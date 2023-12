Magnussen rechaza culpar a Haas de su mala temporada

Para Haas F1 Team, 2023 fue un año para olvidar rápidamente. Entre los constructores, la escudería estadounidense acabó última y eso se debe en gran parte a que no se sumaron puntos desde el Gran Premio de Singapur.

Lo llamativo es que el sábado el VF-23 funcionó, pero a ritmo de carrera el coche se quedó corto. Principalmente debido al sobrecalentamiento de los neumáticos traseros y al mayor desgaste resultante, los pilotos Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg perdieron casi siempre terreno en carrera.

El danés, sin embargo, no quiere echar toda la culpa de la dramática temporada al equipo y también se mira a sí mismo. "No creo que ayude echar la culpa a los chicos de forma barata", dice el piloto danés. "Creo que es un deporte de equipo. Todos estamos implicados y todos somos responsables. No quiero ser un santo aquí, yo también soy parte del problema".

A principios del año pasado, Magnussen ya podía ver la tormenta que se avecinaba con el VF-23. "En 2019, estábamos en una posición similar, por eso di la voz de alarma desde el principio. Quizá incluso antes que los demás, porque conduje el coche en una fase temprana", recordó el piloto, que sí sumó 17 puntos más en 2019 que la temporada pasada. "Aunque los síntomas son los mismos ahora [que entonces], la causa es muy diferente. Esto se debe a que es un coche completamente diferente, con el efecto suelo la carga aerodinámica es completamente diferente. Por eso no se puede comparar".

A pesar de que 2023 fue tan terrible para Haas, Magnussen cree firmemente que el equipo puede volver a lo más alto. "Ahora tenemos que mantenernos unidos y volver como demostramos antes", menciona el piloto de 31 años. "Hemos demostrado nuestro gran potencial durante mucho tiempo y ya es hora de que cumplamos nuestros objetivos de forma consistente. De hecho, creo que el talento y el potencial del equipo son enormes. Por lo tanto, quiero quedarme aquí para hacer avanzar al equipo y demostrar de lo que somos capaces."

Además, el de Roskilde todavía puede mencionar algunos aspectos positivos de 2023: "Se aprende mucho cuando las cosas son difíciles, más que cuando son fáciles. Se construyen personajes y eso nos hace más fuertes. Te vuelves más resistente, construimos esa resiliencia en los momentos difíciles. No es algo que me haya gustado, no he hecho mucho este año, pero siempre hay otro día en el que podemos volver a competir. El año que viene nos ofrece una gran oportunidad".