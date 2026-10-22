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El lounge "Smooth Operator" de Carlos Sainz regresa para el GP de Las Vegas de F1

El lounge "Smooth Operator" de Carlos Sainz volverá al Gran Premio de Las Vegas de 2026, mientras MGM Resorts presenta una serie de eventos con temática de F1

Lydia Mee

Publicado: 22 oct 2026, 13:34

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El lounge "Smooth Operator" de Carlos Sainz regresará al Strip para el Gran Premio de Las Vegas del próximo mes, según reveló MGM Resorts en sus planes para la semana de la carrera en cuatro de sus hoteles.

El espacio volverá al hotel ARIA, donde el restaurante Proper Eats se transformará en un concepto temático dedicado a Sainz, con la venta de ropa personalizada y cócteles inspirados en el estilo del piloto de Williams. Se tiene previsto que el español haga una aparición en persona.

"Con el Gran Premio de Las Vegas de vuelta por cuarto año consecutivo, nos estamos enfocando en lo que MGM Resorts hace mejor: reunir deporte increíble, hospitalidad de lujo y entretenimiento", señaló Ryan Abboushi, presidente de entretenimiento de MGM Resorts.

"A través de nuestras alianzas con marcas líderes a nivel mundial, nuestros resorts a lo largo de la Strip están listos para ofrecer a los aficionados de las carreras de todo el mundo una experiencia que no encontrarán en ningún otro lugar".

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Entre otros eventos organizados en el Bellagio, ARIA, The Cosmopolitan y Park MGM se incluyen la exhibición de un show car y memorabilia de Haas F1 en The Cosmopolitan, la boutique de Ferrari en el Bellagio, el Boulevard Party Deck en The Cosmopolitan y el famoso Shoey Bar en el Bellagio, entre otros.

El Gran Premio de Las Vegas está programado del 19 al 21 de noviembre y dará inicio al triplete final (triple-header) de la temporada 2026.

La carrera por las calles de la 'Ciudad del Pecado' se mantendrá en el calendario de la Fórmula 1 hasta finales de 2037, tras la extensión de contrato anunciada en junio de 2026.

"Estamos encantados de que la Fórmula 1 continúe compitiendo en Las Vegas durante muchos años más", declaró el CEO de la F1, Stefano Domenicali, al momento del anuncio.

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"Desde su debut en 2023, el evento ha sido extraordinario y se ha consolidado rápidamente como un destino de primer nivel para grandes carreras, entretenimiento de clase mundial, líderes empresariales globales, celebridades e influencers.

"Ha generado un impacto sólido y duradero en la economía y la comunidad local. Siempre creímos que Las Vegas se convertiría en una pieza fundamental de nuestra presencia en Estados Unidos, y esta extensión, junto con el éxito de los últimos años, refuerza nuestro compromiso a largo plazo con este mercado tan importante".

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