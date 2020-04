Los autos con los diseños más feos en la historia de la F1

Lotus ha sido conocido por empujar los límites aerodinámicos y el 76 no fue una excepción. El sucesor del exitoso Lotus 72 presentó un ala trasera doble y se esperaba que fuera una mejora importante. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que habían retrocedido y lo desecharon para una versión mejorada del 72.

"Nariz de escalera"

Un año después, el Ensign N179 emergió. El frente es más como una escalera de tijera, pero el concepto no funciona, ya que las escaleras no se usa en las carreras. El auto participa en once Grandes Premios y falla siete veces en la calificación.