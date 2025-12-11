Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Los números finales entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025

Así terminaron los duelos entre compañeros de equipo de 2025 tras la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Después de cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica el registro de cada equipo en términos de los duelos entre compañeros de equipo.

Este registro se basa exclusivamente en los resultados de la clasificación, de modo que las penalizaciones en la parrilla no alteran las estadísticas.

Cuando un piloto no puede marcar un tiempo representativo debido a un problema técnico o un incidente, esto se menciona en la tabla.

McLaren

Oscar Piastri

15-15

(11-13 SIN sprints)

 LANDO NORRIS

2

(+0.084s en Q3)

 Australia Australia

1

3

 China China (sprint)

6

(+0.464s en SQ3)

1

 China China

3

(+0.152s en Q2)

 3
(+0.032s en Q3)

 Japan Japón

2
1 Bahrain Bahréin

6

(+0.426s en Q3)
2 Saudi Arabia Arabia Saudita

10

(sin tiempo en Q3 – choque)
2 United States Miami (sprint)

3

(+0.055s en SQ3)

4

(+0.106s en Q3)

 United States Miami

2
1 Italy Emilia Romagna

4

(+0.292s en Q3)

3

(+0.175s en Q3)

 Monaco Mónaco

1

1

 Spain España

2

(+0.209s en Q3)

3

 Canada Canadá

7

(+0.505s en Q3)

3

(+0.583s en Q3)

 Austria Austria

1

2

 United Kingdom Gran Bretaña

3

(+0.015s en Q3)

1

 Belgium Bélgica (sprint)

3

(+0.618s en SQ3)

2

(+0.085s en Q3)

 Belgium Bélgica

1
2 Hungary Hungría

3

(+0.015s en Q3)
1 Netherlands Países Bajos

2

(+0.012s en Q3)

3

(+0.113s en Q3)

 Italy Italia

2

9

(sin tiempo en Q3 - choque)

 Azerbaijan Azerbaiyán

 7

3

 Singapore Singapur

5

(+0.062s en Q3)

(+0.309s en SQ3)

 United States Estados Unidos (sprint)

2

6

(+0.283 en Q3)

  United States Estados Unidos

2

8

(+0.588s en Q3)

 Mexico México

1

3
(+0.185s en SQ3)

 Brazil Brasil (sprint)

1

4
(+0.375s en Q3)

  Brazil Brasil

1

5

(+1.027s en Q3 - lluvia)

 United States Las Vegas

1

1

 Qatar Qatar (sprint) 3
(+0.230s en SQ3)
1 Qatar Qatar

2

(+0.108s en Q3)

3

(+0.029s en Q3)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

2

Ferrari

CHARLES LECLERC 23-7

(19-5 SIN sprints)

 LEWIS HAMILTON

7

 Australia Australia

8

(+0.218s en Q3)

4

(+0.208s en SQ3)

 China China (sprint)

1

6

(+0.094s en Q3)

 China China

5

4

 Japan Japón

 8
(+0.311s en Q3)

3

 Bahrain Bahréin

9

(+0.597s en Q3)

4

 Saudi Arabia Arabia Saudita

7

(+0.531s en Q3)

6

 United States Miami (sprint)

7

(+0.222s en SQ3)

8

 United States Miami

12

(+0.058s en Q2)

11

 Italy Emilia Romagna

12

(+0.161s en Q2)

2

 Monaco Mónaco

4

(+0.319s en Q3)

7

(+0.086s en Q3)

 Spain España

5

8

(+0.156s en Q3)

 Canada Canadá

5

2

 Austria Austria

4

(+0.090s en Q3)

6

(+0.026s en Q3)

 United Kingdom Gran Bretaña

5

4

 Belgium Bélgica (sprint)

18

(+0.645s en SQ1 - trompo)
3 Belgium Bélgica

16

(+0.304s en Q1 - vuelta borrada)
1 Hungary Hungría

12

(+0.247s en Q2)
6 Netherlands Países Bajos

7

(+0.050s en Q3)
4 Italy Italia

5

(+0.117s en Q3)
10 Azerbaijan Azerbaiyán

12

(+0.664s en Q2)

7

(+0.096s en Q3)

 Singapore Singapur

6

10
(+0.069 en SQ3)

 United States Estados Unidos (sprint)

 8

3

 United States Estados Unidos

5

(+0.105s en Q3)

 2

 Mexico México

3

(+0.090s en Q3)

8

 Brazil Brasil (sprint)

11
(+0.079s en SQ2)

3

 Brazil Brasil

13

(+0.299s en Q2)

9

 United States Las Vegas

20

(+3.301s en Q1 - lluvia)

9

 Qatar Qatar (sprint)

18

(+0.407s en SQ1)

10

 Qatar Qatar

18

(+0.343s en Q1)

5

 United Arab Emirates Abu Dhabi

16

(+0.231s en Q1)

Red Bull

max verstappen 3-0

(2-0 SIN sprints)

 liam lawson
3 Australia Australia

18

(+1.076s en Q1)

2

 China China (sprint)

20

(+0.813s en SQ1)
4 China China

20

(+0.750s en Q1)
MAX VERSTAPPEN

26-1

(22-0 SIN sprints)

 YUKI TSUNODA

1

 Japan Japón

15
(+0.498s en Q2)

7

 Bahrain Bahréin

10

(+0.880s en Q3)

1

 Saudi Arabia Arabia Saudita

8

(+0.910s en Q3)

4

 United States Miami (sprint)

18

(+1.293s en SQ1)

1

 United States Miami

10

(+0.739s en Q3)

2

 Italy Emilia Romagna

20

(sin tiempo - choque en Q1)

5

 Monaco Mónaco

12

(+0.540s en Q2)

3

 Spain España

20

(+0.587s en Q1)

2

 Canada Canadá

11

(+0.464s en Q2)

7

 Austria Austria

18

(+0.263s en Q1)

1

 United Kingdom Gran Bretaña

12

(+0.510s en Q2)

2

 Belgium Bélgica (sprint)

12

(+0.601s en SQ2)

4

 Belgium Bélgica

7

(+0.381s en Q3)

8

 Hungary Hungría

16

(+0.163s en Q1)

3

 Netherlands Países Bajos

12

(+0.500s en Q2)

1

 Italy Italia

10

(+0.727s en Q3)

1

 Azerbaijan Azerbaiyán

6

(+1.026 en Q3 - gotas de lluvia)

2

 Singapore Singapur

13

(+0.781s en Q2)

 1

 United States Estados Unidos (sprint)

18
(+1.896s en SQ1)

1

 United States Estados Unidos

13
(+0.765s en Q2)

5

 Mexico México

11

(+0.211s en Q2)

6

 Brazil Brasil (sprint)

18
(+0.717s en SQ1)

16

 Brazil Brasil

19
(+0.308s en Q1)

2

 United States Las Vegas

10

(+3.340s en Q1 - lluvia)
6
(+0.009s en SQ3)		 Qatar Qatar (sprint)

5
3 Qatar Qatar

16

(+0.289s en Q1)
1 United Arab Emirates Abu Dhabi

10

(sin tiempo en Q3 - dio rebufo)

Mercedes

george russell

25-5

(21-3 SIN sprints)

 andrea kimi antonelli
4 Australia Australia

16

(+0.554s en Q1 – daño en el coche)

5

 China China (sprint)

7

(+0.569s en SQ3)

2

 China China

8

(+0.380s en Q3)

 5

 Japan Japón

6
(+0.237s en Q3)

2

 Bahrain Bahréin

4

(+0.204s en Q3)

3

 Saudi Arabia Arabia Saudita

5

(+0.459s en Q3)

5

(+0.309s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

1

5

(+0.114s en Q3)

 United States Miami

3
3 Italy Emilia Romagna

13

(+0.438s en Q2)

 14

 Monaco Mónaco

15

(sin tiempo en Q2 - choque en Q1)

4

 Spain España

6

(+0.263s en Q3)

1

 Canada Canadá

4

(+0.492s en Q3)

5

 Austria Austria

9

(+0.513s en Q3)

4

 United Kingdom Gran Bretaña

7

(+0.345s en Q3)

13

 Belgium Bélgica (sprint)

20

(+2.744s en SQ1 - problema frenos)

6

 Belgium Bélgica

18

(+0.355s en Q1)

4

 Hungary Hungría

15

(+1.185s en Q2 - límites de pista)

5

 Netherlands Países Bajos

11

(+0.180s en Q2)

6

 Italy Italia

7

(+0.043s en Q3)

5

(+0.353s en Q3 - gotas de lluvia)

 Azerbaijan Azerbaiyán

4
1 Singapore Singapur

4

(+0.379s en Q3)
 5 United States Estados Unidos (sprint)

11
(+0.556s en SQ2)
4

  United States Estados Unidos

7
(+0.288s en Q3)
4 Mexico México

6

(+0.084s en Q3)
4
(+0.155s en SQ3)		 Brazil Brasil (sprint)

2

6

(+0.257s en Q3)

 Brazil Brasil

2

4

 United States Las Vegas

17

(+3.170s en Q1 - lluvia)

2

 Qatar Qatar (sprint)

7

(+0.445s en SQ3)
4 Qatar Qatar

5

(+0.184s en Q3)
4 United Arab Emirates Abu Dhabi

14

(+0.350s en Q2)

Aston Martin

LANCE STROLL 1-29

(0-24 SIN sprints)

 FERNANDO ALONSO

13

(+0.030s en Q2)

 Australia Australia

12

10

 China China (sprint)

11

(+0.073s en SQ2)

14

(+0.085s en Q2)

 China China

13

20

(+0.934s en Q1)

 Japan Japón

13

19

(+0.649s en Q1)

 Bahrain Bahréin

13

16

(+0.097s en Q1)

 Saudi Arabia Arabia Saudita

 13

16

(+0.573s en SQ1) 

 United States Miami (sprint)

10

19

(+0.226s en Q1)

 United States Miami

17

8

(+0.150s en Q3)

 Italy Emilia Romagna

5

19

(+0.889s en Q1)

 Monaco Mónaco

10 

14

(+0.535s en Q2 - lesionado)

 Spain España

10

18

(+0.442s en Q1)

 Canada Canadá

6

16

(+0.132s en Q1)

 Austria Austria

11

18

(+0.396s en Q1)

 United Kingdom Gran Bretaña

 9

15

(+0.379s en SQ2)

 Belgium Bélgica (sprint)

14

20

(+0.117s en Q1)

 Belgium Bélgica

19

6

(+0.017s en Q3)

 Hungary Hungría

5

20

(sin tiempo - choque)

 Netherlands Países Bajos

10

17

(+0.290s en Q1)

 Italy Italia

9

14

(+1.204s en Q2)

 Azerbaijan Azerbaiyán

11

15

(+1.204s en Q1)

 Singapore Singapur

10

14
(+0.443s en SQ2)

 United States Estados Unidos (sprint)

 6

18
(+0.799s en Q1)

 United States Estados Unidos

10

19

(+0.374s en Q1)

 Mexico México

14

7
(+0.175s en SQ3)

 Brazil Brasil (sprint)

5

14

(+0.160s en Q2)

 Brazil Brasil

11

12

(+0.985s en Q2 - lluvia)

 United States Las Vegas

7

16

(+0.531s en SQ1)

 Qatar Qatar (sprint)

4

19

(+0.460s en Q1)

 Qatar Qatar

8

15

(+0.236s en Q2)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

6

Alpine

PIERRE GASLY 6-2

(5-1 SIN sprints)

 JACK DOOHAN
9 Australia Australia

14

(+0.751s en Q2)

17

(+0.065s en SQ1)

 China China (sprint)

16

16

 China China

18

(+0.100s en Q1)

11

 Japan Japón

19
(+0.691s en Q1)

5

 Bahrain Bahréin

11

(+0.602s en Q2)

9

 Saudi Arabia Arabia Saudita

17

(+0.318s en Q1)

 13

 United States Miami (sprint)

17

(+0.826s en SQ1)

18

(+0.288s en Q1)

 United States Miami

14
PIERRE GASLY

17-5

(13-5 SIN sprints)

 FRANCO COLAPINTO
10 Italy Emilia Romagna

15

(sin tiempo en Q2 - choque en Q1)
18 Monaco Mónaco

20

(+0.603s en Q1)
8 Spain España

19

(+0.253s en Q1)

20

(+0.433s en Q1)

 Canada Canadá

12

10

 Austria Austria

14

(+0.442s en Q2)

10

 United Kingdom Gran Bretaña

20

(+0.732s en Q1 - choque)

8

 Belgium Bélgica (sprint)

19

(+0.416s en SQ1)
13 Belgium Bélgica

17

(+0.222s en Q1)

17

(+0.091s en Q1)

 Hungary Hungría

14
14 Netherlands Países Bajos

16

(+0.210s en Q1)

19

(+0.111s en Q1)

 Italy Italia

18

18

(+0.360s en Q1)

 Azerbaijan Azerbaiyán

16

18

(+0.279s en Q1 – fallo técnico)

 Singapore Singapur

16

13

 United States Estados Unidos (sprint)

 17
(+0.102s en SQ1)

14

 United States Estados Unidos

15
(+0.393s en Q2)

18

 Mexico México

20

(+0.124s en Q1)

13

 Brazil Brasil (sprint)

16
(+0.344s en SQ1)

9

 Brazil Brasil

18
(+0.747s en Q1)

10

 United States Las Vegas

15

(+1.923s en Q2)

19

 Qatar Qatar (sprint)

20

(+0.252s en SQ1)

9

 Qatar Qatar

20

(+0.624s en Q1)

19

 United Arab Emirates Abu Dhabi

20

(+0.422s en Q1)

Haas

ESTEBAN OCON 12-18

(10-14 SIN sprints)

 OLIVER BEARMAN
19 Australia Australia

(sin tiempo – fallo técnico)

18

(+0.382s en SQ1)

 China China (sprint)

12

11

 China China

17

(+0.142s en Q1)

18

(+0.468s en Q1)

 Japan Japón

10

14

 Bahrain Bahréin

20

(+0.779s en Q1)

19

(+0.556s en Q1)

 Saudi Arabia Arabia Saudita

15

12

 United States Miami (sprint)

20

(+1.522s en SQ1)

9

 United States Miami

20

(+0.549s en Q1)

18

 Italy Emilia Romagna

19

(+0.305s en Q1)

7

 Monaco Mónaco

17

(+0.140s en Q1)

17

(+0.127s en Q1)

 Spain España

15

15

(+0.294s en Q2)

 Canada Canadá 14

17

(+0.146s en Q1)

 Austria Austria 15

15

(+0.416s en Q2)

 United Kingdom Gran Bretaña 8

5

 Belgium Bélgica (sprint)

7

(+0.292s en SQ3)

11

 Belgium Bélgica

12

(+0.092s en Q2)

18

(+0.273s en Q1)

 Hungary Hungría

11
18 Netherlands Países Bajos

19

(+0.065s en Q1)

15

(+0.261s en Q2)

 Italy Italia

11

20

(Descalificado - infracción técnica)

 Azerbaijan Azerbaiyán

15

17

(+0.569s en Q1)

 Singapore Singapur

9

19
(+0.844s en SQ1)

 United States Estados Unidos (sprint)

 16

17
(+0.215s en Q1)

 United States Estados Unidos

8

12

(+0.050s en Q2)

 Mexico México

10

19
(+0.806s en SQ1)

 Brazil Brasil (sprint)

15

17

(+0.547s en Q1)

 Brazil Brasil

8

13

 United States Las Vegas

14

(+0.107s en Q2 - lluvia)

15

(+0.172s en SQ2)

 Qatar Qatar (sprint)

12

17

(+0.316s en Q1)

 Qatar Qatar 13

8

 United Arab Emirates Abu Dhabi

11

(+0.018s en Q2)

Racing Bulls

ISACK HADJAR 1-2

(1-1 SIN sprints)

 YUKI TSUNODA

11

(+0.166s en Q2)

 Australia Australia

5

15

(sin tiempo)

 China China (sprint)

8

7

 China China

9

(+0.559s en Q3)
ISACK HADJAR

21-6

(16-6 SIN sprints)

 LIAM LAWSON

7

 Japan Japón

14
(+0.131s en Q2)

12

 Bahrain Bahréin

17

(+0.574s en Q1 – fallo DRS)

14

(+0.227s en Q2)

 Saudi Arabia Arabia Saudita

12
9 United States Miami (sprint)

14

(+0.602s en SQ2)
11 United States Miami

15

(+0.376s en Q2 - fallo batería)
9 Italy Emilia Romagna

16

(+0.126s en Q1)
6 Monaco Mónaco

8

(+0.206s en Q3)
9 Spain España

13

(+0.302s en Q2)
9 Canada Canadá

19

(+0.314s en Q1)

13

(+0.185s en Q2)

 Austria Austria

6
13 United Kingdom Gran Bretaña

16

(+0.263s en Q1)
9 Belgium Bélgica (sprint)

11

(+0.081s en SQ2)
8 Belgium Bélgica

9

(+0.018s en Q3)

10

(+0.094s en Q3)

 Hungary Hungría

9

4

 Netherlands Países Bajos

8

(+0.292s en Q3)

16

 Italy Italia

20

(+0.362s en Q1)

8

(+0.665s en Q3 - gotas de lluvia)

 Azerbaijan Azerbaiyán

3

8

 Singapore Singapur

12

(+0.304s en Q2)

 12

 United States Estados Unidos (sprint)

15
(sin tiempo en SQ2)

20
(sin tiempo - choque en Q1)

 United States Estados Unidos

12
9 Mexico México

15

(+1.268s en Q2)
9 Brazil Brasil (sprint)

17
(+0.571s en SQ1)
5 Brazil Brasil

7
(+0.031s en Q3)

8

(+0.492s en Q3)

 United States Las Vegas

6

11

 Qatar Qatar (sprint)

17

(+0.452s en SQ1)
6 Qatar Qatar

12

(+0.083s en Q2)
9 United Arab Emirates Abu Dhabi

13

(+0.080s en Q2)

Williams

AlexANDER Albon 12-17

(9-14 SIN sprints)

 CARLOS SAINZ
6 Australia Australia

10

(+0.325s en Q3)

9

 China China (sprint)

13

(+0.786s en SQ2)

10

 China China

15

(+0.345s en Q2)

 9

 Japan Japón

12
(+0.053s en Q2)

15

(+0.449s en Q1 – error de comisarios lo dejó sin Q2)

 Bahrain Bahréin

8

11

(+0.085s en Q2)

 Saudi Arabia Arabia Saudita

6
8 United States Miami (sprint)

15

(sin tiempo en SQ2)

7

(+0.113s en Q3)

 United States Miami

6

7

(+0.041s en Q3)

 Italy Emilia Romagna

6

9

 Monaco Mónaco

11

(+0.630s en Q2)

11

 Spain España

18

(+0.159s en Q1)

10

 Canada Canadá

17

(+0.308s en Q1 - bloqueado por Hadjar)

12

 Austria Austria

19

(+0.439s en Q1)

14

(+0.143s en Q2)

 United Kingdom Gran Bretaña

11

16

(+0.436s en SQ1)

 Belgium Bélgica (sprint)

6

5

 Belgium Bélgica

15

(+0.253s en Q2)

19

(+0.571s en Q1)

 Hungary Hungría

13

15

(+0.180s en Q2)

 Netherlands Países Bajos

14

(+0.055s en Q2)

 Italy Italia

13

19

(+1.143s en Q1 – choque)

 Azerbaijan Azerbaiyán

2

Descalificado (infracción técnica)

 Singapore Singapur

Descalificado (infracción técnica)

9
(+0.188s en SQ3)

 United States Estados Unidos (sprint)

7

18
(+0.951s en Q1)

 United States Estados Unidos

9

17

(+0.319s en Q1)

 Mexico México

7

12

 Brazil Brasil (sprint)

20
(+0.845s en SQ1)

12

 Brazil Brasil

15
(+0.419s en Q2)

16

(+1.347s en Q1 - lluvia, choque)

 United States Las Vegas 3

10

(+0.246s en SQ3)

 Qatar Qatar (sprint) 8

15

(+0.378s en Q2)

 Qatar Qatar 7

17

(+0.229s en Q1)

 United Arab Emirates Abu Dhabi 12

Sauber

NICO HULKENBERG 15-15

(12-12 SIN sprints)

 GABRIEL BORTOLETO

17

(+0.063s en Q1)

 Australia Australia

15

19

(+0.136s en SQ1)

 China China (sprint)

14

12

 China China

19

(+0.220s en Q1)

 16

 Japan Japón

17
(+0.052s en Q1)

16

 Bahrain Bahréin

18

(+0.188s en Q1)

18

 Saudi Arabia Arabia Saudita

20

(+0.680s en Q1)

11

 United States Miami (sprint)

19

(+0.770s en SQ1)

16

(+0.130s en Q1)

 United States Miami

13

17

(+0.178s en Q1)

 Italy Emilia Romagna 14

13

 Monaco Mónaco

16

(+0.031s en Q1)

16

(+0.145s en Q1)

 Spain España

12

13

 Canada Canadá

16

(+0.062s en Q1)

20

(+0.483s en Q1)

 Austria Austria

8

19

(+0.128s en Q1)

 United Kingdom Gran Bretaña

17

17

(+0.411s en SQ1)

 Belgium Bélgica (sprint)

10

14

(+0.371s en Q2)

 Belgium Bélgica

10

19

(+0.495s en Q1)

 Hungary Hungría

7

17

(+0.158s en Q1)

 Netherlands Países Bajos

13

12

(+0.175s en Q2)

 Italy Italia

8

17

(+0.405s en Q1)

 Azerbaijan Azerbaiyán

13

11

 Singapore Singapur

14

(+0.105s en Q1)

4

 United States Estados Unidos (sprint)

20
(sin tiempo en SQ1)

11

 United States Estados Unidos

16
(+0.574s en Q1)

13

 Mexico México

16

(+0.161s en Q1)

10

 Brazil Brasil (sprint)

14
(+0.188s en SQ2)

10

 Brazil Brasil

20
(sin tiempo en Q1)

11

 United States Las Vegas

18

(+2.199s en Q1 - lluvia)

14

(+0.064s en SQ2)

 Qatar Qatar (sprint)

13

11

 Qatar Qatar

14

(+0.181s en Q2)

18

(+0.076s en Q1)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

7
