¿Cuáles son las opciones de Magnussen tras quedarse fuera de Haas?

Haas ha confirmado a sus dos pilotos para la próxima temporada: el joven Oliver Bearman y el francés Esteban Ocon. Los coches de la escudería estadounidense están actualmente en manos de Nico Hulkenberg, que en 2025 se irá a Sauber para representar a Audi cuando llegue un año después, y Kevin Magnussen.

Al contrario que en 2020, el danés fue informado de su marcha a mitad de temporada. Esto lo deja el final del año para encontrar otro asiento en la F1 o una salida en otra categoría del automovilismo.

Tras ser descartado por Haas por primera vez, Magnussen fue llamado en el último momento por el equipo al inicio de la temporada 2022, cuando se encontraba, según explicó, "en una playa de Miami cinco días antes del Gran Premio de Bahréin (la carrera inaugural de la temporada), con un margarita en la mano", tras la expulsión del piloto ruso Nikita Mazepin en el contexto de la invasión rusa a Ucrania.

Magnussen cree que hoy está en una posición mucho mejor que hace cuatro años, cuando él y Romain Grosjean fueron sustituidos por Mazepin y Mick Schumacher. En aquel momento, Haas estaba entrando en una fase de reconstrucción después de que su propietario, Gene Haas, hubiera estado a punto de abandonar su proyecto de F1 al inicio de la pandemia de COVID-19. Desde entonces, Grosjean ha corrido en IndyCar y en carreras de resistencia. Magnussen, por su parte, siguió la ruta de la IMSA, antes de ser repatriado a la F1.

"Es mejor ser claro desde el principio", dijo el danés antes del Gran Premio de Bélgica sobre su situación en 2024."Pero por ahora, sólo sé que no correré aquí (en Haas) el año que viene. Así que no está del todo claro. Podrían pasar meses todavía. Así son las cosas".

Encontrar un nuevo asiento en la F1 para 2025

Magnussen tiene actualmente tres opciones diferentes para continuar su carrera en el automovilismo. Su experiencia ya es variada, ya que tras su ascenso en las categorías juniors, el danés había ascendido a la F1 con McLaren, había pasado por Renault y Haas, y luego se había ramificado en las carreras de resistencia, antes de volver al equipo estadounidense.

En la actualidad, aún quedan cuatro plazas disponibles en la F1 para la temporada 2025: con Mercedes, RB, Alpine y Sauber/Audi. El último anuncio se refiere al asiento de Williams, que ha firmado a Carlos Sainz la semana pasada.

Kevin Magnussen en un VF-20 en el GP de Gran Bretaña de 2020. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Habría sido interesante ver los frutos del impulso que se ha creado (en Haas) recientemente", dijo Magnussen sobre la buena forma de su equipo en los últimos meses. Sin embargo, cree que también hay "otros proyectos y lugares disponibles en la Fórmula 1 que podrían ser interesantes".

El problema es que no es el único a la búsqueda. En primer lugar, el paso de Bearman a la F1 podría verse acompañado por su compañero en Prema Racing en F2, Andrea Kimi Antonelli, quien iría a Mercedes, ya que el piloto italiano cuenta con el favor del jefe del equipo alemán, Toto Wolff. Ese es un lugar menos.

Magnussen insiste, sin embargo, en que "lo mejor es concentrarse en hacer buenas carreras", lo que le permitirá "estar en la lucha por las plazas restantes" y entonces las cosas podrán "encajar".

Encontrar un impulso fuera de la F1

A pesar de sus 31 años, Magnussen no se ve retirándose de la competición a corto plazo. Lo que significa que si no encuentra un asiento en la F1, el danés recurrirá a otras categorías. Su participación en las 24 Horas de Le Mans con su padre, Jan Magnussen, en 2021, así como la actual expansión de la categoría Hypercar, significan que un regreso a las carreras del WEC no sería ilógico para el danés.

En Mónaco, sin embargo, dijo a Motorsport.com que no había mantenido un contacto estrecho con el equipo de resistencia Peugeot, con el que debía correr en 2022, antes de ser llamado por Haas.

"La F1 es la cumbre del automovilismo", dijo el piloto."Pero siempre he sido de la opinión de que correr fuera de la Fórmula 1 también es impresionante. En 2021, no estaba en la F1, pero corrí en la IMSA. En realidad es un calendario muy apretado, vas a América 11 o 12 veces al año, y no fue un año tranquilo."

Me demostró que podía aferrarme a la F1 todo el tiempo que pudiera, pero que no debía tener miedo del mundo exterior. La vida después de la F1 será buena.

"No hay que olvidar que toda mi vida, desde que era un niño, ha sido la Fórmula 1, y luego pasé diez años en la Fórmula 1. Así que fue interesante y emocionante ver otro lado (del automovilismo) en 2021".

"No me dio miedo, en realidad fue muy positivo y divertido. Creo que cambió mi mentalidad, porque antes tenía mucho miedo de alejarme de la Fórmula 1, porque no sabía lo que había ahí fuera. Me demostró que podía aferrarme a la Fórmula 1 el mayor tiempo posible, pero que no debía tener miedo del mundo exterior. La vida después de la F1 será buena".

Permanecer en Haas, pero con un nuevo papel

Ayao Komatsu y Kevin Magnussen durante el GP de Hungría. Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Al anunciar la marcha de Magnussen, el jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu, dijo que esperaba poder "encontrar una manera de seguir trabajando" con su piloto, "de una manera u otra". El principal interesado había respondido que esta posibilidad sólo funcionaría si no podía firmar por otro lugar en la F1, pero añadió que estaría abierto a asumir "algún tipo de asesoramiento u otro (papel) que el equipo considere apropiado".

"Desde luego que me lo pensaré", subrayó el danés. "Formo parte de este equipo desde hace muchos años. Sé muy bien cómo funciona. Tengo mucha experiencia en Fórmula 1. Así que sería bueno seguir utilizándola en lugar de dejar el deporte por completo."

Sin embargo, Magnussen reveló que no está interesado en un papel como piloto reserva :"Si puedo desempeñar un papel en Haas, significa que no tengo asegurado un lugar en la Fórmula 1. En ese caso, creo que pondré fin a mi carrera en la F1. No me gustaría correr (como piloto reserva, sin competir), querría concentrarme en otras cosas que me resultaran emocionantes y satisfactorias. Ser piloto reserva, esperando a que alguien se rompa una pierna, no me parece muy emocionante".