Sergio Pérez fue eliminado en los primeros metros de carrera en Mónaco por Kevin Magnussen, que trató de meter la nariz en un hueco en la subida de la colina antes de Massenet en el clásico circuito urbano, lo que desencadenó un gran accidente.

El piloto mexicano fue a golpear violentamente contra las barreras, causando enormes daños en su Red Bull RB20, mientras que el coche de Magnussen también se vio severamente roto, así como el de su compañero de equipo, Nico Hulkenberg, quien fue una víctima involuntaria del incidente.

La carrera fue detenida con bandera roja inmediatamente para permitir retirar los tres coches accidentados y limpiar la pista, que quedó repleta de restos de los monoplazas.

Al hablar con los medios después del accidente, Magnussen acusó a Pérez por no haberle dejado un hueco cuando, según él, ya había colocado la nariz de su coche entre el del mexicano y la barrera.

"Desde mi punto de vista, yo tenía una buena parte de mi frente en la parte trasera de Pérez. Y, ya sabes, cuando se fue a la pared, me empujó contra la pared y entré en contacto con él", dijo el danés en Sky Sports F1.

"Confié en que él iba a dejar un espacio para mí ya que yo estaba allí. Y no es como si fuera una curva en la que estás frenando. Es sólo como una pequeña curva en la recta. Así que tienes que tener, ya sabes, la anchura de un coche, de lo contrario dejas al tipo sin opción... Es lamentable. Es mucho gasto para el equipo, mucho trabajo para los chicos y una oportunidad perdida hoy, por supuesto, agregó.

Al ser preguntado si creía que los comisarios investigarían el hecho, Magnussen respondió: "No lo sé. Creo que es algo que van a mirar. Por supuesto, es un gran accidente. Veremos cómo lo analizan. Pero desde mi punto de vista, yo estaba allí y me apretaron contra la pared. Así que sí, no sé cómo lo van a mirar".

Los comisarios determinaron no investigar el incidente, por lo que ni Pérez ni Magnussen deberán enfrentar más consecuencias.

Este choque múltiple fue uno de los tres sucedidos en el inicio del Gran Premio de Mónaco, ya que previamente Carlos Sainz tuvo un ligero contacto con Oscar Piastri en la primera curva, y luego en Portier se dio un contacto entre los Alpine cuando Esteban Ocon intentó adelantar a su compañero, Pierre Gasly, lo que elevó al primero por el aire.

Esto sumó al francés a la lista de retirados de la carrera junto a Pérez, Magnussen y Hulkenberg.