último título del Cosworth DFV, con una sola victoria. Los turbos eran cada vez más potentes, especialmente en clasificación, cuando podían aumentar la presión de sobrealimentación. Y Río no era considerado el tipo de circuito que pudiera darles una oportunidad a los autos sin turbo.

Sin embargo, Rosberg llevaba preparando esa sorpresa desde los ensayos del mes anterior, aunque pensaba que alguien terminaría por arrebatarle la pole. Marcó un tiempo de 1m34.526s con su Williams FW08 y consideró que podría haber ido más rápido. Pero nadie más lo hizo: Alain Prost, de Renault, clasificó segundo con 1m34.672s.

Su compañero Jacques Laffite fue 18.º, a 3,7 segundos, mientras que el segundo piloto más rápido con motor Cosworth fue Lauda, noveno, a 1,5 segundos de Rosberg.

"Se siente muy bien conseguir la pole en la primera carrera del año después de todas las tonterías que escuchás durante el invierno sobre que este año no tenés ninguna posibilidad con un Cosworth, que tuviste suerte de ganar el campeonato y que este año no te va a ir bien", dijo Rosberg.

El FW08 terminó siendo el octavo auto más rápido de 1983 en términos de velocidad pura, y la actuación de Rosberg en Río sería la última pole de un F1 con motor atmosférico antes de que los turbos fueran prohibidos para 1989.

8. Rubens Barrichello, GP de Bélgica de 1994

Barrichello espera en el garaje de Jordan para ver si conserva la pole durante la clasificación del sábado.

Photo by: Sutton Images

Coche: Jordan 194

Barrichello había amenazado con meterse entre los seis primeros en algunas ocasiones al comienzo de 1994, aunque sus dos posiciones de salida anteriores a Spa habían sido 11.º y 10.º. Pero el clásico clima cambiante de las Ardenas le dio una oportunidad al joven brasileño.

La sesión del viernes se disputó sobre una pista mojada que se iba secando, y Barrichello se arriesgó a cambiar a neumáticos lisos en los últimos instantes. Hizo bailar al Jordan 194 para marcar 2m21.163s y encabezar los tiempos por 0,331 segundos, con el Benetton del líder del campeonato, Michael Schumacher, en segundo lugar.

"Los muchachos estaban a punto de montar otro juego de neumáticos de lluvia cuando decidí intentarlo", dijo Barrichello. "La nueva chicana y la Parada del Autobús estaban realmente resbaladizas, pero los lisos eran la opción correcta. Por muy poco".

La clasificación del sábado se disputó con lluvia y Barrichello permaneció firmemente en boxes, sin querer contribuir a secar la pista. Esta vez, el Ferrari de Jean Alesi fue el más rápido, pero las condiciones no mejoraron lo suficiente y su mejor tiempo quedó a casi cuatro segundos de arrebatarles a Barrichello y a Jordan su primera pole en F1.

¡Increíblemente, fue la primera pole de un equipo que no fuera McLaren, Williams, Benetton o Ferrari desde 1987! Lamentablemente, Barrichello no terminaría la carrera.

La pole de Barrichello en el GP de Francia de 1999, también en condiciones cambiantes, merece una mención honorífica. Pero su Stewart SF3 ya había mostrado destellos de velocidad y su calidad sobre mojado había quedado bien establecida en jornadas como aquella de Spa en 1994.

7. Sebastian Vettel, GP de Italia de 2008

Vettel sorprendió a la F1 con la pole en el GP de Italia y volvió a hacerlo un día después con la victoria.

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Coche: Toro Rosso STR3

En gran medida, dejamos de lado las poles sorprendentes de la etapa de 2003 a 2009, cuando los autos debían comenzar la carrera con la carga de combustible con la que habían clasificado y, por lo tanto, algunos equipos apostaban por llevar menos combustible para ganar posiciones en la parrilla. Pero la primera pole de Vettel en F1 fue mucho más que una cuestión de peso del combustible.

Vettel ya había impresionado durante su primera temporada completa en F1 con Toro Rosso, el equipo anteriormente conocido como la modesta Minardi. Aun así, su mejor resultado en clasificación con el STR3, de eficiente aerodinámica y motor Ferrari, antes de la 14.ª fecha en Italia había sido un sexto puesto.

En Monza, Vettel fue tercero en la Q1 y luego encabezó la Q2, en una sesión en la que la apuesta de McLaren por montar neumáticos intermedios en el auto de Hamilton en lugar de los de lluvia salió mal y dejó al británico eliminado en la 15.ª posición. El alemán de 21 años fue brillante de manera constante y completó el trabajo con un tiempo de 1m37.555s en la Q3, superando al McLaren de Heikki Kovalainen por 0,076 segundos.

"El auto no me gustó bajo la lluvia el viernes, así que hicimos un cambio bastante importante en la puesta a punto durante la noche", dijo Vettel, quien se convirtió en el piloto más joven en conseguir una pole en F1 antes de lograr una brillante victoria el domingo. "Desde el primer momento en que lo probé en los entrenamientos libres se sintió muy bien sobre mojado y me dio mucha confianza".

6. Lance Stroll, GP de Turquía de 2020

Stroll puso al "Mercedes rosa" en la pole en condiciones de lluvia, frío y poco agarre.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Coche: Racing Point RP20

Mercedes dominó la temporada 2020 con el extraordinario W11. Antes de la 14.ª fecha de aquella temporada afectada por el COVID, solo Hamilton y Valtteri Bottas habían conseguido poles, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, había sido su rival más cercano.

El RP20 de Racing Point, apodado el "Mercedes rosa" por su similitud con el W10 de 2019, era un habitual candidato a sumar puntos y, posiblemente, el tercer mejor auto de la temporada. Pero era un 1,2 % más lento que el Mercedes, un margen que en 2025 abarcaba a los siete primeros equipos. Sergio Pérez también solía llevar la delantera dentro del equipo —como subrayaría con una gran victoria en el GP de Sakhir—, pero fue Stroll quien aprovechó su oportunidad en Estambul.

Verstappen parecía el favorito para poner fin a la racha de poles de Mercedes, después de liderar las tres sesiones de entrenamientos. Luego también fue el más rápido en la Q1 y la Q2 sobre una pista mojada. El neerlandés se mostraba fuerte con los neumáticos de lluvia, pero estaba menos cómodo con los intermedios a los que tanto él como los Racing Point cambiaron mientras se agotaba el tiempo.

Pérez consiguió la pole provisional antes de que Stroll, 12.º y cuarto en los dos primeros segmentos de la clasificación, marcara 1m47.765s: nada menos que 1,6 segundos más rápido que su compañero. Verstappen quedó a 0,3 segundos, mientras que Hamilton y Bottas tuvieron dificultades y terminaron sexto y noveno, respectivamente.

Stroll llegaría a liderar más de la mitad del gran premio en condiciones similares, pero terminó noveno mientras Hamilton remontaba para ganar y asegurar su séptimo título mundial.

Un factor que impide que esta actuación aparezca más arriba en la lista es que Stroll ya había mostrado destellos de su habilidad sobre mojado, en particular al clasificar cuarto —y largar segundo— para Williams en Monza en 2017.

5. Nico Hulkenberg, GP de Brasil de 2010

Hulkenberg hizo que el resto de la parrilla de F1 pareciera del montón en la clasificación del GP de Brasil de 2010.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Coche: Williams FW32

Hulkenberg ganó todo en su camino hacia la F1 y el Williams FW32 era fuerte en el tipo de pista sin goma que generó la lluvia en Interlagos, pero aun así esta fue una actuación sobresaliente del debutante. La posición media de salida de esa combinación en las primeras 17 fechas de 2010 había sido de 11,6…

Incluso en las más mojadas Q1 y Q2, Hulkenberg fue simplemente competitivo, sin llegar a deslumbrar: 11.º en la primera parte de la clasificación y octavo en la segunda. Pero, a medida que la pista se secaba un poco más para la Q3, el alemán encontró un agarre que los demás no tenían.

Y no se trató simplemente de estar en pista al final de la sesión, cuando el circuito estaba más rápido. Hulkenberg marcó dos vueltas con neumáticos lisos que habrían sido suficientes para la pole. La segunda, "una vuelta monstruosa, superagresiva", según sus propias palabras, fue 1,049 segundos más rápida que la del Red Bull de Vettel, segundo.

Hulkenberg fue 1,7 segundos más rápido que su compañero y también especialista en lluvia Barrichello, quien, de hecho, había sido el primero en decidir probar los lisos, pero llevaba menos carga aerodinámica que su colega.

"Hoy nos hizo parecer a todos bastante del montón", dijo Mark Webber. "Encontró una pista diferente a la del resto de nosotros".

4. Carlos Reutemann, GP de Argentina de 1972

La primera pole de Reutemann en F1 llegó de la nada.

Photo by: Sutton Images

Coche: Brabham BT34

El Brabham BT34 no había demostrado ser especialmente competitivo en 1971. Graham Hill solo había sumado dos puntos con él en toda la temporada, aunque había ganado el Trofeo Internacional del BRDC, no puntuable para el campeonato, en Silverstone, frente a una parrilla mixta de F1 y F5000.

El debutante Reutemann había terminado subcampeón del Europeo de F2 de 1971, pero es justo decir que la combinación del recién llegado y el BT34 no era la apuesta de todos para la pole en la apertura de la temporada 1972. Ferrari había sido el más rápido en los entrenamientos no oficiales, mientras que McLaren y el campeón vigente Jackie Stewart también parecían estar en la pelea.

Pero, en la última media hora de entrenamientos, Reutemann salió a pista —con Stewart detrás— y se fue alejando del Tyrrell mientras ambos realizaban sus últimos intentos. El resultado fue la pole para la nueva estrella local: su registro de 1m12.46s fue más de un segundo más rápido que cualquier tiempo marcado el día anterior y 0,22 segundos mejor que el de Stewart.

David Phipps, de Autosport, también describió a Reutemann como "la estrella de la carrera". El argentino marchaba segundo detrás de Stewart antes de que sus neumáticos Goodyear de compuesto blando comenzaran a perder rendimiento y terminara séptimo. Reutemann no volvería a clasificar mejor que quinto en el resto de la temporada y tendría que esperar casi tres años para conseguir su segunda pole.

3. Andrea de Cesaris, GP del Oeste de Estados Unidos de 1982

De Cesaris se vio desbordado por la emoción después de conseguir la pole.

Photo by: Sutton Images

Coche: Alfa Romeo 182

Lauda, en apenas su tercer gran premio desde su regreso del retiro, parecía tener el control en Long Beach. Ganaría la carrera, pero el piloto de McLaren se quedó sin la pole por una inesperada vuelta sobre el final del Alfa Romeo de De Cesaris.

"Pocas veces un piloto habrá puesto tanto en una sola vuelta", consideró Nigel Roebuck, de Autosport, quien también describió la pole del Alfa como "una sorpresa".

"Andrea recibió algo parecido a una bienvenida de héroe por parte de su equipo, pero bastaba con mirar al joven italiano para comprender la magnitud de su esfuerzo", continuó Roebuck. "Estaba en un estado de enorme emoción, llorando y temblando ante la inmensidad del momento. Hubo mucha inspiración en aquella vuelta de pole".

Si bien los Alfa Romeo 182 de De Cesaris y Bruno Giacomelli se habían mostrado competitivos en Long Beach, ninguno había amenazado con meterse entre los seis primeros en el debut del auto en Brasil. Y De Cesaris venía de una temporada 1981 con McLaren en la que había sufrido más accidentes que carreras terminadas, por lo que superar en clasificación a su reemplazante por 0,12 segundos llamó mucho la atención.

Colocamos esta actuación por encima de la otra pole sorprendente de Alfa, la de Giacomelli en Watkins Glen en 1980. El italiano había clasificado cuarto en las dos carreras anteriores, pero conseguir su única pole en F1 por 0,8 segundos significa que merece una mención.

De Cesaris convirtió su pole de Long Beach en el liderazgo y al principio consiguió alejarse. Pero Lauda nunca estuvo demasiado lejos, fue reduciendo la diferencia y se acercó cuando los líderes encontraron tráfico. Cuando De Cesaris quedó demorado detrás de Raul Boesel, agitó el puño en lugar de cambiar de marcha y Lauda lo superó como una ráfaga. Más tarde, De Cesaris abandonó por un accidente, distraído al ver fuego en sus espejos.

2. Kevin Magnussen, GP de Brasil de 2022

Magnussen aprovechó el empeoramiento de las condiciones y una oportuna bandera roja para conseguir su primera pole en F1.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Coche: Haas VF-22

El Haas VF-22 fue, en promedio, el octavo auto más rápido de 2022, y el equipo había terminado último en el campeonato del año anterior sin sumar puntos. Antes de la penúltima fecha en Brasil, la mejor posición de salida de Magnussen había sido un quinto puesto y solo ocasionalmente había sido candidato a entrar en la Q3.

Sin embargo, como en varios casos de esta lista, el clima ofreció una oportunidad. Magnussen, quien había pensado que su carrera en F1 había terminado hasta que los acontecimientos mundiales provocaron que Nikita Mazepin perdiera su asiento antes del comienzo de la temporada, hizo un buen trabajo para llegar a la Q3; su compañero Mick Schumacher quedó eliminado en la Q1. Luego encabezó la salida a pista para marcar una vuelta antes de que llegaran los chaparrones.

Magnussen marcó de inmediato un tiempo de 1m11.674s, más rápido que el Ferrari de Carlos Sainz, que lo seguía, mientras que Verstappen, dominador de la temporada, sufrió un bloqueo y quedó a 0,2 segundos con su Red Bull. Cuando George Russell dejó su Mercedes atascado fuera de pista y provocó las banderas rojas después de marcar el tercer mejor tiempo, la sorpresa parecía probable.

La sesión se reanudó con ocho minutos por disputar, pero las condiciones habían empeorado y Magnussen aseguró su primera y única pole en F1. "¡Están bromeando!", exclamó el danés cuando se lo comunicaron por radio.

1. Giancarlo Fisichella, GP de Bélgica de 2009

Que el noveno auto más lento del año consiga la pole merece encabezar esta lista.

Photo by: Sutton Images

Coche: Force India VJM02

Como uno de los grandes pilotos al volante de autos mediocres, Fisichella tenía dos candidatas para esta lista entre sus cuatro poles en F1; la otra era la del GP de Austria de 1998. Pero ya había llevado al Benetton de aquel año al cuarto puesto en la parrilla en España y Canadá, y al tercero en Mónaco. El B198 también era el cuarto auto más rápido de 1998 y Fisichella, pese a haber hecho dos trompos, se vio favorecido por ser el último en rodar sobre una pista que se estaba secando en el A1 Ring.

El Force India VJM02 fue, en promedio, el auto más lento de 2009, aunque en una temporada muy ajustada durante la cual recibió importantes mejoras. Las posiciones de Fisichella en clasificación antes de la 12.ª fecha en Spa habían sido: 18-18-20-18-20-13-19-16-18-16-16.

Pero, en lo que Autosport describió como "la clasificación en seco más extraña que cualquiera pudiera recordar", Fisichella encabezó la Q1, fue cuarto en la Q2 y luego consiguió la pole por 0,087 segundos sobre el Toyota de Jarno Trulli, que era más rápido, pero llevaba más combustible.

"Fisichella probablemente tenía tan poca idea como el resto del pitlane de que iba a ofrecer la actuación de su vida", opinó Autosport. "Algo mágico encajó".

Fisichella había elegido la opción de neumáticos más blandos para la clasificación, mientras que otros equipos tuvieron dificultades para sacarles el máximo provecho y optaron por el compuesto medio, más duro. El VJM02 actualizado también era aerodinámicamente eficiente para un circuito que requería una carga relativamente baja, y todo eso contribuyó a alterar por completo el orden habitual durante una temporada en la que todos los autos demostraron ser capaces de pelear por los puntos.

Fisichella estuvo cerca de ganar también la carrera y terminó segundo, muy cerca del Ferrari de Kimi Raikkonen.

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