Los números finales entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025
Así terminaron los duelos entre compañeros de equipo de 2025 tras la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1.
Después de cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica el registro de cada equipo en términos de los duelos entre compañeros de equipo.
Este registro se basa exclusivamente en los resultados de la clasificación, de modo que las penalizaciones en la parrilla no alteran las estadísticas.
Cuando un piloto no puede marcar un tiempo representativo debido a un problema técnico o un incidente, esto se menciona en la tabla.
McLaren
|Oscar Piastri
|
15-15
(11-13 SIN sprints)
|LANDO NORRIS
|
2
(+0.084s en Q3)
|Australia
|
1
|
3
|China (sprint)
|
6
(+0.464s en SQ3)
|
1
|China
|
3
(+0.152s en Q2)
|
3
|Japón
|
2
|1
|Bahréin
|
6
(+0.426s en Q3)
|2
|Arabia Saudita
|
10
(sin tiempo en Q3 – choque)
|2
|Miami (sprint)
|
3
(+0.055s en SQ3)
|
4
(+0.106s en Q3)
|Miami
|
2
|1
|Emilia Romagna
|
4
(+0.292s en Q3)
|
3
(+0.175s en Q3)
|Mónaco
|
1
|
1
|España
|
2
(+0.209s en Q3)
|
3
|Canadá
|
7
(+0.505s en Q3)
|
3
(+0.583s en Q3)
|Austria
|
1
|
2
|Gran Bretaña
|
3
(+0.015s en Q3)
|
1
|Bélgica (sprint)
|
3
(+0.618s en SQ3)
|
2
(+0.085s en Q3)
|Bélgica
|
1
|2
|Hungría
|
3
(+0.015s en Q3)
|1
|Países Bajos
|
2
(+0.012s en Q3)
|
3
(+0.113s en Q3)
|Italia
|
2
|
9
(sin tiempo en Q3 - choque)
|Azerbaiyán
|
7
|
3
|Singapur
|
5
(+0.062s en Q3)
|
3
(+0.309s en SQ3)
|Estados Unidos (sprint)
|
2
|
6
(+0.283 en Q3)
|Estados Unidos
|
2
|
8
(+0.588s en Q3)
|México
|
1
|
3
|Brasil (sprint)
|
1
|
4
|Brasil
|
1
|
5
(+1.027s en Q3 - lluvia)
|Las Vegas
|
1
|
1
|Qatar (sprint)
|3
(+0.230s en SQ3)
|1
|Qatar
|
2
(+0.108s en Q3)
|
3
(+0.029s en Q3)
|Abu Dhabi
|
2
Ferrari
|CHARLES LECLERC
|23-7
(19-5 SIN sprints)
|LEWIS HAMILTON
|
7
|Australia
|
8
(+0.218s en Q3)
|
4
(+0.208s en SQ3)
|China (sprint)
|
1
|
6
(+0.094s en Q3)
|China
|
5
|
4
|Japón
|
8
|
3
|Bahréin
|
9
(+0.597s en Q3)
|
4
|Arabia Saudita
|
7
(+0.531s en Q3)
|
6
|Miami (sprint)
|
7
(+0.222s en SQ3)
|
8
|Miami
|
12
(+0.058s en Q2)
|
11
|Emilia Romagna
|
12
(+0.161s en Q2)
|
2
|Mónaco
|
4
(+0.319s en Q3)
|
7
(+0.086s en Q3)
|España
|
5
|
8
(+0.156s en Q3)
|Canadá
|
5
|
2
|Austria
|
4
(+0.090s en Q3)
|
6
(+0.026s en Q3)
|Gran Bretaña
|
5
|
4
|Bélgica (sprint)
|
18
(+0.645s en SQ1 - trompo)
|3
|Bélgica
|
16
(+0.304s en Q1 - vuelta borrada)
|1
|Hungría
|
12
(+0.247s en Q2)
|6
|Países Bajos
|
7
(+0.050s en Q3)
|4
|Italia
|
5
(+0.117s en Q3)
|10
|Azerbaiyán
|
12
(+0.664s en Q2)
|
7
(+0.096s en Q3)
|Singapur
|
6
|
10
|Estados Unidos (sprint)
|
8
|
3
|Estados Unidos
|
5
(+0.105s en Q3)
|
2
|México
|
3
(+0.090s en Q3)
|
8
|Brasil (sprint)
|
11
|
3
|Brasil
|
13
(+0.299s en Q2)
|
9
|Las Vegas
|
20
(+3.301s en Q1 - lluvia)
|
9
|Qatar (sprint)
|
18
(+0.407s en SQ1)
|
10
|Qatar
|
18
(+0.343s en Q1)
|
5
|Abu Dhabi
|
16
(+0.231s en Q1)
Red Bull
|max verstappen
|3-0
(2-0 SIN sprints)
|liam lawson
|3
|Australia
|
18
(+1.076s en Q1)
|
2
|China (sprint)
|
20
(+0.813s en SQ1)
|4
|China
|
20
(+0.750s en Q1)
|MAX VERSTAPPEN
|
26-1
(22-0 SIN sprints)
|YUKI TSUNODA
|
1
|Japón
|
15
|
7
|Bahréin
|
10
(+0.880s en Q3)
|
1
|Arabia Saudita
|
8
(+0.910s en Q3)
|
4
|Miami (sprint)
|
18
(+1.293s en SQ1)
|
1
|Miami
|
10
(+0.739s en Q3)
|
2
|Emilia Romagna
|
20
(sin tiempo - choque en Q1)
|
5
|Mónaco
|
12
(+0.540s en Q2)
|
3
|España
|
20
(+0.587s en Q1)
|
2
|Canadá
|
11
(+0.464s en Q2)
|
7
|Austria
|
18
(+0.263s en Q1)
|
1
|Gran Bretaña
|
12
(+0.510s en Q2)
|
2
|Bélgica (sprint)
|
12
(+0.601s en SQ2)
|
4
|Bélgica
|
7
(+0.381s en Q3)
|
8
|Hungría
|
16
(+0.163s en Q1)
|
3
|Países Bajos
|
12
(+0.500s en Q2)
|
1
|Italia
|
10
(+0.727s en Q3)
|
1
|Azerbaiyán
|
6
(+1.026 en Q3 - gotas de lluvia)
|
2
|Singapur
|
13
(+0.781s en Q2)
|
1
|Estados Unidos (sprint)
|
18
|
1
|Estados Unidos
|
13
|
5
|México
|
11
(+0.211s en Q2)
|
6
|Brasil (sprint)
|
18
|
16
|Brasil
|
19
|
2
|Las Vegas
|
10
(+3.340s en Q1 - lluvia)
|6
(+0.009s en SQ3)
|Qatar (sprint)
|
5
|3
|Qatar
|
16
(+0.289s en Q1)
|1
|Abu Dhabi
|
10
(sin tiempo en Q3 - dio rebufo)
Mercedes
|george russell
|
25-5
(21-3 SIN sprints)
|andrea kimi antonelli
|4
|Australia
|
16
(+0.554s en Q1 – daño en el coche)
|
5
|China (sprint)
|
7
(+0.569s en SQ3)
|
2
|China
|
8
(+0.380s en Q3)
|
5
|Japón
|
6
|
2
|Bahréin
|
4
(+0.204s en Q3)
|
3
|Arabia Saudita
|
5
(+0.459s en Q3)
|
5
(+0.309s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
1
|
5
(+0.114s en Q3)
|Miami
|
3
|3
|Emilia Romagna
|
13
(+0.438s en Q2)
|
14
|Mónaco
|
15
(sin tiempo en Q2 - choque en Q1)
|
4
|España
|
6
(+0.263s en Q3)
|
1
|Canadá
|
4
(+0.492s en Q3)
|
5
|Austria
|
9
(+0.513s en Q3)
|
4
|Gran Bretaña
|
7
(+0.345s en Q3)
|
13
|Bélgica (sprint)
|
20
(+2.744s en SQ1 - problema frenos)
|
6
|Bélgica
|
18
(+0.355s en Q1)
|
4
|Hungría
|
15
(+1.185s en Q2 - límites de pista)
|
5
|Países Bajos
|
11
(+0.180s en Q2)
|
6
|Italia
|
7
(+0.043s en Q3)
|
5
(+0.353s en Q3 - gotas de lluvia)
|Azerbaiyán
|
4
|1
|Singapur
|
4
(+0.379s en Q3)
|5
|Estados Unidos (sprint)
|
11
|4
|Estados Unidos
|
7
|4
|México
|
6
(+0.084s en Q3)
|4
(+0.155s en SQ3)
|Brasil (sprint)
|
2
|
6
(+0.257s en Q3)
|Brasil
|
2
|
4
|Las Vegas
|
17
(+3.170s en Q1 - lluvia)
|
2
|Qatar (sprint)
|
7
(+0.445s en SQ3)
|4
|Qatar
|
5
(+0.184s en Q3)
|4
|Abu Dhabi
|
14
(+0.350s en Q2)
Aston Martin
|LANCE STROLL
|1-29
(0-24 SIN sprints)
|FERNANDO ALONSO
|
13
(+0.030s en Q2)
|Australia
|
12
|
10
|China (sprint)
|
11
(+0.073s en SQ2)
|
14
(+0.085s en Q2)
|China
|
13
|
20
(+0.934s en Q1)
|Japón
|
13
|
19
(+0.649s en Q1)
|Bahréin
|
13
|
16
(+0.097s en Q1)
|Arabia Saudita
|
13
|
16
(+0.573s en SQ1)
|Miami (sprint)
|
10
|
19
(+0.226s en Q1)
|Miami
|
17
|
8
(+0.150s en Q3)
|Emilia Romagna
|
5
|
19
(+0.889s en Q1)
|Mónaco
|
10
|
14
(+0.535s en Q2 - lesionado)
|España
|
10
|
18
(+0.442s en Q1)
|Canadá
|
6
|
16
(+0.132s en Q1)
|Austria
|
11
|
18
(+0.396s en Q1)
|Gran Bretaña
|
9
|
15
(+0.379s en SQ2)
|Bélgica (sprint)
|
14
|
20
(+0.117s en Q1)
|Bélgica
|
19
|
6
(+0.017s en Q3)
|Hungría
|
5
|
20
(sin tiempo - choque)
|Países Bajos
|
10
|
17
(+0.290s en Q1)
|Italia
|
9
|
14
(+1.204s en Q2)
|Azerbaiyán
|
11
|
15
(+1.204s en Q1)
|Singapur
|
10
|
14
|Estados Unidos (sprint)
|
6
|
18
|Estados Unidos
|
10
|
19
(+0.374s en Q1)
|México
|
14
|
7
|Brasil (sprint)
|
5
|
14
(+0.160s en Q2)
|Brasil
|
11
|
12
(+0.985s en Q2 - lluvia)
|Las Vegas
|
7
|
16
(+0.531s en SQ1)
|Qatar (sprint)
|
4
|
19
(+0.460s en Q1)
|Qatar
|
8
|
15
(+0.236s en Q2)
|Abu Dhabi
|
6
Alpine
|PIERRE GASLY
|6-2
(5-1 SIN sprints)
|JACK DOOHAN
|9
|Australia
|
14
(+0.751s en Q2)
|
17
(+0.065s en SQ1)
|China (sprint)
|
16
|
16
|China
|
18
(+0.100s en Q1)
|
11
|Japón
|
19
|
5
|Bahréin
|
11
(+0.602s en Q2)
|
9
|Arabia Saudita
|
17
(+0.318s en Q1)
|
13
|Miami (sprint)
|
17
(+0.826s en SQ1)
|
18
(+0.288s en Q1)
|Miami
|
14
|PIERRE GASLY
|
17-5
(13-5 SIN sprints)
|FRANCO COLAPINTO
|10
|Emilia Romagna
|
15
(sin tiempo en Q2 - choque en Q1)
|18
|Mónaco
|
20
(+0.603s en Q1)
|8
|España
|
19
(+0.253s en Q1)
|
20
(+0.433s en Q1)
|Canadá
|
12
|
10
|Austria
|
14
(+0.442s en Q2)
|
10
|Gran Bretaña
|
20
(+0.732s en Q1 - choque)
|
8
|Bélgica (sprint)
|
19
(+0.416s en SQ1)
|13
|Bélgica
|
17
(+0.222s en Q1)
|
17
(+0.091s en Q1)
|Hungría
|
14
|14
|Países Bajos
|
16
(+0.210s en Q1)
|
19
(+0.111s en Q1)
|Italia
|
18
|
18
(+0.360s en Q1)
|Azerbaiyán
|
16
|
18
(+0.279s en Q1 – fallo técnico)
|Singapur
|
16
|
13
|Estados Unidos (sprint)
|
17
|
14
|Estados Unidos
|
15
|
18
|México
|
20
(+0.124s en Q1)
|
13
|Brasil (sprint)
|
16
|
9
|Brasil
|
18
|
10
|Las Vegas
|
15
(+1.923s en Q2)
|
19
|Qatar (sprint)
|
20
(+0.252s en SQ1)
|
9
|Qatar
|
20
(+0.624s en Q1)
|
19
|Abu Dhabi
|
20
(+0.422s en Q1)
Haas
|ESTEBAN OCON
|12-18
(10-14 SIN sprints)
|OLIVER BEARMAN
|19
|Australia
|
–
(sin tiempo – fallo técnico)
|
18
(+0.382s en SQ1)
|China (sprint)
|
12
|
11
|China
|
17
(+0.142s en Q1)
|
18
(+0.468s en Q1)
|Japón
|
10
|
14
|Bahréin
|
20
(+0.779s en Q1)
|
19
(+0.556s en Q1)
|Arabia Saudita
|
15
|
12
|Miami (sprint)
|
20
(+1.522s en SQ1)
|
9
|Miami
|
20
(+0.549s en Q1)
|
18
|Emilia Romagna
|
19
(+0.305s en Q1)
|
7
|Mónaco
|
17
(+0.140s en Q1)
|
17
(+0.127s en Q1)
|España
|
15
|
15
(+0.294s en Q2)
|Canadá
|14
|
17
(+0.146s en Q1)
|Austria
|15
|
15
(+0.416s en Q2)
|Gran Bretaña
|8
|
5
|Bélgica (sprint)
|
7
(+0.292s en SQ3)
|
11
|Bélgica
|
12
(+0.092s en Q2)
|
18
(+0.273s en Q1)
|Hungría
|
11
|18
|Países Bajos
|
19
(+0.065s en Q1)
|
15
(+0.261s en Q2)
|Italia
|
11
|
20
(Descalificado - infracción técnica)
|Azerbaiyán
|
15
|
17
(+0.569s en Q1)
|Singapur
|
9
|
19
|Estados Unidos (sprint)
|
16
|
17
|Estados Unidos
|
8
|
12
(+0.050s en Q2)
|México
|
10
|
19
|Brasil (sprint)
|
15
|
17
(+0.547s en Q1)
|Brasil
|
8
|
13
|Las Vegas
|
14
(+0.107s en Q2 - lluvia)
|
15
(+0.172s en SQ2)
|Qatar (sprint)
|
12
|
17
(+0.316s en Q1)
|Qatar
|13
|
8
|Abu Dhabi
|
11
(+0.018s en Q2)
Racing Bulls
|ISACK HADJAR
|1-2
(1-1 SIN sprints)
|YUKI TSUNODA
|
11
(+0.166s en Q2)
|Australia
|
5
|
15
(sin tiempo)
|China (sprint)
|
8
|
7
|China
|
9
(+0.559s en Q3)
|ISACK HADJAR
|
21-6
(16-6 SIN sprints)
|LIAM LAWSON
|
7
|Japón
|
14
|
12
|Bahréin
|
17
(+0.574s en Q1 – fallo DRS)
|
14
(+0.227s en Q2)
|Arabia Saudita
|
12
|9
|Miami (sprint)
|
14
(+0.602s en SQ2)
|11
|Miami
|
15
(+0.376s en Q2 - fallo batería)
|9
|Emilia Romagna
|
16
(+0.126s en Q1)
|6
|Mónaco
|
8
(+0.206s en Q3)
|9
|España
|
13
(+0.302s en Q2)
|9
|Canadá
|
19
(+0.314s en Q1)
|
13
(+0.185s en Q2)
|Austria
|
6
|13
|Gran Bretaña
|
16
(+0.263s en Q1)
|9
|Bélgica (sprint)
|
11
(+0.081s en SQ2)
|8
|Bélgica
|
9
(+0.018s en Q3)
|
10
(+0.094s en Q3)
|Hungría
|
9
|
4
|Países Bajos
|
8
(+0.292s en Q3)
|
16
|Italia
|
20
(+0.362s en Q1)
|
8
(+0.665s en Q3 - gotas de lluvia)
|Azerbaiyán
|
3
|
8
|Singapur
|
12
(+0.304s en Q2)
|
12
|Estados Unidos (sprint)
|
15
|
20
|Estados Unidos
|
12
|9
|México
|
15
(+1.268s en Q2)
|9
|Brasil (sprint)
|
17
|5
|Brasil
|
7
|
8
(+0.492s en Q3)
|Las Vegas
|
6
|
11
|Qatar (sprint)
|
17
(+0.452s en SQ1)
|6
|Qatar
|
12
(+0.083s en Q2)
|9
|Abu Dhabi
|
13
(+0.080s en Q2)
Williams
|AlexANDER Albon
|12-17
(9-14 SIN sprints)
|CARLOS SAINZ
|6
|Australia
|
10
(+0.325s en Q3)
|
9
|China (sprint)
|
13
(+0.786s en SQ2)
|
10
|China
|
15
(+0.345s en Q2)
|
9
|Japón
|
12
|
15
(+0.449s en Q1 – error de comisarios lo dejó sin Q2)
|Bahréin
|
8
|
11
(+0.085s en Q2)
|Arabia Saudita
|
6
|8
|Miami (sprint)
|
15
(sin tiempo en SQ2)
|
7
(+0.113s en Q3)
|Miami
|
6
|
7
(+0.041s en Q3)
|Emilia Romagna
|
6
|
9
|Mónaco
|
11
(+0.630s en Q2)
|
11
|España
|
18
(+0.159s en Q1)
|
10
|Canadá
|
17
(+0.308s en Q1 - bloqueado por Hadjar)
|
12
|Austria
|
19
(+0.439s en Q1)
|
14
(+0.143s en Q2)
|Gran Bretaña
|
11
|
16
(+0.436s en SQ1)
|Bélgica (sprint)
|
6
|
5
|Bélgica
|
15
(+0.253s en Q2)
|
19
(+0.571s en Q1)
|Hungría
|
13
|
15
(+0.180s en Q2)
|Países Bajos
|
9
|
14
(+0.055s en Q2)
|Italia
|
13
|
19
(+1.143s en Q1 – choque)
|Azerbaiyán
|
2
|
Descalificado (infracción técnica)
|Singapur
|
Descalificado (infracción técnica)
|
9
|Estados Unidos (sprint)
|
7
|
18
|Estados Unidos
|
9
|
17
(+0.319s en Q1)
|México
|
7
|
12
|Brasil (sprint)
|
20
|
12
|Brasil
|
15
|
16
(+1.347s en Q1 - lluvia, choque)
|Las Vegas
|3
|
10
(+0.246s en SQ3)
|Qatar (sprint)
|8
|
15
(+0.378s en Q2)
|Qatar
|7
|
17
(+0.229s en Q1)
|Abu Dhabi
|12
Sauber
|NICO HULKENBERG
|15-15
(12-12 SIN sprints)
|GABRIEL BORTOLETO
|
17
(+0.063s en Q1)
|Australia
|
15
|
19
(+0.136s en SQ1)
|China (sprint)
|
14
|
12
|China
|
19
(+0.220s en Q1)
|
16
|Japón
|
17
|
16
|Bahréin
|
18
(+0.188s en Q1)
|
18
|Arabia Saudita
|
20
(+0.680s en Q1)
|
11
|Miami (sprint)
|
19
(+0.770s en SQ1)
|
16
(+0.130s en Q1)
|Miami
|
13
|
17
(+0.178s en Q1)
|Emilia Romagna
|14
|
13
|Mónaco
|
16
(+0.031s en Q1)
|
16
(+0.145s en Q1)
|España
|
12
|
13
|Canadá
|
16
(+0.062s en Q1)
|
20
(+0.483s en Q1)
|Austria
|
8
|
19
(+0.128s en Q1)
|Gran Bretaña
|
17
|
17
(+0.411s en SQ1)
|Bélgica (sprint)
|
10
|
14
(+0.371s en Q2)
|Bélgica
|
10
|
19
(+0.495s en Q1)
|Hungría
|
7
|
17
(+0.158s en Q1)
|Países Bajos
|
13
|
12
(+0.175s en Q2)
|Italia
|
8
|
17
(+0.405s en Q1)
|Azerbaiyán
|
13
|
11
|Singapur
|
14
(+0.105s en Q1)
|
4
|Estados Unidos (sprint)
|
20
|
11
|Estados Unidos
|
16
|
13
|México
|
16
(+0.161s en Q1)
|
10
|Brasil (sprint)
|
14
|
10
|Brasil
|
20
|
11
|Las Vegas
|
18
(+2.199s en Q1 - lluvia)
|
14
(+0.064s en SQ2)
|Qatar (sprint)
|
13
|
11
|Qatar
|
14
(+0.181s en Q2)
|
18
(+0.076s en Q1)
|Abu Dhabi
|
7
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
El récord negativo de Piastri en la F1 2025: más veces líder sin ser campeón
NASCAR, 23XI y FRM alcanzan un acuerdo un acuerdo en el juicio antimonopolio
McLaren ya subastó su coche de F1 2026 en una cifra millonaria
Ceremonia de premios de la FIA 2025: Cuándo y cómo ver la premiación de Norris
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados