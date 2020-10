Los puntos de Grosjean no influirán en la decisión de Haas

Steiner está actualmente en conversaciones con el propietario del equipo, Gene Haas, sobre quiénes serán sus pilotos en 2021, después de admitir que hay una lista corta de 10 nombres que están siendo examinados.

En medio de las crecientes indicaciones de que Haas buscará reemplazar por lo menos a uno de sus actuales pilotos, y es muy probable que a Grosjean no se le extienda el contrato, la carrera del francés desde el fondo de la parrilla para terminar noveno en Nurburgring llegó justo a tiempo.

Pero Steiner ha minimizado cualquier sugerencia de que el desempeño de Grosjean podría afectar su decisión sobre los pilotos.

"No lo creo", dijo Steiner. "No podemos ser tan emocionales, no podemos ir de carrera en carrera y decidir así. Como siempre he dicho, es una decisión a largo plazo, no a corto plazo". Y no quiero caer en esa trampa".

"Me mantengo muy estable en eso. Es lo que siempre he dicho: queremos evaluar cómo puede funcionar el equipo, o cómo creemos que funcionará mejor, con qué pilotos en los próximos dos o tres, cuatro años".

Haas ha sido vinculado con una gran variedad de pilotos, incluyendo a Sergio Pérez, Nico Hulkenberg, Nikita Mazepin y Mick Schumacher.

Pero Steiner cree que es poco probable que haya algún movimiento en su plan final por un tiempo. Cuando se le preguntó qué probabilidades había de que se tomara una decisión antes del Gran Premio de Portugal, Steiner dijo: "¿Quieres ir y hacer una apuesta? Eso es ilegal si me preguntas, ¿sabes? Por lo tanto, no puedo responder a eso. No, las probabilidades son muy pequeñas".

Los puntos de Grosjean en Nurburgring han dejado a Haas a sólo dos unidades de Alfa Romeo en el campeonato de constructores a falta de seis carreras este año.

Sin embargo, Steiner dijo que terminar entre los diez primeros era tan importante para la moral del equipo como cualquier otra cosa.

"Nos acercamos un punto a Alfa Romeo, pero es principalmente por los chicos", dijo. "Para todos es una buena sensación. Mantiene a todos motivados. Y creo que todos hicieron un buen trabajo durante el fin de semana".

"Se siente muy bien, debo admitir, y es muy importante. Pero no sólo para la posición del campeonato, sino también para la moral de la gente. Quiero decir, trabajan, semana tras semana, sólo tratan de sacar un poco de felicidad del fin de semana. Y nosotros conseguimos algo de felicidad".

Información adicional por Oleg Karpov

Video relacionado