Magnussen no se deja llevar por el tiempo que logró en Bahréin

Cargar reproductor de audio

El danés causó un gran revuelo en el penúltimo día de pruebas de pretemporada cuando, durante una hora extra de tiempo en pista exclusivo para Haas el viernes, marcó el mejor tiempo global del día.

Mientras que el logro, en su regreso al habitáculo de un F1 después de un año de ausencia, causó un gran revuelo en las redes sociales, Magnussen le restó valor.

Por correr en condiciones de pista más ideales y más frescas por la noche, y solo en la pista, Magnussen dijo que no había casi nada que leer en la vuelta que dio.

"Me gustaría poder decir que esto significa mucho", explicó Magnussen después.

"Siempre es agradable ver a tu equipo en la cima, y de repente queremos eso en lugar de estar en el fondo. Pero no es que pensemos... no es que creamos ahora que vamos a ser campeones este año ni nada parecido".

"Ser el más rápido en el día de pruebas en los test de pretemporada en la F1, creo que cualquiera que conozca aunque sea un poco la Fórmula 1 sabe que realmente no significa mucho".

Aunque se negó a dar demasiada importancia al primer puesto de la clasificación, Magnussen reconoció que su primer día de vuelta en un coche de la máxima categoría había sido en general alentador.

"Hicimos un buen tiempo de vuelta al final, pero ya sabes, no me dejo llevar por eso", dijo.

"Pero ha sido un buen día, no obstante. La tarde ha sido súper buena".

"Hemos girado mucho y no me he bajado del coche ni una sola vez. Seguimos adelante, y fue muy agradable volver a subirse a un coche de Fórmula 1. Ha sido muy agradable volver a trabajar con el equipo y con ellos, y estoy muy contento".

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Aunque Magnussen no había conducido un coche de F1 desde finales de 2020, dijo que estaba sorprendido de que la maquinaria de 2022, mucho más pesada, no se sintiera peor de lo que era.

"Ciertamente no es tan ligero y ágil como el antiguo coche, pero no es un coche de carreras lento en absoluto", explicó.

"No es una mala sensación conducirlo en absoluto. Llevo un año conduciendo prototipos y, de repente, cuando te subes a uno de estos, sabes que va a ser rápido".

"Pero no es lento. No es tan malo como podría haber pensado que sería. Y ciertamente disfruté mi día conduciendo un coche de Fórmula 1".