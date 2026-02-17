Lowdon elogia el impacto inmediato de Checo Pérez y Bottas en Cadillac F1

El director del equipo Cadillac de Fórmula 1, Graeme Lowdon, ha elogiado la decisión de la escudería de apostar por una alineación de pilotos experimentados al destacar la retroalimentación inmediata y "súper precisa" de Valtteri Bottas y Sergio Pérez durante los tests.

El conjunto estadounidense se alineará en el Gran Premio de Australia que abre la temporada como el undécimo equipo del campeonato. Con la escudería partiendo desde cero, optó por fichar al ex piloto de Red Bull Pérez y al ex piloto de Sauber Bottas, quienes hicieron sus respectivos debuts en F1 en 2011 y 2013.

"Sin duda se complementa porque lo mejor es que estamos recibiendo comentarios precisos de inmediato", explicó Lowdon a los medios, entre ellos Motorsport.com, durante la primera semana de pruebas de pretemporada en Bahréin.

"Estos chicos tienen muchísima experiencia con múltiples equipos diferentes, trabajando con distintos ingenieros y coches, diferentes unidades de potencia, diferentes chasis. Y sí, sé que el coche de 2026 es muy diferente, pero cuando un piloto te da comentarios en particular sobre el manejo y todo lo demás, no estamos perdiendo nada de tiempo".

Graeme Lowdon, Team Principal of Cadillac Formula 1 Team Photo by: Kym Illman / Getty Images

Añadió: "Estamos recibiendo comentarios súper precisos, reflexivos y valiosos desde el primer momento. Eso era fundamentalmente lo que buscábamos. También rapidez, hemos tenido algunos pequeños inconvenientes en los que los planes de rodaje han tenido que comprimirse, y hay algunos tests de la FIA, y no tienes mucho tiempo para hacer cosas.

"No hemos hecho todavía tandas reales de rendimiento, pero viste ayer que Valtteri salió con neumáticos C3 y solo tuvo una vuelta, por los procedimientos de bandera roja y cosas así, pero fue capaz de ponerse en ritmo de inmediato. Es lo que quieres de un piloto de Fórmula 1: comentarios súper precisos combinados con velocidad, realmente, realmente rápido. Estamos muy contentos desde ese punto de vista".

El segundo bloque de tres días de pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin comienza mañana, 18 de febrero, y se extenderá hasta el 20 de febrero.