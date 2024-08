Magnussen no se arrepiente de su regreso a la F1 con Haas

El danés fue despedido por el equipo al final de la temporada 2020 y se pasó a las carreras de coches deportivos con Chip Ganassi, sólo para que el destino le diera un tiempo extra en la F1.

Con la invasión rusa de Ucrania suponiendo el final de Nikita Mazepin en Haas, el entonces director del equipo Guenther Steiner recurrió a Magnussen para llenar el espacio vacante con poca antelación antes de la campaña de 2022.

Desde entonces, el ex piloto de McLaren y Renault consiguió su primera pole position -aunque un viernes antes del sprint del Gran Premio de Brasil de ese año-, aunque con un rendimiento a la baja esta temporada, terminará su etapa con el equipo a finales de año.

Preguntado por Motorsport.com en una entrevista exclusiva sobre si se arrepentía de haber regresado a la F1, Magnussen respondió: "No, no, no, sinceramente, no me arrepiento".

"No me arrepiento. Ha sido divertido y es divertido probar algo tan inesperado. Fue un viaje salvaje, porque realmente cerré ese capítulo, completamente, mentalmente lo cerré, tuve un hijo y empecé completamente la siguiente fase de mi vida con mi mujer y mi familia".

"Luego -boom- de vuelta otra vez, y eso... toda esta experiencia ha sido realmente emocionante para mí y para mi familia".

Kevin Magnussen, Haas VF-22, es recibido por su equipo en la meta Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

En su primer fin de semana de vuelta, Magnussen se lanzó a la competición con la falta de entrenamientos de pretemporada a sus espaldas, pero consiguió un quinto puesto.

Sobre sus sensaciones a lo largo de ese fin de semana, explicó: "Estaba sentado en la playa con una copa en la mano, sin pensar en la Fórmula 1, y de repente me entró el pánico".

"De la playa al aeropuerto, bam, bam, bam, y luego estaba en el paddock, quemado por el sol, no tenía la mente en su sitio. Toda esa transición fue salvaje y emocionante".

Aunque Magnussen impresionó junto a Mick Schumacher en su primer año de vuelta, el regreso de Nico Hulkenberg eclipsó sus resultados el curso pasado y esa forma ha continuado en la actual campaña.

"Es de esperar cuando llegas a la Fórmula 1", dijo Magnussen sobre los tiempos difíciles. "Ya era un piloto experimentado de Fórmula 1 cuando volví, sabía a lo que volvía".

"Nada fue realmente una sorpresa, así que lo sabía. Sabía que habría baches y también sabía que no iba a ser un camino de rosas. Sabía que habría una fase de luna de miel y luego, ya sabes... todo esto lo tenía pensado. Todo forma parte de ello".