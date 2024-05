Cómo es correr en F1 bajo la amenaza de una suspensión

Bajo el sistema de penalización por puntos de la F1 -introducido en 2014- algunos de sus rivales se han acercado al umbral de los 12 puntos y la suspensión automática para un gran premio. Daniil Kvyat en 2017, Lewis Hamilton en 2020 y Pierre Gasly el año pasado. Pero su tiempo cerca del límite duró solo unos meses en cada caso.

Retrocedamos 27 años y Jacques Villeneuve se enfrentó a tener que disputar nueve carreras con una sentencia de una exclusión por una carrera en suspenso por el Gran Premio de Italia de 1997, donde había conducido demasiado rápido bajo banderas amarillas en el calentamiento previo a la carrera.

Efectivamente, se trataba de una sanción de nueve meses dada la diferente duración del calendario en aquel entonces, pero la decisión de Williams de retirar su apelación sobre su sanción en el GP de Japón tres carreras más tarde significó la pérdida de ese resultado y la eliminación del riesgo.

A Magnussen le esperan 11 meses, suponiendo que empiece la temporada 2025, ya que su contrato con Haas termina a finales de este año.

Eso son 17 carreras en total en 2024, donde incluso un incidente inocuo como el de Logan Sargeant en el GP de China -adelantando accidentalmente bajo el coche de seguridad a la salida de boxes- podría desencadenar la suspensión del danés.

Magnussen se enfrentó por primera vez a esta amenaza el pasado fin de semana en Imola.

"No pensé en ello", responde en una entrevista exclusiva con Motorsport.com. "Tengo que seguir empujando, de lo contrario me pasaré las próximas 20 carreras dando vueltas. No voy a hacer eso. Tampoco tiene sentido".

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Magnussen se refiere a cómo ya ha expuesto su caso, de nuevo, al cuestionar cómo ha acabado en esta posición. Estamos hablando en el motorhome de Haas después de que Mónaco haya recibido un chaparrón en la tarde del jueves. El danés, como siempre, está inmaculado. Y aquí también está elocuente.

"Si lo comparas con la forma en la que corrí con Lewis en Miami, fue tan duro como puedo correr con cualquiera", dice cuando se le pregunta si la sensación de que había frenado más a sus rivales en Imola era la realidad en su cockpit de Haas, habiendo llegado en parte a este punto por su decisión de correr excesivamente a la defensiva en el sprint de Miami contra Hamilton para tratar de proteger la posición de su compañero, Nico Hulkenberg.

Magnussen reconoce que Haas no le pidió que hiciera eso en Miami, pero sí lo hizo en una situación similar en Yeda al inicio de la campaña. Se ha sugerido que esto provocó tensiones dentro de la escudería estadounidense.

"(Pero) creo que se entienden las razones y la dinámica en eso", añade. "Y luego, en Imola, parecía posible que pudiera alcanzar a esos pilotos y conseguir puntos, así que no necesitaba volverme loco allí".

"No es como mi defecto. Lo intento y sopeso los pros y los contras y lo hago cuando tiene sentido y no lo hago cuando no lo tiene. Al menos lo intento".

En 15 minutos en Mónaco, Magnussen parece a la vez arrepentido y desafiante ante su largo dilema.

La saga que comenzó con su pilotaje contra Tsunoda y Alex Albon en aquella ronda de Yeda -del choque con Albon que le valió tres puntos por provocar una colisión dice que "no pasó nada"- y que aumentó dramáticamente en riesgo con los choques con Hamilton y Sargeant en Miami previamente este mes.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ha habido un par de situaciones este año en las que aunque no estaba en los puntos, todavía valía la pena luchar por ello porque como equipo todavía estábamos en el juego por los puntos y mi posición en la pista tenía un efecto sobre cómo íbamos a sumar puntos en esas carreras", explica.

"Así que es difícil decir que me arrepiento de algo de lo que hice... No me encanta jugar a este juego, pero al mismo tiempo siempre intento respetar las reglas. Incluso cuando he intentado luchar muy duro con algunos chicos y he sobrepasado el límite y he recibido una penalización. Entonces acepto la sanción".

"Se ha planteado la cuestión de si las normas son correctas para esto, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y he dado mis ideas sobre cómo mejorarlas. Veo que hay un problema con las reglas, pero yo no las hice. No odies al jugador, ¿sabes? Así son las cosas".

Al igual que hizo en Imola, Magnussen sugirió que los oficiales de la F1 deberían adoptar el enfoque de "dejarles correr" que encontró en sus salidas en la IndyCar entre 2021 y 2022 y en los coches deportivos en los EE.UU.. También cuestiona la pertinencia de la actualización de 2024 de las directrices de competición de la F1.

Estas se han hecho mucho más extensas y complejas esta temporada. En el caso particular de los pilotos que intentan adelantamientos por el exterior - como Magnussen contra Sargeant en el GP de Miami - la consideración de que el piloto atacante debe ser capaz de permanecer dentro de los límites de la pista en todo momento, naturalmente, requiere que el defensor sea especialmente cooperativo.

En este sentido, Magnussen opina que "han puesto estas cosas en las reglas que significan que si permites que el piloto por el exterior gire hacia ti si él llega antes, que conducen a eso, son de una determinada manera, entonces puede girar hacia ti (choca las manos) y recibirás una penalización, el tipo del interior".

"¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está el instinto? ¿Por qué necesitamos todas estas normas? "Simplemente déjennos correr y déjennos usar nuestros instintos, todos queremos terminar la carrera, todos queremos ser sensatos".

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Pero, habiendo llegado a este punto con tanta controversia, en cierto modo Magnussen también se siente mejor por ello. Esto, espera, podría significar que evite hacer historia al ser el primer piloto en perderse una carrera por exceder los puntos de la licencia.

"En algunas de las conversaciones con la FIA, también les entiendo mejor", concluye. "Sigue sin gustarme cómo son las reglas. Pero también es algo (en lo que) intentan hacerlo lo mejor posible".

"Creo que en este proceso también he aprendido algo. Creo que con algunas cosas han adoptado una postura diferente, me han explicado algunas cosas, lo que significa que probablemente pueda evitar esto mejor que antes".

"Pero aún podría acabar en una situación en la que si hago algo por accidente, entonces (me caerá la sanción)".