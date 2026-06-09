Luke Browning participará en los entrenamientos libres 1 de Williams en Barcelona y Austria

El piloto reserva de Fórmula 1 de Williams, Luke Browning, realizará dos salidas en FP1 en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya y el Gran Premio de Austria a finales de este mes.

Browning, que compagina su papel en Williams con una campaña de novato en Super Formula este año, se pondrá al volante del FW48 de Alex Albon en Barcelona este fin de semana para la primera práctica y luego del coche de F1 de Carlos Sainz en el Red Bull Ring a finales de este mes.

Esto marcará la primera salida del piloto británico en los coches de F1 de nueva generación, tras haber realizado cuatro apariciones previas en FP1 para Williams entre 2024 y 2025.

“No veo la hora de ponerme al volante del FW48 por primera vez, y tener dos oportunidades de experimentar el coche de primera mano en la temporada europea lo hace aún más especial”, dijo Browning.

“He estado trabajando duro para prepararme y poder aprovechar al máximo estas sesiones y ayudar al equipo a planificar y prepararse para los fines de semana de carrera que vienen. Estoy increíblemente agradecido a todos en Atlassian Williams F1 Team por su continua confianza y apoyo, y estoy deseando salir a pista.”

El director deportivo de Williams, Sven Smeets, considera las salidas en FP1 como una oportunidad de desarrollo vital tanto para el piloto como para el equipo cuando se recurre a Browning para el trabajo en el simulador.

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Luke Browning, Williams, AJ Henning, Ethan Robinson Photo by: Maya Dehlin Spach / LAT Images via Getty Images

“Luke sigue demostrando ser una parte valiosa del equipo, tanto por su trabajo en el simulador como por sus actuaciones en pista”, dijo Smeets. “Darle su primera oportunidad de ponerse al volante del FW48 durante dos fines de semana de carrera es un paso importante en su desarrollo y una progresión natural.

“Tenemos un talentoso grupo de jóvenes pilotos en la Williams F1 Team Driver Academy, y nos complace seguir brindando oportunidades como esta para apoyar la progresión y el desarrollo de los pilotos.”

Cada equipo de F1 debe hacer correr a novatos en cuatro sesiones de FP1 por temporada y, debido al inicio de temporada interrumpido y a las nuevas regulaciones, hasta ahora se ha completado un número mínimo de salidas de novatos.

Técnicamente, RB ya ha cumplido dos de sus cuatro sesiones de FP1 para novatos, dado que Arvid Lindblad calificó para esas en Australia y China al inicio de la temporada como el único novato en la parrilla este año.

Aston Martin puso a Jak Crawford en el coche de Fernando Alonso para la primera práctica del GP de Japón, pero hasta ahora no se ha registrado ninguna otra salida de novatos en FP1.

El elevado número de eventos con carrera sprint ha significado que los equipos no optaran por hacer correr a novatos en la única sesión de práctica en China, Miami y Canadá, mientras que Mónaco no es un lugar favorecido para dar rodaje a novatos debido a los desafíos adicionales que plantea el circuito de Monte-Carlo y a la necesidad de dar a los pilotos la mayor práctica posible para ganar velocidad antes de la clasificación.

Los GP de Baréin y Arabia Saudita probablemente habrían sido opciones decentes para salidas en FP1 dado que no eran eventos sprint, pero el aplazamiento de ambas rondas privó a los equipos de esa oportunidad.

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